Hấp dẫn với những điểm đến mới và chính sách hỗ trợ tiền từ Nhật Bản dành cho du khách Việt
Huy Hoàng
30/07/2026 8:41 AM (GMT+7)
Thông tin từ cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản tại Việt Nam cho biết, khoảng 80% du khách Việt Nam đến Nhật Bản hiện nay là những người đi lần đầu. Hành trình phổ biến và được ưu tiên lựa chọn hàng đầu vẫn là "Cung Đường Vàng" với các điểm đến nổi tiếng như Tokyo, núi Phú Sĩ, Kyoto và Osaka.
Vừa qua, cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam đã tổ chức "Hội thảo Xúc tiến Du lịch Nhật Bản 2026". Sự kiện thu hút sự tham gia của lãnh đạo JNTO cùng đông đảo các doanh nghiệp du lịch lữ hành Việt Nam.
Sức hút của du lịch Nhật Bản đối với du khách Việt
Tại Hội thảo, ông Matsumoto – Trưởng đại diện JNTO cho biết, hiện nay môi trường du lịch quốc tế đang chịu tác động từ nhiều yếu tố khó lường như sự thay đổi về chính sách thị thực, chính sách thuế, giá cả leo thang cùng với biến động của tình hình thế giới.
Mặc dù vậy, Nhật Bản vẫn luôn nhận được sự quan tâm lớn từ người dân Việt Nam, và rất nhiều du khách vẫn đang lựa chọn Nhật Bản làm điểm đến cho hành trình của mình. Đại diện JNTO bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước sự yêu mến và tin tưởng này của thị trường Việt Nam.
Theo thống kê từ JNTO, khoảng 80% du khách Việt Nam đến Nhật Bản hiện nay là những người đi lần đầu. Hành trình phổ biến và được ưu tiên lựa chọn hàng đầu vẫn là "Cung Đường Vàng" với các điểm đến nổi tiếng như Tokyo, núi Phú Sĩ, Kyoto và Osaka. Đây đều là những điểm du lịch tuyệt vời, mang tính tiêu biểu cho đất nước Mặt Trời Mọc. Tuy nhiên, ngoài những địa danh quen thuộc đó, Nhật Bản vẫn còn rất nhiều địa phương giàu bản sắc và vô cùng hấp dẫn khác đang chờ đón du khách khám phá.
Mở rộng tuyến hành trình tới các vùng địa phương
Với JNTO, bước tiếp theo hướng tới là mong muốn ngày càng có thêm nhiều du khách Việt Nam ghé thăm và khám phá các vùng địa phương của Nhật Bản.
Cũng tại Hội thảo, đại diện tỉnh Shimane cùng đại diện Cơ quan Xúc tiến Du lịch khu vực San’in và tỉnh Shimane đã chia sẻ, và trả lời những câu hỏi đến từ các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam. Cụ thể, tỉnh Shimane đang triển khai những biện pháp và những chính sách ưu đãi để thu hút khách du lịch, đặc biệt du khách Việt.
Trong đó, Cơ quan xúc tiến du lịch khu vực San’in đã thành lập Land Operation Center (tạm dịch: Trung tâm Điều hành các dịch vụ tại điểm đến) nhằm giúp các công ty du lịch dễ dàng xây dựng và tổ chức các tour du lịch đến vùng San'in. Bên cạnh đó, Shimane đang xúc tiến các chuyến bay thẳng với Việt Nam, và đã thực hiện 4 chuyến bay thuê bao nguyên chuyến (charter) kể từ năm 2024.
Đồng thời tỉnh có chế độ trợ cấp hỗ trợ 8 đô la Singapore (~163k VND) cho mỗi người tham gia đối với các tour du lịch của công ty lữ hành Việt Nam có lưu trú từ 1 đêm trở lên và tham quan các cơ sở du lịch trong tỉnh. Trong trường hợp lưu trú từ 2 đêm trở lên hoặc sử dụng phà vịnh Suruga, mức hỗ trợ sẽ được cộng thêm.
Đại diện tỉnh Shimane cho hay: “Chúng tôi rất kỳ vọng vào việc xây dựng các sản phẩm du lịch lưu trú dài ngày kết hợp tham quan núi Phú Sĩ bán đảo Izu, suối nước nóng và các điểm đến khác".
