Highlands Coffee đã xây dựng chuỗi hơn 1.000 cửa hàng như thế nào?

Từ cà phê đóng gói đến mạng lưới phủ rộng

Việc Highlands Coffee có sự thay đổi về cơ cấu sở hữu gần đây tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận. Theo thông tin Jollibee Foods Corporation (JFC) công bố, công ty con JSF Investments Pte. Ltd. đã ký thỏa thuận chuyển nhượng 11% cổ phần tại Công ty Cổ phần SF Vũng Tàu (pháp nhân nắm giữ hoạt động Highlands Coffee) cho Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Thái (VTI).

Giá trị giao dịch đạt khoảng 2.300 tỷ đồng (tương đương 88 triệu USD), qua đó định giá toàn bộ nền tảng Highlands Coffee ở mức khoảng 800 triệu USD. Nếu hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của Jollibee sẽ giảm từ 60% xuống 49%, trong khi phía Việt Thái tăng từ 40% lên 51% và giành lại quyền kiểm soát.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, doanh nhân Việt kiều David Thái thành lập Công ty Quốc tế Việt Thái vào năm 1998 và chính thức ra mắt thương hiệu Highlands Coffee năm 1999. Ban đầu, doanh nghiệp tập trung sản xuất cà phê rang xay, đóng gói và phân phối qua siêu thị, khách sạn, nhà hàng. Đến năm 2002, Highlands bắt đầu mở cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM, sau đó tiến ra Hà Nội.

Việc chuyển từ sản phẩm đóng gói sang mô hình quán giúp Highlands tham gia trực tiếp vào thị trường dịch vụ ăn uống. Chuỗi đưa những thức uống quen thuộc như cà phê phin, cà phê sữa đá và trà vào không gian có thiết kế, quy trình phục vụ và nhận diện tương đối thống nhất.

Sau khoảng bốn năm phát triển mô hình cửa hàng, Highlands có 25 điểm bán. Đến năm 2011, hệ thống tăng lên khoảng 50 cửa hàng tại bốn thành phố lớn. Một bước ngoặt diễn ra trong giai đoạn 2011-2012, khi Jollibee Foods Corporation của Philippines đầu tư khoảng 25 triệu USD vào hệ thống kinh doanh do Việt Thái phát triển. Đến năm 2017, Jollibee nâng tỷ lệ sở hữu tại SuperFoods Group (mẹ của SF Vũng Tàu) lên 60%.

Trong những năm tiếp theo, Highlands đẩy nhanh việc mở rộng và chuẩn hóa hoạt động. Chuỗi không còn tập trung chủ yếu tại các trung tâm thành phố lớn mà từng bước hiện diện ở trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng, khu dân cư, sân bay, địa điểm du lịch và các tuyến phố đông người. Việc đa dạng mô hình giúp chuỗi tiếp cận nhiều loại mặt bằng, đồng thời đặt ra yêu cầu kiểm soát chất lượng đồng bộ.

Năm 2016, Highlands đạt mốc 100 cửa hàng và đến năm 2019 có khoảng 300 điểm bán. Đến tháng 9/2023, hệ thống có gần 700 cửa hàng tại Việt Nam và hơn 50 cửa hàng tại Philippines.

Tốc độ mở rộng tiếp tục tăng tốc, đến cuối năm 2025, hệ thống đạt 985 cửa hàng. Theo Báo cáo tài chính Quý 2/2026 của Jollibee, Highlands Coffee đã chính thức vượt mốc 1.062 cửa hàng (chủ yếu tại Việt Nam). Như vậy, hệ thống đã tăng gấp đôi quy mô chỉ trong khoảng ba năm.

Quy mô lớn đi cùng sức ép duy trì hiệu quả

Mở rộng số lượng cửa hàng mới chỉ phản ánh một mặt trong quá trình phát triển của Highlands Coffee. Với ngành đồ uống, tính bền vững của mạng lưới còn phụ thuộc vào doanh số tại các cửa hàng hiện hữu, hiệu quả của từng điểm bán và khả năng kiểm soát chi phí.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 của Jollibee Foods Corporation, doanh số toàn hệ thống của Highlands Coffee tăng 15,7% so với năm trước. EBITDA, tức lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao, đạt khoảng 2,478 tỷ peso Philippines, quy đổi hơn 1.090 tỷ đồng, tăng gần 6%.

