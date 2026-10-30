Wolkswagen báo lỗ hàng tỉ USD. Ảnh: GI.

Tập đoàn sản xuất ô tô khổng lồ Volkswagen của Đức đã báo cáo khoản lỗ ròng 5,8 tỷ euro (6,5 tỷ USD) trong quý 3/2026, tăng so với 1,1 tỷ euro cùng kỳ năm trước, do ngành sản xuất của nước này đang phải đối mặt với áp lực kinh tế ngày càng tăng.

Hãng sản xuất ô tô lớn nhất châu Âu đã công bố kết quả kinh doanh hôm thứ Năm 29/10. Doanh thu giảm 6,3% xuống còn 75,3 tỷ euro, và số lượng xe giao hàng giảm 14,3%.

“Thuế quan của Mỹ đang gây khó khăn cho chúng tôi, thị trường Trung Quốc đang thu hẹp và áp lực cạnh tranh ở châu Âu đang gia tăng đáng kể” - Giám đốc Tài chính và Điều hành Tập đoàn VW, Arno Antlitz, cho biết trong một tuyên bố.

Volkswagen đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các loại xe Trung Quốc giá rẻ hơn tại châu Âu, và mảng kinh doanh xe điện đang mở rộng của hãng vẫn kém lợi nhuận hơn so với các mẫu xe truyền thống.

Kết quả này được đưa ra sau thông báo hồi tháng Chín của tập đoàn ô tô khổng lồ về kế hoạch tái cấu trúc sâu rộng, có thể dẫn đến việc cắt giảm tới 100.000 việc làm và khiến bốn nhà máy của Đức đối mặt với nguy cơ đóng cửa. Áp lực này không chỉ giới hạn trong lĩnh vực ô tô. Trong một đánh giá ngày 21/10, Bộ Kinh tế Đức thừa nhận đà tăng trưởng kinh tế suy yếu và hoạt động sản xuất trì trệ, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng.

Các nhà sản xuất Đức đã phải vật lộn với chi phí năng lượng cao kể từ khi mất quyền tiếp cận nguồn khí đốt đường ống giá rẻ từ Nga sau khi cuộc xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.

Đức ngày càng dựa vào chi tiêu quốc phòng để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Ngày 8/10, chính phủ đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2026 lên 1,3%, thừa nhận rằng chi tiêu công cho quốc phòng và cơ sở hạ tầng đang giúp thúc đẩy sự phục hồi.

Sự chuyển dịch sang sản xuất quân sự đã bắt đầu thể hiện rõ trong ngành công nghiệp ô tô. Vào tháng Chín, Volkswagen đã đạt được thỏa thuận sơ bộ bán nhà máy Osnabrueck của mình để chuyển đổi sang sản xuất quốc phòng, có khả năng bảo toàn khoảng 1.400 việc làm. Dự án này dự kiến hợp tác với nhà sản xuất vũ khí Rafael của Israel về hệ thống phòng không.

Hãng sản xuất vũ khí Rheinmetall cũng đã công bố kế hoạch mở rộng các cơ sở sản xuất, bao gồm cả sản xuất xe bọc thép, có khả năng tạo ra hơn 1.000 việc làm.

