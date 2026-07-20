Hộ kinh doanh nào được miễn phí hóa đơn điện tử trong 12 tháng?

Đề xuất áp thuế cao đối với đất bỏ hoang, giao dịch bất động sản ngắn hạn và điều tiết phần địa tô chênh lệch đang được kỳ vọng trở thành công cụ tài chính mới để tái phân bổ nguồn lực đất đai. Trong bối cảnh nguồn cung nhà ở tại TP.HCM vẫn hạn chế, trong khi nhiều khu đất có giá trị lớn chưa được khai thác hiệu quả, các chuyên gia cho rằng chính sách này có thể tạo tác động tích cực đến nền kinh tế nếu đi kèm cơ chế thực thi minh bạch.