Hàng trăm dự án được gỡ vướng, bất động sản TP.HCM vẫn chờ sức mua

Thị trường bất động sản TP.HCM đang ghi nhận những chuyển động mới khi tiến độ xử lý các dự án tồn đọng được đẩy nhanh.

Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), tính đến đầu tháng 9/2026, thành phố ghi nhận 1.338 dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài, với tổng diện tích hơn 30.691 ha và giá trị đầu tư khoảng 658.084 tỷ đồng.

Trong nhóm 921 dự án được rà soát sau khi triển khai các cơ chế mới, 233 dự án, tương đương 25,3%, đã hoàn tất tháo gỡ vướng mắc. 688 dự án còn lại đã được các sở, ngành đề xuất phương án xử lý.

Nguồn cung nhà ở tăng trở lại nhờ khơi thông pháp lý. Ảnh: Gia Linh





Theo HoREA, đến nay TP.HCM đã hoàn tất tháo gỡ khó khăn cho tổng cộng 650 dự án tồn đọng, kéo dài. Việc khơi thông pháp lý đang bắt đầu phản ánh vào nguồn cung trên thị trường.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, TP.HCM có 37 dự án bất động sản, nhà ở thương mại đủ điều kiện huy động vốn, với tổng cộng 27.374 căn nhà, gồm 21.165 căn hộ chung cư và 6.209 nhà thấp tầng.

Lượng nhà đủ điều kiện huy động vốn đã tăng 1,64 lần so với mức 16.671 căn của năm 2025.

Ở phạm vi cả nước, tiến độ xử lý các dự án tồn đọng cũng được đẩy nhanh. Trong tổng số 4.685 dự án được đăng ký, 3.407 dự án, tương đương 72,7%, đã hoàn thành phân loại và xử lý, không còn khó khăn, vướng mắc. Hơn 1.100 dự án khác đã được đề xuất phương án giải quyết.



Dù nguồn cung có tín hiệu cải thiện, sức mua trên thị trường chưa phục hồi tương ứng.

HoREA nhận định giá nhà đã có dấu hiệu chững lại và có xu hướng giảm. Tuy nhiên, lãi suất vay ở mức cao và việc khó tiếp cận vốn tín dụng đang khiến sức mua yếu, đồng thời ảnh hưởng đến dòng tiền và thanh khoản của doanh nghiệp bất động sản.

Đáng chú ý, thị trường vẫn thiếu những sản phẩm đáp ứng trực tiếp nhu cầu ở thực, đặc biệt là nhà ở thương mại có mức giá phù hợp, nhà cho thuê dành cho nhóm thu nhập trung bình, thấp và nhà ở xã hội.

Diễn biến này cho thấy khi nút thắt pháp lý tại nhiều dự án dần được tháo gỡ, thách thức của thị trường bất động sản TP.HCM đang chuyển sang bài toán khác: làm sao để nguồn cung mới phù hợp hơn với khả năng chi trả của người mua nhà.

Bởi sau cùng, số lượng dự án được khơi thông hay số căn nhà được đưa trở lại thị trường mới chỉ là một nửa câu chuyện. Phần còn lại vẫn nằm ở khả năng người có nhu cầu ở thực có thể tiếp cận được những căn nhà đó.