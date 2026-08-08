“Hoàn toàn điên rồ”: Tỷ phú Elon Musk muốn biến Mặt Trăng thành 'siêu nhà máy' của SpaceX

Trong cuộc họp đầu tiên với nhà đầu tư sau khi SpaceX niêm yết, tỷ phú Elon Musk thừa nhận kế hoạch của mình nghe có vẻ "hoàn toàn điên rồ".

CEO SpaceX Elon Musk. Ảnh Reuters

Theo ông, SpaceX sẽ dùng các tên lửa Starship vận chuyển thiết bị lên Mặt Trăng, sau đó triển khai lực lượng robot tự động xây dựng nhà máy và khai thác lớp đất đá trên bề mặt để lấy nhôm, titan, silicon cùng nhiều khoáng sản phục vụ sản xuất vệ tinh AI. Các linh kiện điện tử vẫn được đưa từ Trái Đất lên, nhưng phần lớn vật liệu sẽ được khai thác ngay tại chỗ.

Điểm đặc biệt trong kế hoạch là SpaceX muốn xây dựng "máy gia tốc khối lượng" - hệ thống phóng điện từ có thể đưa vệ tinh và hàng hóa rời khỏi Mặt Trăng mà không cần tên lửa. Nhờ lực hấp dẫn thấp và không có khí quyển, việc phóng hàng từ Mặt Trăng tiêu tốn ít năng lượng hơn khoảng 20 lần so với từ Trái Đất, giúp giảm đáng kể chi phí vận chuyển trong tương lai.

Theo các chuyên gia, Mặt Trăng là bước đệm hợp lý trước khi con người tiến tới sao Hỏa. Chỉ mất vài ngày để bay tới Mặt Trăng, trong khi hành trình đến sao Hỏa kéo dài hàng chục tháng. Việc thử nghiệm công nghệ khai thác tài nguyên, sản xuất và vận hành robot trên Mặt Trăng sẽ giúp SpaceX tích lũy kinh nghiệm để xây dựng thuộc địa trên hành tinh đỏ - mục tiêu mà Musk theo đuổi nhiều năm qua.

Dù vậy, dự án vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Bụi Mặt Trăng có tính mài mòn rất cao, nhiệt độ dao động từ khoảng âm 180°C đến trên 120°C, trong khi mỗi chu kỳ ngày - đêm kéo dài tới 14 ngày khiến việc cung cấp năng lượng trở nên phức tạp. Các chuyên gia cho rằng những nhà máy tương lai sẽ phải hoạt động hoàn toàn bằng robot, nhiều khả năng là robot hình người Optimus của Tesla, kết hợp với các nguồn điện hạt nhân để duy trì vận hành liên tục.

Về tài chính, SpaceX vừa báo cáo doanh thu quý II đạt 7,8 tỷ USD, tăng 92% so với cùng kỳ năm trước. Dù mảng Starship và các dự án Mặt Trăng vẫn đang thua lỗ do chi phí đầu tư rất lớn, nhiều nhà phân tích nhận định nếu thành công, việc sản xuất vệ tinh và khai thác tài nguyên trên Mặt Trăng có thể tạo ra một ngành công nghiệp hoàn toàn mới. Tuy nhiên, họ cũng lưu ý đây vẫn là kế hoạch dài hạn, mang tính đầu cơ cao và phụ thuộc vào việc SpaceX có thực hiện được đúng lộ trình tham vọng mà Elon Musk đã đề ra hay không.