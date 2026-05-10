Hành khách rời du thuyền sang trọng có ổ dịch hantavirus chết người, các nước cảnh giác nguy cơ lây nhiễm
V.N (Theo Reuters)
10/05/2026 9:15 PM (GMT+7)
Các nhóm hành khách và thủy thủ đoàn đã rời con tàu du lịch hạng sang MV Hondius vào Chủ nhật 10/5 để được đưa về nước sau khi trên tàu xuất hiện ổ dịch hantavirus khiến ba người thiệt mạng.
Giới chức Tây Ban Nha cho biết những hành khách không có triệu chứng đã được đưa bằng xe buýt quân sự tới sân bay Tenerife để lên các chuyến bay do chính phủ các nước điều động. Nhà chức trách nhấn mạnh họ sẽ không tiếp xúc với công chúng.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị toàn bộ hành khách phải cách ly 42 ngày kể từ Chủ nhật.
Đến 11h30 GMT (18h30 giờ Hà Nội), các chuyến bay đưa công dân Tây Ban Nha và Pháp đã cất cánh. Tiếp theo là các chuyến bay dành cho công dân Canada, Hà Lan, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Ireland và Mỹ. Một máy bay của Australia dự kiến hạ cánh vào thứ Hai để đón công dân nước này cùng hành khách từ New Zealand và một số nước châu Á.
Hantavirus thường lây truyền từ loài gặm nhấm, nhưng trong một số trường hợp hiếm hoi có thể lây từ người sang người. Virus này được phát hiện hôm 2/5, tức 21 ngày sau khi hành khách đầu tiên tử vong. Hai hành khách khác sau đó cũng đã chết.
Con tàu rời vùng biển Cape Verde để tới Tây Ban Nha sau khi WHO và Liên minh châu Âu đề nghị nước này hỗ trợ sơ tán hành khách.
WHO cho rằng ca nhiễm đầu tiên có thể mắc bệnh trước khi lên tàu, có khả năng trong chuyến đi qua Argentina và Chile, và virus sau đó lây lan trên tàu.
Trong bản cập nhật hôm thứ Sáu, WHO cho biết có 8 người không còn ở trên tàu đã phát bệnh, trong đó có ba người tử vong gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan và một công dân Đức. 6 trường hợp đã được xác nhận nhiễm virus.
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã có mặt tại Tenerife để giám sát chiến dịch sơ tán. Ông cho biết các chuyên gia WHO đang phối hợp với giới chức y tế Tây Ban Nha để xét nghiệm cho toàn bộ hành khách.
Hiện còn 4 bệnh nhân đang điều trị tại Nam Phi, Hà Lan và Thụy Sĩ. Cơ quan y tế châu Âu coi toàn bộ hành khách trên tàu là đối tượng tiếp xúc nguy cơ cao, nhưng đánh giá nguy cơ đối với cộng đồng nói chung vẫn ở mức thấp.
Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết mỗi năm có hơn 500 tàu du lịch từ Argentina và Chile - nơi hantavirus lưu hành - cập cảng châu Âu, nhưng chưa từng xảy ra ổ dịch nào tương tự, nên khả năng virus tiếp tục lây lan từ con tàu này là rất thấp.
Nhà chức trách cũng xác nhận không phát hiện loài gặm nhấm trên tàu. Sau khi hành khách rời đi, 30 thành viên thủy thủ đoàn sẽ ở lại để đưa tàu tới Hà Lan khử trùng toàn bộ.
Thất nghiệp tuổi U50: Có nên “rót tiền” vào các khoá học dạy nghề?
Sau khi mất việc ở tuổi U50, nhiều người bắt đầu lao vào các khóa học với tâm thế vừa hy vọng vừa hoảng loạn. Người học AI, người học livestream bán hàng, người đăng ký digital marketing, đầu tư tài chính hay “kiếm tiền online”. Tuy nhiên, không phải ai học xong cũng có thể áp dụng để kiếm được tiền ngay.
Phản hồi mới nhất về xăng E10 từ Bộ Công Thương
Liên quan xăng E10, Bộ Công Thương hôm nay 26/5 có thông tin phản hồi đối với Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) và Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) về vấn đề các phương tiện tương thích với xăng E10.
Báo Singapore đưa tin con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng đảm nhận chức Chủ tịch Vinfast
Tờ Business Times (BT) của Singapore tối 25/5 cho biết, con trai cả của người giàu nhất Việt Nam đã tiếp quản vị trí chủ tịch của hãng sản xuất xe điện VinFast, báo hiệu một sự chuyển giao thế hệ sâu sắc hơn bên trong đế chế kinh doanh do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập.
Tân chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang nhậm chức vào thời điểm đầy thách thức của kinh tế Mỹ
Ông Kevin Warsh đã tuyên thệ nhậm chức tại Nhà Trắng hôm 22/5 với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Thống đốc Hệ thống Dự trữ Liên bang, kế nhiệm ông Jerome Powell ở một trong những vị trí kinh tế quyền lực nhất thế giới.
Hàng giả, chi phí cao và tâm lý phòng thủ đang kéo tụt sức mua
Nhiều chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng muốn kích cầu tiêu dùng hiệu quả, không thể chỉ dựa vào giảm giá hay khuyến mại, mà cần giảm áp lực chi phí, bảo vệ doanh nghiệp chân chính và quan trọng nhất là khôi phục niềm tin của người tiêu dùng vào thị trường.
Thất nghiệp tuổi U50: Làm sao vượt qua cảm giác mình không còn giá trị?
Ở tuổi U50, khi áp lực cơm áo, học phí con cái và gánh nặng chăm cha mẹ già cùng lúc đè lên vai, một quyết định cắt giảm nhân sự có thể khiến nhiều người rơi vào khủng hoảng thật sự. Giữa làn sóng AI, tinh gọn bộ máy và trẻ hóa lao động, không ít người trung niên phải đối diện cùng lúc với nỗi lo tài chính lẫn cảm giác mình dần mất giá trị. Nhưng sau cú sốc ấy, liệu còn một lối đi khác để bắt đầu lại?
Thất nghiệp tuổi U50: Có nên “rót tiền” vào các khoá học dạy nghề?
Sau khi mất việc ở tuổi U50, nhiều người bắt đầu lao vào các khóa học với tâm thế vừa hy vọng vừa hoảng loạn. Người học AI, người học livestream bán hàng, người đăng ký digital marketing, đầu tư tài chính hay “kiếm tiền online”. Tuy nhiên, không phải ai học xong cũng có thể áp dụng để kiếm được tiền ngay.
Phản hồi mới nhất về xăng E10 từ Bộ Công Thương
Báo Singapore đưa tin con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng đảm nhận chức Chủ tịch Vinfast
Tân chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang nhậm chức vào thời điểm đầy thách thức của kinh tế Mỹ
Hàng giả, chi phí cao và tâm lý phòng thủ đang kéo tụt sức mua
Thất nghiệp tuổi U50: Làm sao vượt qua cảm giác mình không còn giá trị?
Ở tuổi U50, khi áp lực cơm áo, học phí con cái và gánh nặng chăm cha mẹ già cùng lúc đè lên vai, một quyết định cắt giảm nhân sự có thể khiến nhiều người rơi vào khủng hoảng thật sự. Giữa làn sóng AI, tinh gọn bộ máy và trẻ hóa lao động, không ít người trung niên phải đối diện cùng lúc với nỗi lo tài chính lẫn cảm giác mình dần mất giá trị. Nhưng sau cú sốc ấy, liệu còn một lối đi khác để bắt đầu lại?