Đại diện tỉnh Shimane nhấn mạnh thêm, những điểm đến hấp dẫn để du khách Việt có thể trải nghiệm như sở hữu đồi cát Tottori - một trong những đồi cát có quy mô lớn nhất Nhật Bản. Cảnh quan năng động được dệt nên bởi sự giao hòa giữa biển cả và đồi cát là một phong cảnh đặc biệt mà du khách chỉ có thể chiêm ngưỡng tại nơi đây khi đến Nhật Bản. Tại đồi cát, bạn cũng có thể tận hưởng các hoạt động thể thao, giải trí tận dụng lợi thế của tự nhiên như trượt cát hay trải nghiệm cưỡi lạc đà...
"Bắt tay" tạo hệ sinh thái, doanh nghiệp du lịch TP.HCM tìm động lực tăng trưởng mới
Trong bối cảnh du lịch bước vào giai đoạn cạnh tranh bằng chất lượng trải nghiệm thay vì chỉ số lượng khách, nhiều doanh nghiệp lớn tại TP.HCM đang lựa chọn chiến lược liên kết để mở rộng chuỗi giá trị. Động thái này được kỳ vọng tạo thêm dư địa tăng chi tiêu của du khách và nâng sức cạnh tranh cho điểm đến.
Không phải Phú Quốc, hòn đảo nhỏ đẹp như phim này của Việt Nam bất ngờ "hot", khách nước ngoài đổ xô đến
Không phải Phú Quốc hay những thiên đường nghỉ dưỡng ồn ào, sôi động, một hòn đảo nhỏ hoang sơ ngoài khơi Việt Nam đang bất ngờ vươn lên thành tâm điểm chú ý mùa hè này, thu hút dòng khách quốc tế tìm kiếm những trải nghiệm sinh thái độc bản và khác biệt.
Ca sĩ Hồng Nhung, Cẩm Vân, Hiền Thục cùng nhiều nghệ sĩ hội ngộ trong đêm nhạc "Mẹ là tình yêu"
Nối tiếp thành công của mùa 5, chương trình nghệ thuật thường niên "Mẹ là Tình Yêu" mùa 6 diễn ra lúc 19g00 ngày 15/8/2026 tại Nhà hát Bến Thành, TP. HCM.
Báo nước ngoài ca ngợi Việt Nam đãi du khách những món ăn đường phố ngon tuyệt vời giá cực hời
Trong danh sách 10 điểm đến có chi phí hợp lý nhất trên thế giới do Tạp chí Lonely Planet danh tiếng bình chọn, Việt Nam được đánh giá là lựa chọn nổi bật nhờ sở hữu cảnh quan đa dạng, nền văn hóa giàu bản sắc, hệ thống lưu trú phong phú và đặc biệt là ẩm thực đường phố ngon, rẻ.
Khách Việt tìm kiếm những gì cho chuyến du lịch hè 2026?
Theo dữ liệu Cốc Cốc Research, từ đầu tháng 5 đến ngày 20/7/2026 cho thấy biển, đảo tiếp tục là lựa chọn nổi bật trong mùa cao điểm hè. Nhưng phía sau danh sách điểm đến được quan tâm nhiều nhất còn là một thay đổi rõ hơn trong cách đi du lịch của nhiều người.
MC Nguyên Khang: Cảnh đẹp Việt Nam ngoài đời thực còn ấn tượng hơn trên ảnh
Không chỉ ghi dấu ấn trong lòng công chúng bằng lối dẫn dắt duyên dáng và linh hoạt, MC Nguyên Khang còn là một người truyền cảm hứng du lịch mạnh mẽ qua những chuyến đi khám phá cảnh sắc quê hương.
"Bắt tay" tạo hệ sinh thái, doanh nghiệp du lịch TP.HCM tìm động lực tăng trưởng mới
Trong bối cảnh du lịch bước vào giai đoạn cạnh tranh bằng chất lượng trải nghiệm thay vì chỉ số lượng khách, nhiều doanh nghiệp lớn tại TP.HCM đang lựa chọn chiến lược liên kết để mở rộng chuỗi giá trị. Động thái này được kỳ vọng tạo thêm dư địa tăng chi tiêu của du khách và nâng sức cạnh tranh cho điểm đến.