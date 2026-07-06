Hãng trà sữa ăn khách ở Trung Quốc bị tòa tuyên phạt 1,5 triệu USD cho Louis Vuitton, dân mạng tranh cãi dữ dội
V.N (Theo BBC)
06/07/2026 6:29 PM (GMT+7)
Chuỗi trà sữa nổi tiếng Trung Quốc Molly Tea vừa bị tòa án phán quyết phải bồi thường 10,3 triệu nhân dân tệ (khoảng 1,5 triệu USD) sau khi tòa xác định logo của hãng đã vi phạm bản quyền thương hiệu của Louis Vuitton. Vụ việc đang châm ngòi cho một làn sóng tranh luận nảy lửa trên mạng xã hội về vấn đề bảo hộ sở hữu trí tuệ.
Truyền thông Trung Quốc tuần trước đưa tin, một tòa án tại ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô (miền Đông Trung Quốc) đã phán quyết rằng công ty trà sữa có trụ sở tại Thâm Quyến này đã sao chép thiết kế hoa bốn cánh mang tính biểu tượng của Louis Vuitton.
Quyết định này đã gây ra hai luồng ý kiến trái chiều trong dư luận Trung Quốc. Một hashtag liên quan đến vụ án đã thu hút hơn 400 triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt bình luận. BBC hiện đã liên hệ với cả Molly Tea và Louis Vuitton để xin phản hồi.
Theo tờ China Daily, tòa án thành phố Tô Châu đã ra lệnh cho Molly Tea phải ngừng sử dụng logo nói trên, công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho Louis Vuitton.
Tờ báo này cũng cho biết Molly Tea và các công ty liên kết từng nộp đơn đăng ký nhiều nhãn hiệu khác nhau nhưng đều bị Cục Sở hữu Trí tuệ Quốc gia Trung Quốc từ chối. China Daily đưa tin, chỉ có nhãn hiệu chứa các ký tự chữ Hán của từ "Molly Tea" (Trà Mộc Lan) là được đăng ký thành công.
Nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc đã lên tiếng bảo vệ thiết kế logo của Molly Tea. Họ chỉ ra rằng rất nhiều thiết kế được các thương hiệu xa xỉ phương Tây sử dụng thực chất lấy cảm hứng từ các cổ vật Trung Hoa.
Một người dùng trên nền tảng Weibo viết bằng tiếng Trung rằng anh sẽ "uống một ly Molly Tea mỗi ngày" để bày tỏ sự ủng hộ dành cho công ty.
"Họ chẳng qua chỉ đang lợi dụng việc tổ tiên chúng ta ngày xưa không đăng ký bằng sáng chế mà thôi", người này viết.
Một người dùng khác trên mạng xã hội Trung Quốc Tiểu Hồng Thư bình luận: "Những hình khối hình học cơ bản như vậy đã được sử dụng ở khắp mọi nơi trong suốt lịch sử, chứ đâu riêng gì Trung Quốc".
Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến đồng tình với phán quyết của tòa án.
Một thành viên trên Weibo cho rằng những ai bênh vực thiết kế của Molly Tea nên "đi học luật trước đã", đồng thời lập luận rằng vụ này không có gì phải tranh cãi vì Louis Vuitton đã đăng ký bảo hộ logo này từ trước. Một người khác nhận định Louis Vuitton hoàn toàn có quyền bảo vệ sở hữu trí tuệ của mình và các thương hiệu khác không có quyền bắt chước, bất kể họ hoạt động trong ngành nghề nào.
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Dân văn phòng có thể kiếm thêm 5-10 triệu đồng/tháng bằng cách nào?
Thu nhập từ công việc chính ngày càng khó đáp ứng tất cả nhu cầu chi tiêu, trong khi cơ hội kiếm thêm sau giờ làm lại nhiều hơn trước. Từ viết nội dung, quản lý fanpage, kế toán dịch vụ đến gia sư trực tuyến hay bán hàng theo mô hình cộng tác viên, không ít dân văn phòng đang tạo thêm nguồn thu nhập từ chính chuyên môn của mình. Vấn đề không nằm ở việc làm bao nhiêu công việc, mà là chọn đúng kỹ năng thị trường đang cần.