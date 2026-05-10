Hành khách rời du thuyền sang trọng có ổ dịch hantavirus chết người, các nước cảnh giác nguy cơ lây nhiễm

Giới chức Tây Ban Nha cho biết những hành khách không có triệu chứng đã được đưa bằng xe buýt quân sự tới sân bay Tenerife để lên các chuyến bay do chính phủ các nước điều động. Nhà chức trách nhấn mạnh họ sẽ không tiếp xúc với công chúng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị toàn bộ hành khách phải cách ly 42 ngày kể từ Chủ nhật.

Đến 11h30 GMT (18h30 giờ Hà Nội), các chuyến bay đưa công dân Tây Ban Nha và Pháp đã cất cánh. Tiếp theo là các chuyến bay dành cho công dân Canada, Hà Lan, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Ireland và Mỹ. Một máy bay của Australia dự kiến hạ cánh vào thứ Hai để đón công dân nước này cùng hành khách từ New Zealand và một số nước châu Á.

Hantavirus thường lây truyền từ loài gặm nhấm, nhưng trong một số trường hợp hiếm hoi có thể lây từ người sang người. Virus này được phát hiện hôm 2/5, tức 21 ngày sau khi hành khách đầu tiên tử vong. Hai hành khách khác sau đó cũng đã chết.

Con tàu rời vùng biển Cape Verde để tới Tây Ban Nha sau khi WHO và Liên minh châu Âu đề nghị nước này hỗ trợ sơ tán hành khách.

WHO cho rằng ca nhiễm đầu tiên có thể mắc bệnh trước khi lên tàu, có khả năng trong chuyến đi qua Argentina và Chile, và virus sau đó lây lan trên tàu.

Trong bản cập nhật hôm thứ Sáu, WHO cho biết có 8 người không còn ở trên tàu đã phát bệnh, trong đó có ba người tử vong gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan và một công dân Đức. 6 trường hợp đã được xác nhận nhiễm virus.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã có mặt tại Tenerife để giám sát chiến dịch sơ tán. Ông cho biết các chuyên gia WHO đang phối hợp với giới chức y tế Tây Ban Nha để xét nghiệm cho toàn bộ hành khách.

Hiện còn 4 bệnh nhân đang điều trị tại Nam Phi, Hà Lan và Thụy Sĩ. Cơ quan y tế châu Âu coi toàn bộ hành khách trên tàu là đối tượng tiếp xúc nguy cơ cao, nhưng đánh giá nguy cơ đối với cộng đồng nói chung vẫn ở mức thấp.

Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết mỗi năm có hơn 500 tàu du lịch từ Argentina và Chile - nơi hantavirus lưu hành - cập cảng châu Âu, nhưng chưa từng xảy ra ổ dịch nào tương tự, nên khả năng virus tiếp tục lây lan từ con tàu này là rất thấp.

Nhà chức trách cũng xác nhận không phát hiện loài gặm nhấm trên tàu. Sau khi hành khách rời đi, 30 thành viên thủy thủ đoàn sẽ ở lại để đưa tàu tới Hà Lan khử trùng toàn bộ.