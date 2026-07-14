Hàng trăm nhà kinh tế viết tâm thư cảnh báo hành động sớm trước khi AI lấy mất việc làm
V.N (Theo AP)
14/07/2026 5:57 PM (GMT+7)
Hàng trăm nhà kinh tế đã viết trong một bức thư ngỏ, nói rằng các tổ chức “phải hành động ngay bây giờ” để giải quyết vấn đề trí tuệ nhân tạo có thể làm thay đổi nền kinh tế như thế nào và có thể khiến nhiều người mất việc.
Tuyên bố được công bố hôm thứ Hai 13/7 có chữ ký của các nhà kinh tế hàng đầu, cùng với các nhà khoa học máy tính và một số giám đốc điều hành tại các công ty công nghệ, bao gồm Anthropic, Google và OpenAI.
“Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều trong 10 năm tới” - theo bức thư do phòng thí nghiệm kinh tế kỹ thuật số của Đại học Stanford soạn thảo.
“Điều này có thể thúc đẩy một sự chuyển đổi chưa từng có đối với nền kinh tế của chúng ta, lớn hơn cả cuộc Cách mạng Công nghiệp, nhưng diễn ra trong một khung thời gian ngắn hơn nhiều. Nó có thể mang lại những rủi ro, bao gồm cả việc mất việc làm trên diện rộng, cũng như những cơ hội như sự gia tăng đáng kể về mức sống”.
Bức thư chỉ gồm bốn câu, nói rằng các nhà lãnh đạo phải “xây dựng các động lực, rào cản và thể chế cần thiết để định hướng trí tuệ nhân tạo theo hướng bổ sung cho con người và mang lại lợi ích cho xã hội”.
Phòng thí nghiệm Stanford cho biết bức thư cho đến nay đã được hơn 200 nhà kinh tế và nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo ký tên, trong đó có 16 người đoạt giải Nobel.
Nhà khoa học máy tính và người tiên phong trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Yoshua Bengio, là một trong số những người ký tên và cho biết trong một tuyên bố riêng rằng, dựa trên quỹ đạo phát triển của trí tuệ nhân tạo, “rất có thể trí tuệ nhân tạo sẽ làm thay đổi mạnh mẽ nền kinh tế của chúng ta”.
“Chúng ta phải có chủ đích và đưa ra những lựa chọn tập thể, dân chủ, thay vì để các quy luật thị trường tự vận hành và có nguy cơ bỏ lại phần lớn người dân phía sau” - ông Bengio - giáo sư tại Đại học Montreal, viết.
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