Trong bản cập nhật công bố ngày 16/4/2026, Jollibee cho biết doanh thu của Highlands Coffee năm 2025 tăng ở mức hai chữ số cao. Sang quý I/2026, doanh số tại các cửa hàng hiện hữu tăng ở mức một chữ số cao so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy tăng trưởng không chỉ đến từ việc mở thêm điểm bán mà còn được ghi nhận tại những cửa hàng đã hoạt động. Tuy nhiên, Jollibee không công bố doanh thu tuyệt đối của Highlands Coffee trong bản cập nhật này.

Cuối năm 2025, Highlands Coffee có 985 cửa hàng theo số liệu của Jollibee. Một báo cáo phân tích số liệu doanh nghiệp cho biết, tại Việt Nam có 851 cửa hàng do công ty trực tiếp vận hành và 134 cửa hàng nhượng quyền. Phần lớn mạng lưới, vì vậy, vẫn thuộc mô hình doanh nghiệp trực tiếp sở hữu và quản lý.

Mô hình này giúp Highlands chủ động hơn trong việc kiểm soát chất lượng, điều chỉnh tiêu chuẩn vận hành và duy trì trải nghiệm tương đối thống nhất giữa các điểm bán. Jollibee đánh giá hiệu quả kinh tế cấp cửa hàng của Highlands thuộc nhóm tốt nhất trong danh mục kinh doanh của tập đoàn, nhờ quản lý chi phí chặt chẽ và mô hình vận hành tinh gọn. Đây là nhận định của doanh nghiệp, không phải kết quả xếp hạng độc lập trên toàn thị trường.

Ở chiều ngược lại, trực tiếp vận hành phần lớn hệ thống đồng nghĩa Highlands phải dành nguồn lực lớn cho mặt bằng, thiết bị, nhân sự và quản lý. Khi mạng lưới đã vượt mốc 1.000 cửa hàng, yêu cầu không chỉ nằm ở tốc độ mở mới mà còn là khả năng duy trì doanh thu và kiểm soát chi phí tại từng điểm bán.

Bên cạnh mở rộng hệ thống, Highlands còn đầu tư vào năng lực sản xuất. Tháng 10/2023, doanh nghiệp khởi công nhà máy rang xay tại Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng vốn gần 500 tỷ đồng. Theo công bố của Highlands, dự án được định hướng phục vụ quá trình phát triển chuỗi và mở rộng thị trường cho các sản phẩm cà phê rang xay.

Kênh số cũng ngày càng tham gia sâu hơn vào hoạt động kinh doanh. Jollibee cho biết phần lớn doanh số kỹ thuật số của Highlands tính từ đầu năm 2026 đến từ các nền tảng của bên thứ ba, trong khi ứng dụng riêng của chuỗi đang tăng dần tỷ trọng. Các kênh này giúp Highlands tiếp cận khách hàng ngoài cửa hàng, nhưng việc phần lớn giao dịch số vẫn đi qua nền tảng trung gian cho thấy ứng dụng riêng cần thêm thời gian để trở thành một kênh bán hàng chủ lực.

Highlands hiện hoạt động trong thị trường có nhiều mô hình cạnh tranh, từ chuỗi phổ thông, thương hiệu quốc tế đến quán cà phê đặc sản và cửa hàng địa phương. Người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến độ phủ mà còn so sánh giá bán, chất lượng đồ uống, không gian, tốc độ phục vụ và trải nghiệm trên ứng dụng. Do đó, quy mô lớn không đồng nghĩa thương hiệu có thể đứng ngoài sức ép đổi mới.

Tháng 3/2026, Jollibee thông báo hội đồng quản trị Highlands Coffee đang xem xét phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng và niêm yết tại Việt Nam, dự kiến vào quý I/2027. Khi mạng lưới đã vượt 1.000 cửa hàng, câu hỏi đặt ra không còn chỉ là Highlands sẽ mở thêm bao nhiêu điểm bán, mà còn là hiệu quả của từng cửa hàng và khả năng duy trì trải nghiệm nhất quán trên toàn hệ thống.