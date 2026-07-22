Hàng nghìn căn hộ TP.HCM được gỡ vướng sổ hồng, thanh khoản thị trường có cơ hội cải thiện
Gia Linh
22/07/2026 9:15 AM (GMT+7)
Việc hoàn tất thủ tục cấp sổ hồng cho hàng nghìn căn hộ không chỉ giải quyết quyền lợi kéo dài của người mua nhà mà còn giúp một lượng lớn tài sản có cơ hội quay lại thị trường chuyển nhượng, thế chấp và khai thác kinh doanh.
Sổ hồng trở thành thước đo giá trị căn hộ
Thị trường căn hộ TP.HCM đang ghi nhận thêm chuyển động tích cực khi thủ tục pháp lý tại một số dự án tồn đọng nhiều năm từng bước được xử lý. Riêng một nhóm khoảng 10 dự án do Novaland phát triển, hơn 3.000 căn hộ đã hoàn tất thủ tục để được cấp sổ hồng trong năm 2025.
Doanh nghiệp dự kiến tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cho khoảng 6.000 căn hộ trong năm 2026. Nếu kế hoạch được thực hiện, tổng cộng hơn 9.000 căn hộ sẽ được giải quyết thủ tục sở hữu trong hai năm.
Con số trên cho thấy quy mô tài sản bị “đóng băng” vì vướng pháp lý không nhỏ. Trong thời gian chưa có sổ hồng, chủ căn hộ thường gặp khó khăn khi chuyển nhượng, thế chấp vay vốn hoặc thực hiện các giao dịch dân sự khác. Giá trị tài sản vì thế cũng có thể bị ảnh hưởng so với những sản phẩm đã hoàn chỉnh pháp lý.
Trong bối cảnh sức mua bất động sản chưa phục hồi đồng đều, hồ sơ pháp lý ngày càng trở thành yếu tố quan trọng khi người mua lựa chọn sản phẩm. Bên cạnh vị trí, giá bán và chất lượng bàn giao, khả năng được cấp sổ hồng đang trực tiếp tác động đến thanh khoản và mức độ an toàn của khoản đầu tư.
Việc hàng nghìn căn hộ được hoàn tất thủ tục có thể tạo thêm nguồn cung cho thị trường thứ cấp. Những chủ sở hữu có nhu cầu bán lại, vay vốn hoặc cho thuê dài hạn sẽ có điều kiện khai thác tài sản thuận lợi hơn. Các ngân hàng cũng có cơ sở rõ ràng hơn khi tiếp nhận căn hộ làm tài sản bảo đảm.
Đây là tác động đáng chú ý với thị trường TP.HCM, nơi giá nhà đã lên cao nhưng nguồn cung sản phẩm có pháp lý hoàn chỉnh vẫn hạn chế. Khi các dự án cũ được giải quyết thủ tục sở hữu, áp lực không chỉ nằm ở việc bổ sung dự án mới mà còn ở khả năng đưa các tài sản hiện hữu trở lại lưu thông.
Nguyên nhân khiến nhiều căn hộ chậm được cấp sổ trước đây chủ yếu liên quan đến việc xác định và hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai. Dù dự án đã xây dựng và bàn giao, thủ tục xác lập quyền sở hữu cho cư dân vẫn chưa thể kết thúc nếu chủ đầu tư chưa hoàn tất các nghĩa vụ liên quan.
Dự án cũ trở lại đường đua
Cùng với việc xử lý sổ hồng, một số dự án nhà ở tại TP.HCM cũng đang được tiếp tục triển khai sau thời gian đình trệ.
Victoria Village đã hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, trong đó có giấy phép xây dựng, để tiếp tục thi công và bàn giao sản phẩm. Trong khi đó, vướng mắc về nghĩa vụ tài chính đất đai tại The Grand Manhattan đã được TP.HCM thống nhất phương án xử lý. Dự án tại khu vực trung tâm thành phố dự kiến bắt đầu bàn giao nhà từ quý III/2026.
