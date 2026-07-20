Hộ kinh doanh nào được miễn phí hóa đơn điện tử trong 12 tháng?
Minh Thùy
20/07/2026 10:25 AM (GMT+7)
Nghị định 254/2026/NĐ-CP, quy định điều kiện để một số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ và cá nhân kinh doanh được miễn phí dịch vụ hóa đơn điện tử trong 12 tháng.
TP.HCM kỳ vọng đón dòng vốn Catalonia vào các dự án logistics và điện gió 15.000 MW
Tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư TP.HCM – Catalonia 2026 ngày 29/7, phiên chuyên đề 2 đi sâu vào bài toán logistics thông minh, hạ tầng thương mại và năng lượng xanh, những lĩnh vực vùng Catalonia (Tây Ban Nha) có thế mạnh.
Siết quản lý quỹ đất doanh nghiệp nhà nước, kỳ vọng khơi thông nguồn lực phát triển bất động sản TP.HCM
Trong bối cảnh quỹ đất phát triển dự án ngày càng hạn hẹp, TP.HCM đang chuyển trọng tâm sang nâng cao hiệu quả khai thác tài sản công thay vì mở rộng quỹ đất mới. Động thái yêu cầu rà soát toàn bộ nhà, đất do doanh nghiệp nhà nước quản lý được giới chuyên gia đánh giá là bước đi quan trọng nhằm làm sạch dữ liệu đất đai, tạo nền tảng để đưa nhiều quỹ đất vào phục vụ phát triển kinh tế - đô thị trong giai đoạn tới.
Johnson & Johnson muốn chi tới 5,5 tỷ US dàn xếp các vụ kiện phấn rôm trẻ em gây ung thư
Johnson & Johnson (J&J) đề nghị chi tới 5,5 tỷ USD để dàn xếp hàng chục nghìn vụ kiện tại Mỹ, trong đó các nguyên đơn cáo buộc rằng phấn rôm trẻ em và các sản phẩm chứa bột talc của hãng gây ung thư buồng trứng.
Thuế đất bỏ hoang: Đòn bẩy khơi thông nguồn lực hay phép thử mới của thị trường bất động sản?
Đề xuất áp thuế cao đối với đất bỏ hoang, giao dịch bất động sản ngắn hạn và điều tiết phần địa tô chênh lệch đang được kỳ vọng trở thành công cụ tài chính mới để tái phân bổ nguồn lực đất đai. Trong bối cảnh nguồn cung nhà ở tại TP.HCM vẫn hạn chế, trong khi nhiều khu đất có giá trị lớn chưa được khai thác hiệu quả, các chuyên gia cho rằng chính sách này có thể tạo tác động tích cực đến nền kinh tế nếu đi kèm cơ chế thực thi minh bạch.
Đề xuất mở đường cho doanh nghiệp bất động sản chuyển hướng sang phân khúc nhà ở giá phù hợp
Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn tái cơ cấu khi nhu cầu ở thực ngày càng chiếm ưu thế. Trong góp ý gửi dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đưa ra nhiều kiến nghị nhằm tạo cơ chế linh hoạt hơn cho phân khúc nhà ở thương mại giá phù hợp. Nếu được tiếp thu, đây không chỉ là thay đổi về chính sách mà còn có thể mở ra một hướng đầu tư mới cho doanh nghiệp địa ốc.
Kinh tế Mỹ 18 tháng đầu nhiệm kỳ của ông Trump: Những cú sốc, sự kiên cường và dấu hiệu trì trệ
18 tháng đầu trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng đã chứng kiến hàng loạt cú sốc kinh tế xuất phát từ các chính sách, nổi bật là chiến dịch siết chặt nhập cư và tăng thuế quan mà ông cam kết trong chiến dịch tranh cử năm 2024, cùng với cuộc chiến ngoài dự liệu với Iran khiến giá dầu tăng mạnh và đe dọa chuỗi cung ứng toàn cầu.
TP.HCM kỳ vọng đón dòng vốn Catalonia vào các dự án logistics và điện gió 15.000 MW
Siết quản lý quỹ đất doanh nghiệp nhà nước, kỳ vọng khơi thông nguồn lực phát triển bất động sản TP.HCM
Trong bối cảnh quỹ đất phát triển dự án ngày càng hạn hẹp, TP.HCM đang chuyển trọng tâm sang nâng cao hiệu quả khai thác tài sản công thay vì mở rộng quỹ đất mới. Động thái yêu cầu rà soát toàn bộ nhà, đất do doanh nghiệp nhà nước quản lý được giới chuyên gia đánh giá là bước đi quan trọng nhằm làm sạch dữ liệu đất đai, tạo nền tảng để đưa nhiều quỹ đất vào phục vụ phát triển kinh tế - đô thị trong giai đoạn tới.
Johnson & Johnson muốn chi tới 5,5 tỷ US dàn xếp các vụ kiện phấn rôm trẻ em gây ung thư
Thuế đất bỏ hoang: Đòn bẩy khơi thông nguồn lực hay phép thử mới của thị trường bất động sản?
Đề xuất áp thuế cao đối với đất bỏ hoang, giao dịch bất động sản ngắn hạn và điều tiết phần địa tô chênh lệch đang được kỳ vọng trở thành công cụ tài chính mới để tái phân bổ nguồn lực đất đai. Trong bối cảnh nguồn cung nhà ở tại TP.HCM vẫn hạn chế, trong khi nhiều khu đất có giá trị lớn chưa được khai thác hiệu quả, các chuyên gia cho rằng chính sách này có thể tạo tác động tích cực đến nền kinh tế nếu đi kèm cơ chế thực thi minh bạch.
Đề xuất mở đường cho doanh nghiệp bất động sản chuyển hướng sang phân khúc nhà ở giá phù hợp
Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn tái cơ cấu khi nhu cầu ở thực ngày càng chiếm ưu thế. Trong góp ý gửi dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đưa ra nhiều kiến nghị nhằm tạo cơ chế linh hoạt hơn cho phân khúc nhà ở thương mại giá phù hợp. Nếu được tiếp thu, đây không chỉ là thay đổi về chính sách mà còn có thể mở ra một hướng đầu tư mới cho doanh nghiệp địa ốc.
Kinh tế Mỹ 18 tháng đầu nhiệm kỳ của ông Trump: Những cú sốc, sự kiên cường và dấu hiệu trì trệ
18 tháng đầu trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng đã chứng kiến hàng loạt cú sốc kinh tế xuất phát từ các chính sách, nổi bật là chiến dịch siết chặt nhập cư và tăng thuế quan mà ông cam kết trong chiến dịch tranh cử năm 2024, cùng với cuộc chiến ngoài dự liệu với Iran khiến giá dầu tăng mạnh và đe dọa chuỗi cung ứng toàn cầu.