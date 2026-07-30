Vừa qua, cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam đã tổ chức "Hội thảo Xúc tiến Du lịch Nhật Bản 2026". Sự kiện thu hút sự tham gia của lãnh đạo JNTO cùng đông đảo các doanh nghiệp du lịch lữ hành Việt Nam.

Sức hút của du lịch Nhật Bản đối với du khách Việt

Hấp dẫn với những điểm đến mới và chính sách hỗ trợ tiền từ Nhật Bản dành cho du khách Việt. (Ảnh: JNTO)

Tại Hội thảo, ông Matsumoto – Trưởng đại diện JNTO cho biết, hiện nay môi trường du lịch quốc tế đang chịu tác động từ nhiều yếu tố khó lường như sự thay đổi về chính sách thị thực, chính sách thuế, giá cả leo thang cùng với biến động của tình hình thế giới.

Mặc dù vậy, Nhật Bản vẫn luôn nhận được sự quan tâm lớn từ người dân Việt Nam, và rất nhiều du khách vẫn đang lựa chọn Nhật Bản làm điểm đến cho hành trình của mình. Đại diện JNTO bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước sự yêu mến và tin tưởng này của thị trường Việt Nam.

Theo thống kê từ JNTO, khoảng 80% du khách Việt Nam đến Nhật Bản hiện nay là những người đi lần đầu. Hành trình phổ biến và được ưu tiên lựa chọn hàng đầu vẫn là "Cung Đường Vàng" với các điểm đến nổi tiếng như Tokyo, núi Phú Sĩ, Kyoto và Osaka. Đây đều là những điểm du lịch tuyệt vời, mang tính tiêu biểu cho đất nước Mặt Trời Mọc. Tuy nhiên, ngoài những địa danh quen thuộc đó, Nhật Bản vẫn còn rất nhiều địa phương giàu bản sắc và vô cùng hấp dẫn khác đang chờ đón du khách khám phá.

Mở rộng tuyến hành trình tới các vùng địa phương

Nhật Bản hút khách Việt với những chính sách hỗ trợ, điểm đến hấp dẫn. (Ảnh: JNTO)

Với JNTO, bước tiếp theo hướng tới là mong muốn ngày càng có thêm nhiều du khách Việt Nam ghé thăm và khám phá các vùng địa phương của Nhật Bản.

Cũng tại Hội thảo, đại diện tỉnh Shimane cùng đại diện Cơ quan Xúc tiến Du lịch khu vực San’in và tỉnh Shimane đã chia sẻ, và trả lời những câu hỏi đến từ các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam. Cụ thể, tỉnh Shimane đang triển khai những biện pháp và những chính sách ưu đãi để thu hút khách du lịch, đặc biệt du khách Việt.

Trong đó, Cơ quan xúc tiến du lịch khu vực San’in đã thành lập Land Operation Center (tạm dịch: Trung tâm Điều hành các dịch vụ tại điểm đến) nhằm giúp các công ty du lịch dễ dàng xây dựng và tổ chức các tour du lịch đến vùng San'in. Bên cạnh đó, Shimane đang xúc tiến các chuyến bay thẳng với Việt Nam, và đã thực hiện 4 chuyến bay thuê bao nguyên chuyến (charter) kể từ năm 2024.

Đồng thời tỉnh có chế độ trợ cấp hỗ trợ 8 đô la Singapore (~163k VND) cho mỗi người tham gia đối với các tour du lịch của công ty lữ hành Việt Nam có lưu trú từ 1 đêm trở lên và tham quan các cơ sở du lịch trong tỉnh. Trong trường hợp lưu trú từ 2 đêm trở lên hoặc sử dụng phà vịnh Suruga, mức hỗ trợ sẽ được cộng thêm.

Du lịch Nhật Bản kỳ vọng có nhiều điểm đến mới hấp dẫn du khách Việt. (Ảnh: JNTO)

Đại diện tỉnh Shimane cho hay: “Chúng tôi rất kỳ vọng vào việc xây dựng các sản phẩm du lịch lưu trú dài ngày kết hợp tham quan núi Phú Sĩ bán đảo Izu, suối nước nóng và các điểm đến khác".

Đại diện tỉnh Shimane nhấn mạnh thêm, những điểm đến hấp dẫn để du khách Việt có thể trải nghiệm như sở hữu đồi cát Tottori - một trong những đồi cát có quy mô lớn nhất Nhật Bản. Cảnh quan năng động được dệt nên bởi sự giao hòa giữa biển cả và đồi cát là một phong cảnh đặc biệt mà du khách chỉ có thể chiêm ngưỡng tại nơi đây khi đến Nhật Bản. Tại đồi cát, bạn cũng có thể tận hưởng các hoạt động thể thao, giải trí tận dụng lợi thế của tự nhiên như trượt cát hay trải nghiệm cưỡi lạc đà...

