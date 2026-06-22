Hè 2026: Đi biển, khám phá rừng, ăn ngon ở nơi tận cùng Tổ quốc

Không chỉ chinh phục du khách bằng những món ăn trứ danh, Việt Nam còn khiến họ bất ngờ bởi mỗi món ăn đều gắn với một lát cắt lịch sử, một câu chuyện văn hóa và tinh thần sáng tạo của người dân. Sau hành trình xuyên Việt từ Hà Nội, vịnh Hạ Long đến TP.HCM, đồng bằng sông Cửu Long, một cây bút của tạp chí du lịch danh tiếng của Mỹ - Travel + Leisure - thừa nhận rằng, chuyến đi đã thay đổi hoàn toàn cách cô nhìn nhận về du lịch ẩm thực.