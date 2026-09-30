Hỗ trợ lãi vay, ưu tiên quỹ đất: TP.HCM tìm cách hút vốn vào hạ tầng

Hạ tầng đang trở thành một trong những yếu tố quyết định không gian phát triển mới của TP.HCM. Khi mạng lưới đường sắt đô thị, các đầu mối giao thông và hệ thống logistics từng bước được mở rộng, nhu cầu vốn không chỉ nằm ở bản thân các công trình giao thông mà còn kéo theo yêu cầu đầu tư bãi đỗ xe, trung tâm logistics, hạ tầng kết nối và chỉnh trang đô thị quanh các nhà ga.

Trong bối cảnh nguồn lực ngân sách có giới hạn, việc tạo cơ chế đủ hấp dẫn để huy động vốn xã hội được xem là một trong những hướng đi quan trọng.

UBND TP.HCM đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực để xây dựng, phát triển, khai thác, bảo trì đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, logistics và phát triển vùng trên địa bàn.



Theo dự thảo, TP.HCM muốn tạo thêm cơ chế để huy động nguồn lực xã hội, vốn tư nhân và các nguồn lực hợp pháp khác tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng. Một trong những đề xuất đáng chú ý liên quan đến bãi đỗ xe. Nhà đầu tư dự án xây dựng, khai thác bãi đỗ xe có thể được hỗ trợ 50% số tiền lãi vay phải trả đối với khoản vay tại HFIC. Khoản hỗ trợ được tính trên toàn bộ giá trị hợp đồng vay trong thời gian vay nhưng không quá 5 năm, theo các điều kiện và trình tự quy định.

TP.HCM đang lấy ý kiến về loạt chính sách ưu đãi nhằm thu hút nguồn lực tư nhân vào hạ tầng giao thông, logistics và các khu đô thị TOD. Ảnh: Gia Linh

Với lĩnh vực logistics, Thành phố dự kiến ưu tiên quỹ đất, mặt nước theo quy hoạch để phát triển cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng cạn, ga hàng hóa đường sắt, trung tâm logistics, khu logistics tích hợp, trung tâm phân phối, kho và các hạ tầng dùng chung phục vụ chuỗi cung ứng.

Đây là nhóm hạ tầng cần nguồn vốn lớn nhưng có vai trò trực tiếp đối với khả năng kết nối hàng hóa, hoạt động sản xuất và sức cạnh tranh của đô thị. Một điểm đáng chú ý khác của dự thảo là chính sách dành cho các khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Theo đề xuất, ngân sách TP.HCM có thể được sử dụng theo quy định pháp luật để triển khai các dự án đầu tư công độc lập về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất, chỉnh trang và phát triển đô thị, qua đó tạo quỹ đất tại khu vực TOD.

Thành phố cũng đề xuất ưu tiên xem xét bố trí vốn đầu tư công cho các công trình kết nối từ ranh dự án tới đường sắt, đầu mối trung chuyển vận tải công cộng, bãi đỗ xe, hạ tầng dành cho người đi bộ, xe đạp và các công trình công cộng thiết yếu.

Như vậy, thay vì chỉ đầu tư tuyến giao thông, chính sách đang hướng tới việc hình thành đồng bộ không gian đô thị xung quanh các đầu mối vận tải công cộng. Đây cũng là điều kiện quan trọng để khai thác hiệu quả quỹ đất và thu hút các nguồn lực xã hội tham gia phát triển khu vực TOD.

Để giảm thời gian thực hiện dự án, dự thảo còn đề xuất cơ chế “làn xanh”, một cửa liên thông và thủ tục ưu tiên đối với các dự án thuộc danh mục ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược và dự án hạ tầng logistics ưu tiên.

Hồ sơ sẽ được xử lý theo nguyên tắc một đầu mối điều phối, một bộ hồ sơ điện tử dùng chung và giải quyết đồng thời những thủ tục không phụ thuộc tuần tự. Cơ quan thực hiện không được đặt thêm điều kiện, thành phần hồ sơ hoặc thủ tục làm phát sinh nghĩa vụ cho nhà đầu tư ngoài quy định.

Nếu được thông qua, nhóm chính sách mới sẽ tạo thêm công cụ để TP.HCM giải bài toán vốn cho hạ tầng, đồng thời mở đường cho mô hình kết hợp giữa đầu tư công và nguồn lực tư nhân trong quá trình phát triển các khu vực TOD, logistics và những không gian đô thị mới.