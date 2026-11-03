Rock Concert Thái Nguyên: Cơn mưa lớn và biển người 30.000 khán giả kiên nhẫn trước giờ G

Các bạn trẻ nhiệt tình cổ vũ các nghệ sĩ biểu diễn đêm Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng”. (Ảnh: BTC)

Tối 2/11, không khí tại Thái Nguyên trở nên "nóng" hơn bao giờ hết khi hàng vạn khán giả đổ về sân vận động từ rất sớm để tham dự Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng”. Dù trước giờ mở màn, một trận mưa lớn bất ngờ trút xuống, thế nhưng lượng người tham dự không hề giảm sút.

Phủ kín các khu vực khán đài và sân đấu là sắc đỏ rực rỡ cùng những tiếng reo hò náo nhiệt. Sự kiên nhẫn bám trụ của gần 30.000 khán giả đã tạo nên một bầu không khí bùng nổ ngay trước khi ánh đèn sân khấu chính thức thắp sáng.

Theo Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng, dù mang tên Rock Concert với chất rock chủ đạo chiếm khoảng 50% thời lượng, chương trình vẫn khéo léo đan xen pop, pop-rock và ballad. Sự kết hợp đa dạng này nhằm tiếp cận khán giả ở nhiều độ tuổi và sở thích khác nhau, biến đêm diễn thành một hành trình âm nhạc đa sắc màu dài 2 tiếng đồng hồ.



30.000 khán giả bùng nổ tại sân vận động Thái Nguyên. (Ảnh: BTC)

Chương trình mở màn đầy ấn tượng với ca khúc Thái Nguyên chào ngày nắng mới qua giọng hát của Bảo Trâm Idol, Nhật Huyền và Vũ đoàn Hà Nội Trẻ. Ngay sau đó, sân khấu nhanh chóng bước vào “Mạch nguồn đất Việt” với ca sĩ Thái Thùy Linh cùng ban nhạc đã hâm nóng không khí bằng chuỗi ca khúc hào sảng Dậy mà đi, Hát mãi khúc quân hành và Vết chân tròn trên cát...

Càng về sau, sức nóng của chương trình càng gia tăng khi bước sang phần hai “Thái Nguyên – Sức trẻ – Bừng sáng – Vươn xa”.

Isaac khiến cả sân khấu "chao đảo" với thần thái trình diễn đỉnh cao tại Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng”. (Ảnh: BTC)

Isaac khiến cả sân khấu "chao đảo" với thần thái trình diễn đỉnh cao. Nam ca sĩ khuấy động không khí bằng liên hoàn hit Rừng vàng biển bạc, Nơi anh không thuộc về và Bống bống bang bang cùng vũ đoàn nhiệt huyết.

Anh Tú mang đến những khoảng trầm cảm xúc tinh tế khi thể hiện Mẹ yêu con, Khóa ly biệt và bản mashup Đôi mắt – Chiếc khăn gió ấm, tạo bước chuyển tiết tấu đắt giá trước màn xuất hiện của mỹ nhân Vpop.

Hồ Ngọc Hà làm chủ hoàn toàn sân khấu với vẻ quyến rũ khó cưỡng. Nữ ca sĩ gửi tới khán giả ca khúc mang tinh thần tự hào Rực rỡ Việt Nam tôi, sau đó đưa không khí trở lại không gian pop hiện đại quen thuộc qua hai bản hit Keep Me In Love và Cô đơn trên sofa.



Hồ Ngọc Hà trở lại không gian pop hiện đại quen thuộc qua hai bản hit Keep Me In Love và Cô đơn trên sofa. (Ảnh: BTC)

Sức nóng của đêm nhạc thực sự chạm đỉnh ở phần cuối khi chất rock cuồng nhiệt làm chủ sân khấu với sự xuất hiện của ban nhạc Ngũ Cung. Chuỗi tác phẩm Đón em trở về, Yêu, Hành khúc ngày và đêm, Cô đôi thượng ngàn và Người ơi người ở đừng về được biến tấu đầy ma mị – nơi âm hưởng rock mạnh mẽ hòa quyện hoàn hảo cùng chất liệu dân gian đặc trưng của nhóm.

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất chương trình chính là màn hợp xướng Nối vòng tay lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do toàn thể nghệ sĩ cùng hòa giọng. Đêm nhạc khép lại trong dư âm thăng hoa với giai điệu Người ơi người ở đừng về, hoàn tất trọn vẹn chuỗi hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên gắn liền với Festival Trà quốc tế 2026.