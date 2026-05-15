Hãng sản xuất ô tô khổng lồ của Nhật Bản báo lỗ lần đầu tiên sau 70 năm
V.N (Theo RT, CNN)
15/05/2026 3:37 PM (GMT+7)
Honda vừa báo cáo khoản lỗ hoạt động đầu tiên kể từ năm 1957, nguyên nhân được cho là do nhu cầu suy yếu, thuế quan của Mỹ và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt.
Hôm 14/5, Honda báo cáo khoản lỗ ròng 424 tỷ yên (2,7 tỷ USD) cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3, chủ yếu do khoản giảm giá trị tài sản lớn liên quan đến mảng kinh doanh xe điện của hãng.
Honda cho biết sự suy thoái này càng trầm trọng hơn do những thay đổi trong chính sách của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, bao gồm việc bãi bỏ các ưu đãi thuế cho người tiêu dùng Mỹ khi mua xe điện, cũng như thuế quan đối với ô tô và phụ tùng ô tô nhập khẩu.
"Nhu cầu xe điện đã giảm đáng kể do việc nới lỏng các quy định về môi trường tại Mỹ và các yếu tố khác" - công ty cho biết.
Nhóm này cũng viện dẫn sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà sản xuất Trung Quốc và tốc độ tiếp nhận xe điện toàn cầu chậm hơn dự kiến. Giám đốc điều hành Toshihiro Mibe cho biết Honda sẽ tập trung lại vào các mẫu xe hybrid và xe động cơ đốt trong truyền thống thay vì chỉ đặt cược vào xe điện hoàn toàn.
Trong khuôn khổ sự thay đổi này, Honda đã tạm dừng dự án sản xuất xe điện theo kế hoạch tại Ontario, một động thái mà Thủ tướng Canada Mark Carney mô tả là "đáng thất vọng".
Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản khác cũng đang chịu áp lực ngày càng tăng. Tuần trước, Toyota dự báo lợi nhuận ròng sẽ giảm 22% trong năm tài chính hiện tại, trong khi Nissan báo lỗ khoảng 3,4 tỷ USD và thông báo đóng cửa nhà máy cùng với việc cắt giảm hàng nghìn việc làm.
Những trở ngại này phản ánh sự suy giảm rộng hơn trên thị trường xe điện toàn cầu, khi các nhà sản xuất ô tô rút lui khỏi các kế hoạch mở rộng mạnh mẽ trong lĩnh vực này sau nhiều năm đầu tư lớn.
Áp lực lên ngành công nghiệp cũng gia tăng do bất ổn địa chính trị và chi phí năng lượng leo thang. Hậu quả từ việc nguồn cung năng lượng của Nga giảm sau khi xung đột Ukraine leo thang, cũng như căng thẳng ở Trung Đông và sự gián đoạn đối với vận chuyển và cung cấp năng lượng toàn cầu, đã gây thêm áp lực lên chuỗi sản xuất và cung ứng trên toàn thế giới.
Đầu năm nay, hãng sản xuất xe hơi hạng sang Porsche của Đức đã báo cáo sự sụt giảm mạnh lợi nhuận hoạt động sau khi thu hẹp một số phần trong chiến lược xe điện dài hạn và tập trung trở lại vào các mẫu xe động cơ đốt trong và xe hybrid, một động thái gây chấn động mạnh mẽ đối với công ty mẹ Volkswagen Group.
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