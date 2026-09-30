Hoán đổi đất liền kề khi thu hồi đất: Thêm phương án giải bài toán tái định cư

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Gia Linh

30/09/2026 1:30 PM (GMT+7)

HoREA đề xuất người bị thu hồi đất nếu còn đất liền kề có thể được hoán đổi diện tích tương đương để tái định cư tại chỗ, đồng thời không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích được hoán đổi.

Trong văn bản góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 43 về nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo HoREA, trường hợp người có đất bị thu hồi còn đất khác liền kề thì có thể được hoán đổi diện tích tương đương. Phần diện tích này được chuyển sang mục đích sử dụng của loại đất bị thu hồi và không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính, nếu có.

Đề xuất mở thêm một phương án bồi thường bên cạnh các hình thức như giao đất cùng mục đích sử dụng, bồi thường bằng tiền hoặc xem xét bố trí đất khác, nhà ở khi địa phương có điều kiện về quỹ đất, quỹ nhà.

Theo HoREA, thực tế có những trường hợp người dân bị thu hồi đất nhưng vẫn còn diện tích đất với mục đích sử dụng khác nằm ngay liền kề. Việc cho phép hoán đổi có thể giúp người dân sử dụng chính quỹ đất sẵn có để ổn định chỗ ở và sinh kế.

HoREA đề xuất người bị thu hồi đất nếu còn đất liền kề có thể được hoán đổi diện tích tương đương để tái định cư tại chỗ. Ảnh: Gia Linh

Hiệp hội cho rằng phương án này vừa có lợi cho người có đất bị thu hồi, vừa thuận lợi cho Nhà nước trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Để minh họa, HoREA đưa ra trường hợp một người dân có 200 m2 đất ở bị thu hồi để thực hiện dự án đầu tư công, đồng thời còn 2.000 m2 đất nông nghiệp nằm liền kề.

Theo đề xuất, người dân có thể được hoán đổi 200 m2 trong thửa đất nông nghiệp và chuyển phần diện tích này thành đất ở. Qua đó, người dân có thể tái định cư tại chỗ, không phải nộp tiền sử dụng đất đối với 200 m2 được hoán đổi và vẫn còn 1.800 m2 đất nông nghiệp để canh tác.

Người có đất bị thu hồi vẫn được bồi thường tài sản và chi phí di dời nhà ở. Trong khi đó, theo HoREA, Nhà nước không phải chi khoản tiền bồi thường đất ở đối với 200 m2 trong trường hợp này.

HoREA cho rằng cơ chế trên có thể giúp người dân duy trì nơi ở và sinh kế, đồng thời giảm áp lực về quỹ đất và nguồn lực dành cho bồi thường, tái định cư.

Hiệp hội cũng dẫn Nghị quyết 254/2025/QH15, trong đó cho phép UBND cấp tỉnh quy định biện pháp, mức hỗ trợ khác nhằm bảo đảm chỗ ở, ổn định đời sống và sản xuất cho người có đất bị thu hồi, phù hợp với thực tế địa phương.

Đề xuất của HoREA hiện mới dừng ở nguyên tắc. Nếu được xem xét đưa vào Luật Đất đai (sửa đổi), các điều kiện về đất liền kề, diện tích được hoán đổi và thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sẽ cần tiếp tục được quy định cụ thể.

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