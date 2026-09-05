Học sinh vùng biên Quảng Ninh đón điều đặc biệt trong ngày khai giảng

Sáng 5/9, gần 372.000 học sinh trên địa bàn TP Quảng Ninh Ninh đã hân hoan bước vào năm học mới 2026-2027. Lễ khai giảng năm nay càng thêm ý nghĩa khi gắn liền với sự kiện khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giới.

Ngay trong ngày khai trường, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu (xã Bình Liêu) và Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Quảng Sơn (xã Đường Hoa) được tổ chức khánh thành.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tặng một tivi cho thầy trò trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu (xã Bình Liêu, TP Quảng Ninh). Ảnh: Đ.H

Đây là 2 trong tổng số 6 dự án trường học tại các xã biên giới được Quảng Ninh triển khai theo chỉ đạo của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho học sinh học tập, ăn ở, rèn luyện; góp phần nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Với Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu (xã Bình Liêu, TP Quảng Ninh), ngày khai giảng năm học 2026-2027 càng đặc biệt khi các em lần đầu cùng nhau về học tập, sinh hoạt dưới một ngôi trường mới.

Từ những điểm trường nhỏ, lẻ, những học sinh vùng biên này có một ngôi nhà chung khang trang hơn để bắt đầu năm học mới 2026 - 2027.

Khánh thành Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu (xã Bình Liêu, TP Quảng Ninh). Ảnh: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP Quảng Ninh

Lễ Khai giảng tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu trở nên đặc biệt hơn khi được chọn làm điểm cầu chính của TP Quảng Ninh, kết nối trực tiếp với Lễ Khai giảng chung toàn quốc.

Được sự quan tâm đặc biệt của Trung ương và TP Quảng Ninh, trường được đầu tư nâng cấp, xây mới với tổng mức đầu tư khoảng 40 tỷ đồng trên tổng diện tích 9,7ha. Công trình được đầu tư đồng bộ, gồm khối phòng học văn hóa hiện đại, khối phòng học bộ môn, nhà hiệu bộ, hệ thống nhà nội trú đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho hơn 300 học sinh bán trú và nội trú, cùng nhà ăn tập thể, khu thể thao ngoài trời và các hạng mục phụ trợ thiết yếu.

Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu đón 26 lớp với khoảng 653 học sinh nội trú và bán trú. Trong đó, cấp tiểu học có 17 lớp với 318 học sinh; cấp THCS có 9 lớp với 335 học sinh.

Em Lục Minh Ngọc (học sinh Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu) xúc động chia sẻ, trước đây học ở trường cũ, điều kiện phòng ở và sinh hoạt của chúng em còn nhiều khó khăn, mùa mưa bão đến ai cũng lo lắng. Nay được học trong trường mới khang trang, đẹp đẽ và rộng rãi thế này, chúng em rất vui mừng. Phòng ở nội trú mới sạch sẽ, có vệ sinh khép kín, lại có cả nhà học bộ môn, thư viện và nhà thể thao hiện đại. Chúng em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của mọi người.

Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Quảng Sơn (xã Đường Hoa, TP Quảng Ninh) khánh thành trong dịp khai giảng năm học mới. Ảnh: Đinh Hùng

Còn Trường PT nội trú TH&THCS Quảng Sơn (xã Đường Hoa) được TP Quảng Ninh đầu tư sửa chữa, cải tạo và xây mới một số hạng mục với tổng mức đầu tư hơn 41 tỷ đồng. Đến nay, các hạng mục thiết yếu như khối phòng học, nhà ăn học sinh tiểu học kết hợp nhà công vụ giáo viên, nhà hiệu bộ đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, đáp ứng yêu cầu tổ chức khai giảng và phục vụ năm học mới.

Bước vào năm học 2026-2027, nhà trường có 51 lớp với 955 học sinh, gồm 558 học sinh tiểu học và 397 học sinh THCS.

Phát biểu tại lễ khai giảng Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Quảng Sơn, Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh: Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng Trường PT nội trú TH&THCS Quảng Sơn đúng dịp khai giảng thể hiện rõ sự quyết tâm, vào cuộc tích cực của các đơn vị, địa phương.

Học sinh trường Phổ thông nội trú TH&THCS Quảng Sơn (xã Đường Hoa) vui mừng trong ngày khai giảng. Ảnh: Đinh Hùng

Ông Bùi Văn Khắng mong muốn, có được cơ sở vật chất trường học đồng bộ, hiện đại, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường khai thác hiệu quả cơ sở vật chất được đầu tư, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quan tâm học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các thầy cô không chỉ dạy chữ mà còn phải chăm sóc, đồng hành, dìu dắt học sinh, để nhà trường thực sự trở thành “mái nhà thứ hai” của các em.

