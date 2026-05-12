“Hiện tượng du lịch” Ninh Bình gây sốt quốc tế, rừng Cúc Phương đẹp như cổ tích, triệu cánh bướm bay rợp trời
Phương Đăng (theo TTW)
12/05/2026 10:15 AM (GMT+7)
Rừng Quốc gia Cúc Phương ở Ninh Bình, Việt Nam đang trở thành hiện tượng du lịch gây sốt trên mạng xã hội quốc tế khi mùa bướm thường niên biến cả khu rừng nguyên sinh thành “xứ sở thần tiên” với hàng triệu cánh bướm đủ màu sắc bay kín các lối mòn và tán cây.
Theo trang du lịch quốc tế Travel and Tour World (TTW), Cúc Phương đang nổi lên như một “điểm đến trong mơ” tại Việt Nam nhờ vẻ đẹp thiên nhiên ngoạn mục và trải nghiệm hiếm có mà không nhiều nơi trên thế giới sở hữu.
Bài viết cho biết hàng triệu con bướm xuất hiện dày đặc trong rừng đã tạo nên một cảnh tượng “siêu thực”, thu hút mạnh du khách, nhiếp ảnh gia và những người yêu thiên nhiên từ khắp nơi.
Mùa bướm biến rừng già thành “xứ sở thần tiên”
Mỗi năm, từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 6, rừng quốc gia Cúc Phương bước vào mùa bướm – hiện tượng thiên nhiên nổi tiếng nhất của khu bảo tồn này.
Vào thời điểm nắng nhẹ sau những cơn mưa đầu hè, các đàn bướm trắng, vàng, cam và nhiều màu sắc khác xuất hiện dày đặc dọc các tuyến đường xuyên rừng, quanh suối và các khoảng đất ẩm.
Du khách có thể bắt gặp cảnh hàng nghìn cánh bướm cùng lúc bay quanh người, phủ kín mặt đất hoặc đậu trên cây, tạo nên khung cảnh được mô tả như bước ra từ phim điện ảnh.
Nhiều video và hình ảnh ghi lại mùa bướm tại Cúc Phương đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội, góp phần đưa Ninh Bình trở thành một trong những điểm đến thiên nhiên được chú ý nhất châu Á thời gian gần đây.
Năm nay mùa bướm tại Cúc Phương đến sớm hơn khoảng 2–3 tuần so với thường lệ, khiến lượng khách đổ về tăng mạnh ngay từ đầu tháng 4.
Vườn quốc gia lâu đời nhất Việt Nam
Rừng Quốc gia Cúc Phương được thành lập năm 1962 và là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam.
Khu rừng rộng hơn 22.000 ha trải dài qua 3 tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình cũ (nay đã sáp nhập vào Phú Thọ) và Thanh Hóa, được xem là một trong những hệ sinh thái đa dạng sinh học quan trọng nhất Đông Nam Á.
Nơi đây sở hữu hơn 2.200 loài thực vật cùng hàng trăm loài động vật quý hiếm, trong đó có nhiều loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.
Cúc Phương cũng nổi tiếng với những cây cổ thụ hàng nghìn năm tuổi, hang động tiền sử và các trung tâm cứu hộ linh trưởng quý hiếm.
Theo các trang du lịch quốc tế, một trong những trải nghiệm đặc biệt nhất tại đây là đi bộ dưới tán rừng nguyên sinh giữa hàng triệu cánh bướm bay quanh – điều được mô tả là “gần như siêu thực”.
Liên tục được vinh danh quốc tế
Không chỉ nổi tiếng tại Việt Nam, Cúc Phương còn nhiều năm liên tiếp được truyền thông quốc tế và các giải thưởng du lịch toàn cầu vinh danh.
Vườn quốc gia này từng nhiều lần được trao danh hiệu “Công viên quốc gia hàng đầu châu Á” tại World Travel Awards – giải thưởng được ví như “Oscar của ngành du lịch”.
Giới chuyên gia cho rằng sự kết hợp giữa cảnh quan nguyên sơ, đa dạng sinh học và các hiện tượng thiên nhiên đặc biệt như mùa bướm hay mùa đom đóm đang giúp Cúc Phương xây dựng thương hiệu riêng trên bản đồ du lịch sinh thái quốc tế.
Travel and Tour World nhận định rằng sức hút lan truyền của Cúc Phương là minh chứng cho xu hướng du lịch mới, khi ngày càng nhiều du khách quốc tế tìm kiếm những trải nghiệm thiên nhiên chân thực thay vì các điểm đến đô thị đông đúc.
Trong bối cảnh du lịch sinh thái và du lịch bền vững ngày càng được ưa chuộng, hình ảnh hàng triệu cánh bướm giữa rừng già Cúc Phương đang giúp Ninh Bình trở thành một trong những điểm đến thiên nhiên nổi bật nhất Việt Nam trên mạng xã hội quốc tế.
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Rừng Quốc gia Cúc Phương ở Ninh Bình, Việt Nam đang trở thành hiện tượng du lịch gây sốt trên mạng xã hội quốc tế khi mùa bướm thường niên biến cả khu rừng nguyên sinh thành “xứ sở thần tiên” với hàng triệu cánh bướm đủ màu sắc bay kín các lối mòn và tán cây.