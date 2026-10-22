Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 154/2026/TT-BTC ngày 15/10/2026, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 80/2019/TT-BTC về thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo Nghị định số 14/2018/NĐ-CP về hoạt động thương mại biên giới.

Những điều chỉnh tập trung vào hồ sơ, thời hạn khai báo, nơi tập kết hàng hóa và điều kiện đưa hàng vào nội địa, đồng thời làm rõ trách nhiệm của thương nhân, cư dân biên giới.

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Hàng mua gom phải tập kết đầy đủ tại khu vực cửa khẩu

Đối với hàng hóa nhập khẩu mua gom của cư dân biên giới, thương nhân thực hiện thủ tục hải quan như đối với hàng hóa nhập khẩu của thương nhân qua cửa khẩu biên giới được hưởng định mức miễn thuế.

Thương nhân phải khai thông tin số tờ khai cư dân biên giới tại ô số vận đơn trên tờ khai hải quan, đồng thời đính kèm tờ khai cư dân biên giới lên hệ thống. Nếu khai hải quan giấy, thương nhân phải nộp kèm bộ hồ sơ hải quan.

Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày mua gom. Việc khai và đăng ký tờ khai được thực hiện tại cơ quan Hải quan cửa khẩu gần nhất nơi đã mua gom hàng hóa.

Hàng mua gom phải được tập kết đầy đủ tại kho, bãi hoặc địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan tập trung ở khu vực cửa khẩu. Địa điểm bố trí phải bảo đảm không gây ùn tắc hàng hóa và phương tiện.

Đáng chú ý, thương nhân chỉ được bán hoặc vận chuyển hàng ra khỏi khu vực cửa khẩu biên giới, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa sau khi hoàn thành thủ tục hải quan, nộp đầy đủ thuế và các khoản thu khác nếu có. Tờ khai đã hoàn thành thủ tục được sử dụng làm chứng từ lưu hành, vận chuyển hàng vào nội địa.

Thông tư cũng quy định trường hợp không phải thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng mua gom của cư dân biên giới. Cụ thể, hàng hóa phải đáp ứng đầy đủ điều kiện về thuế, phí, lệ phí, chính sách quản lý hàng nhập khẩu và quy định kiểm tra chất lượng.

Việc xác định các điều kiện này căn cứ vào hồ sơ, chứng từ, dữ liệu điện tử hoặc thông tin do cơ quan có thẩm quyền cung cấp theo pháp luật.

Bắt buộc kiểm tra hàng nhập vượt định mức miễn thuế

Với hàng hóa xuất nhập khẩu của cư dân biên giới, Thông tư yêu cầu khai báo đầy đủ các chỉ tiêu theo phụ lục kèm theo qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Người khai chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã khai báo.

Khi hệ thống gặp sự cố hoặc chưa đáp ứng yêu cầu, Hải quan cửa khẩu hướng dẫn khai trên tờ khai giấy. Sau khi hệ thống hoạt động trở lại, công chức hải quan phải cập nhật thông tin tờ khai giấy, quyết định thông quan hoặc giải phóng hàng vào hệ thống.

Hàng hóa trao đổi, mua bán của cư dân biên giới phải khai báo, làm thủ tục hải quan và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với trường hợp vượt định mức miễn thuế; thực hiện nghĩa vụ về phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định.

Nếu thông tin khai báo hàng nhập khẩu chưa đầy đủ, cơ quan Hải quan kiểm tra thực tế, xác định tên hàng, chủng loại, số lượng để tính thuế, thu thuế và các khoản thu khác ngay tại cửa khẩu, lối mở biên giới.

Cư dân biên giới chỉ được nhập khẩu mặt hàng thuộc Danh mục ban hành kèm Thông tư số 34/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Đối với hàng nhập khẩu vượt định mức miễn thuế, kiểm tra thực tế là yêu cầu bắt buộc. Với hàng xuất khẩu, Đội trưởng Hải quan cửa khẩu quyết định kiểm tra trên cơ sở thông tin hàng hóa và quy định pháp luật.

Hoạt động giám sát được thực hiện từ khi hàng tập kết đến khi hoàn thành thủ tục, đưa ra khỏi khu vực giám sát. Công chức hải quan trực tiếp giám sát và xác nhận hàng đủ điều kiện trên hệ thống; trường hợp dùng tờ khai giấy, việc xác nhận thực hiện theo Thông tư.