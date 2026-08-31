Học sinh 3 phường ở Quảng Ninh được đi xe buýt điện miễn phí đến trường

Theo khảo sát của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh trên 126.077 phụ huynh (chiếm 43% tổng số học sinh phổ thông toàn tỉnh), có tới 73,4% học sinh có quãng đường từ nhà đến trường từ 1km trở lên. Đáng chú ý, 58,8% số trường học thường xuyên xảy ra ùn tắc cục bộ vào giờ cao điểm, trong đó việc đưa đón bằng phương tiện cá nhân là nguyên nhân trực tiếp.

Trước thực trạng này, đa số phụ huynh (khoảng 96,64%) mong muốn được sử dụng dịch vụ đưa đón theo các tuyến cố định, có điểm đón, trả tập trung, đảm bảo an toàn, đúng giờ và thuận tiện trong quản lý học sinh.

Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định chính sách miễn giá vé xe buýt đưa đón học sinh đến trường trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu, năm học 2026-2027. Ảnh: QMG

Từ thực tế đó, Quảng Ninh xác định việc tổ chức đưa đón học sinh theo các tuyến cố định, với các điểm đón, trả tập trung, không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của học sinh mà còn có thể góp phần tổ chức lại phương tiện vào giờ cao điểm.

Qua rà soát, 3 phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu là những khu vực hiện tập trung nhiều cơ sở giáo dục, với gần 29.200 học sinh. Đây đồng thời là khu vực có nhu cầu đưa đón học sinh hằng ngày lớn, tập trung lưu lượng phương tiện cá nhân cao vào các khung giờ cao điểm, thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ tại khu vực trường học.

Bên cạnh đó, so với nhiều địa bàn khác trong tỉnh, hệ thống hạ tầng giao thông tại các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu đã được đầu tư đồng bộ, có mạng lưới đường đô thị kết nối thuận lợi, cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động xe buýt điện; đồng thời có điều kiện bố trí các tuyến vận hành, điểm đón, trả học sinh, bãi đỗ xe và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phục vụ khai thác phương tiện.

Trên cơ sở đó, ngày 23/7/2026, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Quyết định số 2662/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án đưa đón học sinh đến trường bằng xe bus điện trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu, năm học 2026-2027.

Theo Đề án, năm học 2026-2027 sẽ triển khai đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt điện tại các phường: Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu.

Trong giai đoạn đầu, dự kiến tổ chức 6 tuyến, khoảng 50 xe buýt điện loại 30 chỗ, phục vụ khoảng 2.151/2.596 học sinh, đáp ứng khoảng 82,5% nhu cầu theo kết quả khảo sát.

Xe buýt phục vụ đưa đón học sinh phải sử dụng điện hoặc năng lượng xanh, có trang thiết bị bảo đảm an toàn cho việc đưa đón học sinh. Ảnh: Thanh Tuyền

Tại kỳ họp thứ 7 vừa qua, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 27/2026/NQ-HĐND ngày 25/8/2026 về quy định chính sách miễn giá vé xe buýt đưa đón học sinh đến trường trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu trong năm học 2026-2027.

Triển khai Nghị quyết, học sinh đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu khi sử dụng dịch vụ đưa đón đến trường được hỗ trợ 100% giá vé xe buýt theo năm học. Kinh phí được ngân sách nhà nước cấp thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải.

Nghị quyết số 27/2026/NQ-HĐND siết chặt các yêu cầu đối với đơn vị vận tải. Theo đó, đơn vị vận tải phải đáp ứng các điều kiện về kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo quy định.

Đặc biệt, xe buýt phục vụ đưa đón học sinh phải sử dụng điện hoặc năng lượng xanh, có trang thiết bị bảo đảm an toàn cho việc đưa đón học sinh.

Bên cạnh đó, đơn vị vận tải phải ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, vận hành phương tiện; áp dụng các giải pháp công nghệ kết nối giữa nhà trường, gia đình học sinh và đơn vị cung cấp dịch vụ.

UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm và tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quả thực hiện chính sách trước khi Nghị quyết hết hiệu lực.

Chính sách này không chỉ góp phần bảo đảm điều kiện đi lại an toàn, thuận lợi cho học sinh, mà còn góp phần phát triển vận tải hành khách công cộng, phương tiện sử dụng điện năng và thúc đẩy chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.