Việc các dự án cũ tái khởi động có thể giúp bổ sung nguồn cung cho thị trường trong ngắn hạn, thay vì phải chờ toàn bộ chu kỳ chuẩn bị của những dự án mới. Đồng thời, tiến độ bàn giao và cấp giấy chứng nhận cũng sẽ là phép thử đối với khả năng phục hồi của các doanh nghiệp sau giai đoạn tái cấu trúc.
Theo các chuyên gia, hơn 9.000 căn hộ mới chỉ là một phần trong số lượng lớn nhà ở tại TP.HCM đang chờ hoàn thiện thủ tục sở hữu. Để cải thiện niềm tin thị trường, quá trình tháo gỡ cần được thực hiện đồng bộ, có thời hạn rõ ràng và bảo đảm quyền lợi của người mua nhà.
Khi sổ hồng được trao đến cư dân, giá trị của việc gỡ pháp lý không dừng ở một bộ hồ sơ hành chính. Đó còn là quá trình đưa hàng nghìn tỷ đồng tài sản trở lại lưu thông, mở thêm dư địa tín dụng và hỗ trợ thanh khoản cho thị trường bất động sản thành phố.
Căn hộ TP.HCM bước vào cuộc đua giá trị: Người mua không còn chạy theo “sóng”
Sau giai đoạn tăng trưởng sôi động, thị trường căn hộ TP.HCM đang bước vào một chu kỳ phát triển mới, nơi yếu tố đầu cơ dần nhường chỗ cho nhu cầu ở thực. Dù nguồn cung được cải thiện so với trước, thanh khoản trong nửa đầu năm 2026 vẫn diễn ra khá thận trọng khi lãi suất vay mua nhà duy trì ở mức cao, khiến người mua cân nhắc kỹ hơn trước mỗi quyết định xuống tiền.
63ha đất cảng Trường Thọ sắp “thay áo”: Thị trường bất động sản khu Đông TP.HCM đón thêm dư địa phát triển
Trong bối cảnh TP.HCM ngày càng khan hiếm quỹ đất quy mô lớn để phát triển các khu đô thị hiện đại, việc chuyển đổi công năng những khu đất công nghiệp, cảng và logistics. Đáng chú ý, sau năm 2030, khoảng 63ha đất của cụm cảng ICD Trường Thọ sẽ được quy hoạch thành khu đô thị hỗn hợp theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng), mở ra dư địa mới cho thị trường bất động sản khu Đông.
Hoàn thiện pháp lý dự án gần 46 ha tại Long Điền, thêm tín hiệu tích cực cho nguồn cung bất động sản TP.HCM
Thị trường bất động sản TP.HCM tiếp tục ghi nhận thêm tín hiệu tích cực về nguồn cung khi một dự án khu đô thị sinh thái quy mô gần 46 ha vừa được hoàn thiện thêm bước pháp lý quan trọng. UBND TP.HCM đã quyết định giao hơn 8.000 m² đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Santosa để triển khai Dự án Khu đô thị sinh thái Đại An tại xã Long Điền.
Đất nền ngoài dự án trước đề xuất quản lý mới: Thị trường sẽ vận hành theo hướng nào?
HoREA đề xuất mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật Kinh doanh bất động sản đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngoài dự án nhằm tăng cường quản lý thị trường và bảo vệ người mua. Nếu được thông qua, kiến nghị này được đánh giá sẽ góp phần minh bạch hóa phân khúc đất nền tại TP.HCM và các địa phương vùng ven.
Khơi thông quỹ đất, TP.HCM siết tiến độ giải phóng mặt bằng, kỳ vọng tạo cú hích cho thị trường bất động sản
Quỹ đất có sẵn nhưng không thể đưa vào khai thác, dự án được chấp thuận đầu tư nhưng nhiều năm vẫn chưa thể triển khai vì vướng giải phóng mặt bằng. Đây là thực trạng diễn ra ở không ít dự án hạ tầng và bất động sản tại TP.HCM trong nhiều năm qua, khiến nguồn cung nhà ở bị thu hẹp, chi phí đầu tư tăng cao và dòng vốn xã hội bị "chôn" trong các thủ tục kéo dài.
