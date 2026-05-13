Hãng ngũ cốc Nhật Bản được ưa chuộng bất ngờ đổi màu bao bì một số sản phẩm thành đen trắng
V.N (Theo BBC)
13/05/2026 7:50 PM (GMT+7)
Hãng sản xuất đồ ăn nhẹ khổng lồ Calbee của Nhật Bản cho biết họ sẽ tạm thời chuyển sang bao bì đen trắng cho một số sản phẩm nổi tiếng nhất của mình do nguồn cung cấp một nguyên liệu dùng trong mực in bị gián đoạn bởi cuộc chiến tranh Iran.
Công ty cho biết bao bì kiểu mới cho 14 sản phẩm của họ, bao gồm khoai tây chiên và bánh phồng tôm, sẽ bắt đầu xuất hiện tại các cửa hàng ở Nhật Bản từ ngày 25/5.
Đây là ví dụ mới nhất cho thấy hàng hóa thiết yếu đang bị ảnh hưởng như thế nào sau khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quan trọng , để trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào nước này.
Trong những tuần gần đây, các công ty trên toàn thế giới đã cảnh báo rằng sự gián đoạn nguồn cung đối với các mặt hàng như nhiên liệu, nhựa và khí heli đang đẩy chi phí kinh doanh của họ lên cao.
Calbee cho biết trong một tuyên bố rằng sự thay đổi thiết kế là để đối phó với "tình trạng bất ổn về nguồn cung nguyên liệu thô trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra ở Trung Đông".
"Biện pháp này nhằm mục đích giúp duy trì nguồn cung sản phẩm ổn định" - Calbee cho biết.
Giá dầu và khí đốt đã tăng vọt kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 28/2 do các chuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz bị đình trệ.
Nguồn cung naphtha, một sản phẩm phụ của quá trình lọc dầu được sử dụng trong mực in và nhựa, cũng bị ảnh hưởng nặng nề.
Giá naphtha ở châu Á đã tăng gần gấp đôi kể từ khi xung đột bắt đầu, đẩy chi phí lên cao đối với các doanh nghiệp trong khu vực.
Trước chiến tranh, khoảng 40% lượng naphtha của Nhật Bản được nhập khẩu từ Trung Đông, Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kei Sato nói với các phóng viên hôm thứ Ba.
Để ứng phó, Nhật đang mở rộng nguồn cung naphtha sang nhiều nguồn khác ngoài Trung Đông, chẳng hạn như Mỹ.
Các quốc gia châu Á bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề từ sự gián đoạn vận chuyển hàng hóa qua vùng Vịnh do họ phụ thuộc rất nhiều vào Trung Đông về năng lượng và các sản phẩm liên quan đến dầu mỏ khác.
Ngày 1/5, hãng thực phẩm Nhật Bản Mizkan, nhà sản xuất món ăn nhẹ từ đậu nành lên men nổi tiếng, đã tạm ngừng bán một số sản phẩm và tăng giá một số sản phẩm khác do thiếu hộp xốp.
Trong khi đó, các nhà sản xuất ô tô như Toyota và Hyundai cho biết lợi nhuận của họ bị ảnh hưởng do chi phí nguyên vật liệu tăng cao và doanh số bán hàng giảm.
Trên toàn thế giới, nhiều hãng hàng không đã tạm ngừng các chuyến bay và cho một số máy bay ngừng hoạt động sau khi giá nhiên liệu máy bay tăng vọt do chiến tranh .
Tuần trước, chuỗi thời trang Next có trụ sở tại Anh đã tăng giá lên tới 8% ở một số quốc gia ngoài châu Âu do giá nhiên liệu tăng cao và sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.
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