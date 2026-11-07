Du khách đến trải nghiệm tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, TP. Hà Nội). (Ảnh: H.H)

Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng Ban Quản lý Làng và các địa phương tổ chức. Sự kiện quy tụ hơn 200 đồng bào, nghệ nhân thuộc 20 dân tộc đại diện cho các vùng miền trên cả nước, hứa hẹn mang đến không gian giao lưu di sản rực rỡ và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết toàn dân.

Hội tụ sắc màu văn hóa, hướng về cội nguồn dân tộc

Các nghệ nhân biểu diễn văn hóa tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, TP. Hà Nội). (Ảnh: H.H)

Mở đầu cho chuỗi sự kiện là Chương trình sắc màu văn hóa cộng đồng các dân tộc, diễn ra từ 8h30 đến 10h30 ngày 14/11/2026 tại Quảng trường Hùng Vương (Khu Nghi lễ thờ Tổ). Trong không gian linh thiêng, đại diện cộng đồng các dân tộc sẽ cùng thực hiện Lễ dâng hương hướng về Quốc Tổ, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và sự gắn kết bền chặt của khối đại đoàn kết toàn dân.

Ngay sau lễ dâng hương là chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ bùng nổ giữa các đoàn nghệ nhân dân tộc Dao (Quảng Ninh), Mông (Thanh Hóa), Rơ Măm (Quảng Ngãi), Chăm Bà-la-môn (Khánh Hòa) cùng 16 nhóm đồng bào đang hoạt động hằng ngày tại Làng. Du khách sẽ được đắm chìm trong không gian âm nhạc đa sắc màu với tiếng cồng chiêng Tây Nguyên âm vang, nhạc cụ tre nứa mộc mạc, các điệu dân ca, dân vũ rộn ràng và những màn trình diễn nghề thủ công truyền thống như dệt vải, đan lát.

Chơi đàn đá tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, TP. Hà Nội). (Ảnh: H.H)

Khám phá không gian văn hóa đặc sắc các vùng miền

Trong suốt hai ngày diễn ra lễ hội, du khách có cơ hội trực tiếp trải nghiệm chuỗi không gian văn hóa mang đậm bản sắc vùng miền:

Không gian văn hóa dân tộc Dao (Khu các làng dân tộc I): Giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của nhóm Dao quần chẹt Hà Nội qua kiến trúc, trang phục, múa chuông, múa rùa và nghề thuốc nam gia truyền. Đặc biệt, đoàn nghệ nhân Dao đến từ Quảng Ninh sẽ tái hiện Lễ Sóng mun – Cầu an, trình diễn hát Páo dung, thổi kèn lá và giao lưu "Ngày hội bản Dao".

Biểu diễn nét văn hóa của đồng bào dân tộc tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, TP. Hà Nội). (Ảnh: H.H)

Không gian văn hóa đền tháp Chăm – "Hoa đất Tháp" (Khu các làng dân tộc III): Mang đến không gian văn hóa Chăm Bà-la-môn tỉnh Khánh Hòa với nghệ thuật múa dân gian, tiếng trống Ginăng, kèn Saranai. Du khách còn được tìm hiểu Nghệ thuật Gốm Bàu Trúc – Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh, nghề dệt thủ công và nghi lễ Rija Praong.

Không gian văn hóa dân tộc Rơ Măm (Khu các làng dân tộc II): Độc đáo với nghệ thuật diễn xướng dân gian, hát giao duyên, sử thi, cồng chiêng và thưởng thức ẩm thực đặc sản như cơm nếp ống tre, rượu cần.

Không gian văn hóa dân tộc Mông (Khu các làng dân tộc I): Đoàn nghệ nhân tỉnh Thanh Hóa mang đến nét đẹp văn hóa vùng cao qua tiếng khèn Mông, các điệu múa xòe, trang phục thổ cẩm rực rỡ, ẩm thực và trò chơi dân gian.

Bên cạnh đó, các chương trình giao lưu văn hóa liên vùng cũng được tổ chức sôi nổi: vùng Bắc Bộ tại làng Tày, vùng Tây Nguyên tại làng Ê Đê và vùng Nam Bộ gắn với quần thể tháp Chăm cùng không gian văn hóa Khmer miền Tây sông nước.

Tái hiện những nghi lễ truyền thống độc đáo

Du khách thưởng thức nghệ thuật của đồng bào dân tộc tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, TP. Hà Nội). (Ảnh: H.H)

Nhằm tôn vinh và trao truyền giá trị di sản trong đời sống cộng đồng, Ban Tổ chức chú trọng tái hiện các nghi lễ tâm linh, lễ hội nông nghiệp do chính các chủ thể văn hóa thực hành:

14 giờ ngày 14/11: Tái hiện Lễ cúng cơm mới của dân tộc Mông (Thanh Hóa) – nghi lễ nông nghiệp thể hiện lòng biết ơn thần linh, tổ tiên và "hồn lúa", cầu mong mùa màng bội thu.

9 giờ ngày 15/11: Tái hiện Lễ Sóng mun – Cầu an của dân tộc Dao (Quảng Ninh), nghi thức cầu mong bình an, mưa thuận gió hòa, bản làng hạnh phúc.

9 giờ 45 phút ngày 15/11: Tái hiện Lễ mở cửa kho lúa của dân tộc Rơ Măm (Quảng Ngãi), đánh dấu kết thúc chu kỳ sản xuất lúa rẫy và tạ ơn thần linh.

14 giờ 30 phút ngày 15/11: Tái hiện Lễ Rija Praong (Lễ cúng dòng họ) của dân tộc Chăm Bà-la-môn (Khánh Hòa), thể hiện đạo lý nhớ ơn tổ tiên và cầu mong sự phù hộ cho tộc họ.

Song song với các nghi lễ, triển lãm với chủ đề "Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô" (diễn ra từ ngày 13 – 15/11 tại Khu Nghi lễ thờ Tổ) sẽ giới thiệu kho tàng di sản vật thể và phi vật thể của 54 dân tộc thông qua hình ảnh, tư liệu hiện đại kết hợp ứng dụng mã QR và công nghệ số.

Trải nghiệm mới mẻ tại không gian làng Chài

Rất nhiều hoạt động, trải nghiệm trong những ngày Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026. (Ảnh: H.H)

Một điểm dừng chân thú vị dành cho du khách trong hai ngày 14 – 15/11 là Khu làng Chài (mở cửa từ 8 giờ - 17 giờ). Tại đây, du khách được chiêm ngưỡng hiện vật, thuyền bè, ngư cụ chài lưới và theo dõi màn trình diễn thực cảnh "Người ngư dân ra khơi" trên mặt hồ (diễn ra lúc 9 giờ - 10 giờ 30 phút và 14 giờ 30 phút - 16 giờ).

Các hoạt động tương tác tại không gian này vô cùng phong phú: trẻ em có thể tham gia "Góc sáng tạo làng Chài" để tô vẽ mô hình sinh vật biển, làm vòng tay handmade; du khách trải nghiệm đan lưới tại góc "Tìm hiểu ngư cụ", thử sức với trò chơi dân gian "Bắt chạch trong chum" hay lưu giữ những bức ảnh kỉ niệm độc đáo qua hoạt động nhiếp ảnh "Một thoáng làng Chài".

Chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 không chỉ tạo nên không gian trải nghiệm di sản sinh động mà còn tiếp tục khẳng định vai trò của Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam như một "Ngôi nhà chung" vững chắc – nơi bảo tồn, tôn vinh và đưa di sản văn hóa dân tộc ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống hiện đại.