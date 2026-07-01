Hội chợ Triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn – Một điểm đến không thể bỏ lỡ tại TP. Đà Nẵng trong tháng 7
Minh Anh
01/07/2026 8:00 AM (GMT+7)
Hội chợ Triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn - Khơi nguồn đổi mới, thúc đẩy thương hiệu Việt năm 2026 sẽ khai mạc ngày 1/7/2026, tại TP.Đà Nẵng. Điểm nhấn của hội chợ là không gian triển lãm chuyên đề rộng 900m2 được thiết kế theo hướng hiện đại, kết hợp giữa hoạt động trưng bày sản phẩm với các giải pháp trình diễn công nghệ.
Cụ thể, từ ngày 01 - 05/7/2026, Hội chợ Triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn - Khơi nguồn đổi mới, thúc đẩy thương hiệu Việt năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại TP. Đà Nẵng.
Đây là một trong những hoạt động nổi bật thuộc Chương trình Khuyến công quốc gia năm 2026, do Bộ Công Thương chỉ đạo, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công tổ chức, Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khuyến công thực hiện. Chương trình được tổ chức nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở công nghiệp nông thôn quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, đồng thời thúc đẩy quá trình đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong khu vực công nghiệp nông thôn.
Dự kiến Lễ khai mạc Hội chợ sẽ diễn ra trọng thể với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo địa phương, các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp cùng đông đảo người dân và du khách vào 17 giờ 30 phút ngày 01/7/2026.
Hội chợ hứa hẹn là một điểm đến không thể bỏ lỡ tại TP. Đà Nẵng trong tháng 7 với một loạt những sự kiện, chuỗi hoạt động đa dạng và nhiều điểm nhấn.
Theo đó, hội chợ năm nay có quy mô tương đương 300 gian hàng (gồm 200 gian hàng hội chợ và không gian triển lãm) với hàng nghìn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (RISEP) đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Các sản phẩm trưng bày thuộc nhiều nhóm ngành như nông, lâm, thủy sản chế biến, thủ công mỹ nghệ, dệt may, da giày, cơ khí, máy móc và nhiều sản phẩm đặc trưng vùng miền. Trong đó, nhiều sản phẩm đã xây dựng được thương hiệu trên thị trường, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và có tiềm năng mở rộng hệ thống phân phối.
Điểm nhấn của Hội chợ năm nay là không gian triển lãm chuyên đề rộng 900 m², được thiết kế theo hướng hiện đại, kết hợp giữa hoạt động trưng bày sản phẩm với các giải pháp trình diễn công nghệ.
Nhiều ứng dụng số như Hologram 3D và không gian thực tế ảo (VR) sẽ được đưa vào hội chợ năm nay, nhằm giới thiệu các sản phẩm một cách trực quan sinh động trong không gian 3 chiều. Đặc biệt là các sản phẩm có kích thước lớn, dễ vỡ khi vận chuyển.
Thông qua các nền tảng công nghệ, doanh nghiệp có thể truyền tải trực quan hơn thông tin về quy trình sản xuất, đặc tính sản phẩm và giá trị thương hiệu, góp phần nâng cao hiệu quả quảng bá và xúc tiến thương mại.
Bên cạnh đó, các khu vực giới thiệu mô hình đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong công nghiệp nông thôn cũng sẽ được bố trí tại không gian triển lãm, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp công nghệ và xu hướng phát triển mới.
Theo Ban Tổ chức, song song với hoạt động trưng bày và giới thiệu sản phẩm trực tiếp, Ban Tổ chức sẽ triển khai các chương trình livestream quảng bá sản phẩm, hội thảo chuyên đề, kết hợp với hoạt động kết nối giao thương giữa doanh nghiệp sản xuất, hệ thống phân phối, nhà bán lẻ và các đối tác thương mại.
Việc kết hợp giữa không gian triển lãm truyền thống với các nền tảng số được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại và từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm công nghiệp nông thôn trong môi trường kinh doanh số.
Hiện nay, công tác tổ chức hội chợ đang được triển khai tích cực. Các gian hàng, khu vực trưng bày, không gian triển lãm, xúc tiến giao thương và chương trình nghệ thuật đang được gấp rút hoàn thiện.
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