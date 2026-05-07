Hoằng Tiến dọn gần 1.000 tấn rác dọc biển Hải Tiến
Hữu Dụng
07/05/2026 2:05 PM (GMT+7)
Hàng nghìn tấn rác thải, gốc cây và bèo mục dạt kín bãi biển Hải Tiến ở xã Hoằng Tiến (Thanh Hóa), gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy hiểm cho du khách. Chính quyền địa phương đang huy động máy móc, nhân lực khẩn trương xử lý.
Trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt ngày 7/5, ông Lê Duy Trọng - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng UBND xã Hoằng Tiến (Thanh Hóa) cho biết, trước đó, sau ảnh hưởng của bão số 10 năm 2025, hàng nghìn tấn rác thải, gốc cây và bèo mục dạt vào bãi biển Hải Tiến, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, mỹ quan du lịch và an toàn của du khách. Chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng, máy móc để thu gom, xử lý.
“Trước đó, địa phương đã tổ chức thu gom khoảng 600 - 700 tấn rác. Tuy nhiên, vẫn còn lượng lớn gốc cây và rác thải bị vùi sâu dưới lớp cát biển, có nơi sâu tới cả mét”, ông Trọng cho biết.
Theo ông Trọng, từ sáng 6/5, chính quyền địa phương cùng các đoàn thể đã triển khai nhiều phương tiện cơ giới để dọn dẹp khu vực ven biển. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều gốc cây lớn bị vùi sâu hơn 2m dưới lớp cát nên việc xử lý gặp nhiều khó khăn khi thủy triều rút, nhiều rác thải và gốc cây tiếp tục lộ lên trên mặt cát, khiến địa phương phải tiếp tục huy động lực lượng ra quân tổng vệ sinh toàn tuyến bãi biển.
“Khối lượng gốc cây rất lớn. Chỉ riêng ngày hôm qua, địa phương đã huy động máy móc thu gom hơn 100 tấn rác và thân gỗ. Dự kiến trong hôm nay và ngày mai sẽ cơ bản xử lý xong để đảm bảo an toàn cho người dân, du khách khi tắm biển”, ông Trọng nói.
Theo UBND xã Hoằng Tiến, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục sử dụng máy móc để đào, kéo và xử lý toàn bộ số gốc cây, rác thải còn sót lại nhằm sớm trả lại cảnh quan sạch đẹp cho bãi biển Hải Tiến trước mùa du lịch hè.
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