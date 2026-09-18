Hết tháng Ngâu, người mua vẫn chùn tay với bất động sản TP.HCM
Gia Linh
18/09/2026 11:00 AM (GMT+7)
Nhu cầu tìm mua bất động sản giảm trong tháng Ngâu, kéo thanh khoản nhiều phân khúc tại TP.HCM đi xuống. Tuy nhiên, tháng Ngâu chỉ là một phần nguyên nhân khi giá nhà cao và áp lực tài chính vẫn khiến người mua dè dặt.
Thị trường bất động sản TP.HCM bước qua tháng 8 với sức mua chậm lại rõ rệt. Người mua có xu hướng kéo dài thời gian cân nhắc, trong khi các chủ đầu tư tiếp tục tung chính sách hỗ trợ để kích cầu.
Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, trong tháng 8, nhu cầu tìm mua nhà đất trên cả nước giảm 11% so với tháng trước, trong khi lượng tin rao bán giảm 12%.
Tại TP.HCM, lượng tin rao bán các loại hình bất động sản giảm khoảng 8-16%, còn nhu cầu tìm mua giảm 7-14%. Trong đó, chung cư, nhà riêng và đất nền đều ghi nhận mức độ quan tâm đi xuống.
Nhu cầu tìm mua bất động sản giảm trong tháng 8, kéo thanh khoản nhiều phân khúc tại TP.HCM đi xuống. Ảnh: Gia Linh
Số liệu từ DKRA Consulting cũng cho thấy sức mua tại TP.HCM và vùng phụ cận suy yếu trong tháng 8. Ở phân khúc căn hộ, gần 10.000 sản phẩm được chào bán trên thị trường nhưng chỉ hơn 1.000 căn được giao dịch, tương đương tỷ lệ hấp thụ khoảng 11%. Lượng tiêu thụ giảm 36% so với tháng trước.
Với nhà liền thổ, hơn 7.700 sản phẩm đang được chào bán nhưng chỉ 609 căn được tiêu thụ, tỷ lệ hấp thụ khoảng 8%.
Bất động sản nghỉ dưỡng còn trầm lắng hơn khi hơn 2.400 sản phẩm được đưa ra thị trường nhưng chỉ ghi nhận 9 giao dịch thành công, đưa tỷ lệ hấp thụ xuống dưới 1%.
Tháng 8 trùng với tháng 7 âm lịch, thường được gọi là tháng Ngâu. Tâm lý hạn chế thực hiện các giao dịch tài sản lớn trong giai đoạn này phần nào tác động đến thị trường.
Tuy nhiên, yếu tố mùa vụ khó lý giải toàn bộ sự sụt giảm của sức mua. Người mua hiện phải cân nhắc đồng thời giá nhà, chi phí vay và khả năng duy trì dòng tiền trong thời gian dài.
Điểm đáng chú ý là thanh khoản giảm nhưng giá nhà sơ cấp tại TP.HCM chưa điều chỉnh đáng kể. Trong bối cảnh đó, nhiều chủ đầu tư không giảm trực tiếp giá bán mà lựa chọn các hình thức hỗ trợ như chiết khấu, hỗ trợ lãi suất, giãn tiến độ thanh toán hoặc kéo dài thời gian thanh toán.
Ở thị trường thứ cấp, áp lực rõ nét hơn. Khi thời gian bán kéo dài, những nhà đầu tư cần thu hồi vốn phải tăng mức thương lượng hoặc chấp nhận điều chỉnh kỳ vọng về giá.
Một nhà đầu tư có bất động sản tại khu Đông TP.HCM cho biết người mua hiện hỏi kỹ hơn về giá, pháp lý và phương án vay trước khi quyết định. Những sản phẩm cần bán nhanh phải có mức giá đủ hấp dẫn so với các sản phẩm tương tự trên thị trường.
Diễn biến tháng 8 vì vậy không đơn thuần là câu chuyện của tháng Ngâu. Đằng sau sự chững lại của giao dịch vẫn là bài toán quen thuộc của thị trường TP.HCM: giá nhà còn cao so với khả năng chi trả, trong khi chi phí tài chính khiến cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư thận trọng hơn.
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