H&M giảm hàng trăm cửa hàng và tín hiệu mới từ thị trường thời trang





Thương hiệu thời trang H&M tại Việt Nam

Cuộc chiến mới của ngành thời trang nhanh

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý II năm tài chính 2026 được The Street dẫn lại, tính đến ngày 31/5/2026, H&M đã đóng cửa 128 cửa hàng so với cùng kỳ năm trước, đưa tổng số điểm bán trên toàn cầu xuống còn 4.038, giảm khoảng 3%.

Thoạt nhìn, động thái này có thể khiến nhiều người cho rằng "ông lớn" thời trang nhanh đang thu hẹp hoạt động, tuy nhiên, đánh chú ý, doanh thu của H&M gần như giữ ổn định so với cùng kỳ, trong khi biên lợi nhuận đạt khoảng 12% nhờ kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành.

H&M cho biết những thay đổi này nhằm tăng khả năng sinh lời trong dài hạn và cải thiện cách khách hàng tương tác với các thương hiệu của hãng. Trong khi một số cửa hàng bị đóng cửa, những cửa hàng khác được nâng cấp hoặc mở mới tại các địa điểm được đánh giá có tiềm năng lớn hơn.

Xu hướng này đã được H&M triển khai từ năm 2025, khi hãng công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 200 cửa hàng trên toàn cầu để tái cơ cấu hệ thống mặt bằng. Mỗi năm, khoảng một phần ba hợp đồng thuê của H&M đến kỳ đàm phán lại, giúp doanh nghiệp có thêm dư địa dịch chuyển sang những vị trí kinh doanh hiệu quả hơn và giảm chi phí tồn kho, nhân sự cũng như các chương trình giảm giá kéo dài.

Giám đốc điều hành H&M Daniel Ervér phát biểu trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh gần đây nhất đã cho rằng: "Mục tiêu của thay đổi là bảo đảm chúng ta trở nên phù hợp hơn với khách hàng bằng cách đến gần khách hàng hơn… đáp ứng nhu cầu của họ tốt hơn".

Sự thay đổi của H&M phản ánh sức ép mà toàn bộ ngành thời trang nhanh đang phải đối mặt. Trong nhiều năm, lợi thế của H&M hay Zara đến từ hệ thống cửa hàng phủ rộng tại các trung tâm thương mại lớn. Tuy nhiên, vài năm gần đây, mô hình này chịu áp lực ngày càng lớn khi thương mại điện tử phát triển mạnh.

Những đối thủ như Shein hay Temu gần như không phụ thuộc vào cửa hàng vật lý nhưng vẫn tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng nhờ giá bán thấp, vòng đời sản phẩm cực ngắn và khả năng cập nhật xu hướng theo thời gian thực. Điều này buộc các thương hiệu truyền thống phải chuyển trọng tâm từ mở rộng mạng lưới sang tối ưu hiệu quả từng điểm bán.

Trong bối cảnh chi phí thuê mặt bằng, nhân công và logistics đều tăng, nhiều nhà bán lẻ quốc tế đang coi cửa hàng như một mắt xích trong hệ sinh thái bán lẻ đa kênh thay vì kênh bán hàng duy nhất.

Nhiều trung tâm thương mại thu hút nhiều cửa hàng của các thương hiệu thời trang lớn.

Việt Nam vẫn nằm trong kế hoạch mở rộng

Điểm đáng chú ý là xu hướng tinh gọn toàn cầu không đồng nghĩa H&M sẽ thu hẹp tại Việt Nam. Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2017 với cửa hàng đầu tiên tại Vincom Đồng Khởi (TP.HCM), H&M hiện đã phát triển hệ thống khoảng 14-15 cửa hàng trên cả nước, tập trung tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hạ Long, Cần Thơ và Huế.

Trong chuyến thăm Thụy Điển của Thủ tướng Chính phủ vào giữa năm 2025, lãnh đạo H&M cho biết tập đoàn đặt mục tiêu mở rộng lên hơn 20 cửa hàng tại Việt Nam trong những năm tới. Đại diện doanh nghiệp đánh giá Việt Nam vẫn là thị trường giàu tiềm năng nhờ tầng lớp trung lưu gia tăng và nhu cầu tiêu dùng thời trang hiện đại tiếp tục mở rộng.

Không chỉ bán lẻ, Việt Nam còn giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của H&M. Doanh nghiệp cho biết đã đặt hàng từ Việt Nam gần hai thập kỷ và hiện hợp tác với hơn 100 nhà máy đối tác, tạo việc làm cho gần 87.000 lao động.

Điều đó cho thấy chiến lược của H&M tại Việt Nam không đi ngược với xu hướng toàn cầu. Thay vì mở rộng ồ ạt, doanh nghiệp lựa chọn phát triển có chọn lọc, ưu tiên các vị trí có lưu lượng khách lớn, đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa cửa hàng vật lý và nền tảng trực tuyến.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các thương hiệu quốc tế và các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới, câu chuyện của H&M cho thấy quy mô không còn là thước đo duy nhất của thành công. Với ngành bán lẻ thời trang hiện nay, hiệu quả trên từng mét vuông mặt bằng và khả năng kết nối khách hàng trên mọi kênh mới là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh lâu dài.