Không mua nổi nhà, người trẻ có thêm cơ hội thuê dài hạn giá hợp lý
Giá nhà ngày càng xa khả năng chi trả, khiến nhiều người trẻ phải gác lại giấc mơ sở hữu căn hộ. Trước thực tế đó, định hướng ưu tiên phát triển nhà cho thuê dài hạn, giá hợp lý bằng nguồn lực Nhà nước, đồng thời thu hút doanh nghiệp tham gia, được kỳ vọng mở thêm cơ hội an cư cho người lao động và các gia đình trẻ.
Căn hộ TP.HCM bước vào cuộc đua giá trị: Người mua không còn chạy theo “sóng”
Sau giai đoạn tăng trưởng sôi động, thị trường căn hộ TP.HCM đang bước vào một chu kỳ phát triển mới, nơi yếu tố đầu cơ dần nhường chỗ cho nhu cầu ở thực. Dù nguồn cung được cải thiện so với trước, thanh khoản trong nửa đầu năm 2026 vẫn diễn ra khá thận trọng khi lãi suất vay mua nhà duy trì ở mức cao, khiến người mua cân nhắc kỹ hơn trước mỗi quyết định xuống tiền.
63ha đất cảng Trường Thọ sắp “thay áo”: Thị trường bất động sản khu Đông TP.HCM đón thêm dư địa phát triển
Trong bối cảnh TP.HCM ngày càng khan hiếm quỹ đất quy mô lớn để phát triển các khu đô thị hiện đại, việc chuyển đổi công năng những khu đất công nghiệp, cảng và logistics. Đáng chú ý, sau năm 2030, khoảng 63ha đất của cụm cảng ICD Trường Thọ sẽ được quy hoạch thành khu đô thị hỗn hợp theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng), mở ra dư địa mới cho thị trường bất động sản khu Đông.
Hoàn thiện pháp lý dự án gần 46 ha tại Long Điền, thêm tín hiệu tích cực cho nguồn cung bất động sản TP.HCM
Thị trường bất động sản TP.HCM tiếp tục ghi nhận thêm tín hiệu tích cực về nguồn cung khi một dự án khu đô thị sinh thái quy mô gần 46 ha vừa được hoàn thiện thêm bước pháp lý quan trọng. UBND TP.HCM đã quyết định giao hơn 8.000 m² đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Santosa để triển khai Dự án Khu đô thị sinh thái Đại An tại xã Long Điền.
Đất nền ngoài dự án trước đề xuất quản lý mới: Thị trường sẽ vận hành theo hướng nào?
HoREA đề xuất mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật Kinh doanh bất động sản đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngoài dự án nhằm tăng cường quản lý thị trường và bảo vệ người mua. Nếu được thông qua, kiến nghị này được đánh giá sẽ góp phần minh bạch hóa phân khúc đất nền tại TP.HCM và các địa phương vùng ven.
Khơi thông quỹ đất, TP.HCM siết tiến độ giải phóng mặt bằng, kỳ vọng tạo cú hích cho thị trường bất động sản
Quỹ đất có sẵn nhưng không thể đưa vào khai thác, dự án được chấp thuận đầu tư nhưng nhiều năm vẫn chưa thể triển khai vì vướng giải phóng mặt bằng. Đây là thực trạng diễn ra ở không ít dự án hạ tầng và bất động sản tại TP.HCM trong nhiều năm qua, khiến nguồn cung nhà ở bị thu hẹp, chi phí đầu tư tăng cao và dòng vốn xã hội bị "chôn" trong các thủ tục kéo dài.
Không mua nổi nhà, người trẻ có thêm cơ hội thuê dài hạn giá hợp lý
Giá nhà ngày càng xa khả năng chi trả, khiến nhiều người trẻ phải gác lại giấc mơ sở hữu căn hộ. Trước thực tế đó, định hướng ưu tiên phát triển nhà cho thuê dài hạn, giá hợp lý bằng nguồn lực Nhà nước, đồng thời thu hút doanh nghiệp tham gia, được kỳ vọng mở thêm cơ hội an cư cho người lao động và các gia đình trẻ.