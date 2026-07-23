Hoàn thiện pháp lý dự án gần 46 ha tại Long Điền, thêm tín hiệu tích cực cho nguồn cung bất động sản TP.HCM

Sau nhiều tháng thị trường bất động sản TP.HCM ghi nhận tín hiệu phục hồi nhưng vẫn đối mặt với bài toán thiếu nguồn cung mới, việc các dự án quy mô lớn liên tục được tháo gỡ thủ tục pháp lý đang tạo thêm kỳ vọng cho cả doanh nghiệp lẫn nhà đầu tư.

Mới đây, UBND TP.HCM đã quyết định giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Santosa để hoàn thiện quỹ đất thực hiện Dự án Khu đô thị sinh thái Đại An tại xã Long Điền. Đây được xem là một trong những bước pháp lý quan trọng, tạo tiền đề để dự án tiến gần hơn đến giai đoạn đầu tư xây dựng và bổ sung nguồn cung cho thị trường.

Theo quyết định của UBND TP.HCM, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Santosa được giao hơn 8.077 m² đất để thực hiện dự án. Phần diện tích này được hợp nhất với 400 m² đất ở hiện hữu và hơn 450.552 m² đất đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng trước đây, đưa tổng quy mô khu đô thị sinh thái Đại An lên khoảng 45,9 ha.

Quỹ đất được giao bao gồm nhiều hạng mục phục vụ phát triển khu đô thị như đất ở, đất giao thông, đất khu vui chơi giải trí công cộng, đất mặt nước chuyên dùng, đất xây dựng cơ sở văn hóa và đất công trình xử lý chất thải. Việc hoàn thiện cơ cấu sử dụng đất giúp dự án đồng bộ về quy hoạch, tạo cơ sở triển khai hạ tầng kỹ thuật và các công trình theo quy hoạch đã được phê duyệt.

TP.HCM tiếp tục ghi nhận thêm tín hiệu tích cực về nguồn cung khi một dự án khu đô thị sinh thái quy mô gần 46 ha vừa được hoàn thiện thêm bước pháp lý quan trọng. Ảnh: batdongsan.com.vn

Động thái này diễn ra trong bối cảnh TP.HCM đang đẩy mạnh xử lý các dự án còn tồn đọng về pháp lý nhằm tăng nguồn cung cho thị trường. Trong thời gian qua, nhiều dự án dù đã có quỹ đất nhưng vẫn chưa thể triển khai do chưa hoàn tất các thủ tục liên quan đến đất đai, xác định nghĩa vụ tài chính hoặc quy hoạch. Vì vậy, mỗi quyết định hoàn thiện pháp lý không chỉ có ý nghĩa đối với riêng doanh nghiệp mà còn góp phần cải thiện nguồn cung trong trung và dài hạn, đặc biệt ở phân khúc khu đô thị quy mô lớn.

Tuy nhiên, cùng với việc giao đất, UBND TP.HCM cũng đặt ra nhiều điều kiện nhằm bảo đảm dự án được triển khai đúng quy định pháp luật. Theo đó, chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, các khoản tài chính phát sinh khi điều chỉnh quy hoạch cũng như các nghĩa vụ thuế theo quy định. Đồng thời, doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành trong quá trình xác định giá đất, hoàn thiện thủ tục đầu tư, xây dựng và quy hoạch.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Santosa chỉ được triển khai dự án theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt; không được chuyển nhượng dự án, huy động vốn hoặc kinh doanh bất động sản khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, nhà ở và kinh doanh bất động sản. Việc khởi công xây dựng cũng chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành các thủ tục về môi trường, phòng cháy chữa cháy và được cấp giấy phép xây dựng.

UBND TP.HCM đồng thời nhấn mạnh, nếu chủ đầu tư chậm triển khai dự án, sử dụng đất sai mục đích hoặc vi phạm các quy định của pháp luật đất đai sẽ bị xử lý theo Luật Đất đai năm 2024 và các quy định pháp luật có liên quan.

Để bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao xác định mốc giới, tổ chức giao đất trên thực địa, xác định giá đất làm căn cứ tính tiền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Trong khi đó, Sở Xây dựng sẽ theo dõi tiến độ triển khai, kiểm tra việc xây dựng theo quy hoạch, giám sát điều kiện huy động vốn và kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai.

Đặc biệt, cơ quan quản lý sẽ phối hợp với chính quyền địa phương giám sát việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm dự án phát triển đúng định hướng khu đô thị sinh thái, không để xảy ra tình trạng phân lô bán nền trái quy định. Đây được xem là yêu cầu quan trọng trong bối cảnh thị trường đang được siết chặt quản lý nhằm nâng cao tính minh bạch và hạn chế các rủi ro phát sinh đối với người mua nhà.

Quyết định giao đất có hiệu lực từ ngày 21/7/2026, đánh dấu thêm một dự án quy mô lớn hoàn thiện bước pháp lý quan trọng. Trong bối cảnh thị trường bất động sản TP.HCM đang kỳ vọng vào chu kỳ phục hồi mới, việc các dự án từng bước được khơi thông thủ tục được đánh giá sẽ góp phần cải thiện nguồn cung, tạo động lực cho hoạt động đầu tư và phát triển đô thị trong những năm tới.