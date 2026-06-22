Hè 2026: Đi biển, khám phá rừng, ăn ngon ở nơi tận cùng Tổ quốc
Khánh Minh An
22/06/2026 10:40 AM (GMT+7)
Cà Mau không phải kiểu điểm đến chỉ để tìm một bãi biển đẹp rồi ở yên vài ngày. Hấp dẫn của Cà Mau nằm ở cảm giác đi tới tận cùng đất nước, nơi biển, rừng ngập mặn, bãi bồi, rừng tràm và đời sống sông nước nối liền nhau. Với mùa du lịch 2026, Cà Mau là lựa chọn cho những ai muốn một hành trình vừa xanh, vừa lạ, vừa đậm hương vị miền cực Nam.
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Du khách Mỹ choáng ngợp trước ẩm thực Việt Nam: Mỗi thìa phở, mỗi ly cà phê đều ẩn chứa câu chuyện kinh ngạc
Không chỉ chinh phục du khách bằng những món ăn trứ danh, Việt Nam còn khiến họ bất ngờ bởi mỗi món ăn đều gắn với một lát cắt lịch sử, một câu chuyện văn hóa và tinh thần sáng tạo của người dân. Sau hành trình xuyên Việt từ Hà Nội, vịnh Hạ Long đến TP.HCM, đồng bằng sông Cửu Long, một cây bút của tạp chí du lịch danh tiếng của Mỹ - Travel + Leisure - thừa nhận rằng, chuyến đi đã thay đổi hoàn toàn cách cô nhìn nhận về du lịch ẩm thực.
2.800 chuyến bay bị hủy ở Trung Quốc trong ngày Chủ nhật do bão Ba Vì
Cặp đôi người Anh chia sẻ mẹo tiết kiệm hàng nghìn đô la khi đi nghỉ nhờ trao đổi nhà với người lạ
Đặng Công Danh giành Huy chương Vàng tại Asia Arts Festival Singapore: Trái ngọt của ý chí và đam mê
Du lịch Việt Nam "hóa rồng": Khách quốc tế xếp hàng, làn sóng tìm kiếm tăng vọt
Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda đã ghi nhận mức tăng trưởng gần 50% so với cùng kỳ năm trước về lượt tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam trong năm 2025. Dữ liệu này cho thấy Việt Nam đã trở thành điểm đến ưu tiên trong danh sách của du khách quốc tế, nhờ sự kết hợp giữa cải cách chính sách, mở rộng hàng không và đầu tư hạ tầng mạnh mẽ, theo tạp chí PR Newswire của Mỹ.