Hàng không dịp lễ: Khách quốc tế tăng, Tân Sơn Nhất vận hành ổn định
Gia Linh
04/05/2026 6:31 PM (GMT+7)
Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 và 1/5 năm nay, thị trường hàng không đạt hơn 1,68 triệu lượt khách. Nhu cầu quốc tế tăng rõ rệt, trong khi sân bay Tân Sơn Nhất tại TPHCM vẫn giữ nhịp khai thác ổn định.
Theo số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam, trong giai đoạn cao điểm nghỉ lễ (25-27/4 và 30/4-3/5/2026), tổng sản lượng vận chuyển toàn thị trường đạt 1,68 triệu hành khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa, tăng lần lượt 2,2% và 7,2% so với cùng kỳ năm trước .
Đáng chú ý, phân khúc quốc tế tiếp tục là điểm sáng khi đạt hơn 1 triệu lượt khách, tăng 10%. Ngược lại, vận chuyển nội địa ghi nhận 675,14 nghìn khách, giảm 7,5%. Xu hướng này cho thấy nhu cầu du lịch nước ngoài và giao thương quốc tế đang phục hồi mạnh, trong khi thị trường nội địa có dấu hiệu chững lại sau giai đoạn tăng trưởng nóng trước đó.
Tổng sản lượng khai thác tại các cảng hàng không trên cả nước đạt gần 14.924 lượt cất hạ cánh, phục vụ 2,35 triệu hành khách. Dù số lượt chuyến bay tăng 2,9%, lượng khách thông qua cảng lại giảm nhẹ 0,8%, phản ánh sự điều chỉnh về tải cung ứng và cơ cấu đường bay.
Thị trường hàng không đạt hơn 1,68 triệu lượt khách trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 và 1/5 năm nay. Ảnh: Gia Linh
Đại diện Cục Hàng không đánh giá, toàn ngành đã duy trì tốt công tác điều hành, đảm bảo an ninh - an toàn và chất lượng dịch vụ trong suốt kỳ nghỉ. Các tình huống phát sinh như chậm, hủy chuyến đều được xử lý theo đúng quy định, không gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động chung.
Tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, tổng sản lượng khai thác trong dịp lễ đạt 4.903 lượt cất hạ cánh, phục vụ 818,2 nghìn hành khách và hơn 10,17 nghìn tấn hàng hóa .
Dù số chuyến bay giảm nhẹ 1,1%, lượng hành khách vẫn tăng 0,2% so với cùng kỳ, cho thấy hiệu quả điều phối và tối ưu tải của các hãng hàng không. Đây tiếp tục là sân bay có sản lượng lớn nhất cả nước, giữ vai trò trung tâm kết nối chính của khu vực phía Nam.
Ở phân khúc nội địa, Tân Sơn Nhất phục vụ 457,5 nghìn khách, giảm 2,1%. Trong khi đó, khách quốc tế đạt 360,7 nghìn lượt, tăng 3,1% - xu hướng tương đồng với bức tranh chung của toàn thị trường.
So với hai đầu mối lớn khác, Cảng HKQT Nội Bài và Cảng HKQT Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất có mức tăng trưởng hành khách khiêm tốn hơn. Nội Bài ghi nhận mức tăng 6,7% khách, còn Đà Nẵng tăng tới 10,5% . Điều này phần nào phản ánh áp lực hạ tầng tại TPHCM đã gần chạm ngưỡng, hạn chế dư địa tăng trưởng trong ngắn hạn.
Tuy vậy, điểm tích cực là hoạt động khai thác tại Tân Sơn Nhất vẫn diễn ra thông suốt trong suốt kỳ cao điểm. Tỷ lệ chuyến bay đúng giờ (OTP) toàn ngành đạt 85,6%, với hơn 4.062 chuyến bay khởi hành đúng giờ và chỉ 56 chuyến bị hủy .
Nhìn tổng thể, thị trường hàng không dịp lễ năm nay không ghi nhận biến động đột biến nhưng cho thấy xu hướng tái cân bằng rõ rệt. Nhu cầu quốc tế tăng nhanh trong khi nội địa điều chỉnh giảm, kéo theo sự thay đổi trong chiến lược khai thác của các hãng.
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