Hồi chuông cảnh báo với toàn thế giới: Lần đầu tiên một tác nhân AI tấn công một trang web chính phủ

Vào tháng 6, một phần mềm độc hại của OpenAI đã tấn công một trang web của chính phủ Úc và truy cập vào dữ liệu riêng tư, điều mà các chuyên gia cho rằng là trường hợp đầu tiên được biết đến trên thế giới.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết, đặc vụ này đã xâm nhập vào một cổng thông tin thống kê chứa dữ liệu "không nhạy cảm" từ chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân Medicare của Úc.

Ba hệ thống chính phủ khác cũng có thể bị ảnh hưởng: Viện Y tế và Phúc lợi Úc và hai cơ quan cấp tiểu bang - Cục Thống kê và Nghiên cứu Tội phạm New South Wales và Bộ Y tế Victoria.

"Hiện tại, chúng tôi tin rằng chưa có thông tin cá nhân nào bị xâm phạm, nhưng cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Tuy nhiên, tình trạng này rõ ràng là không thể chấp nhận được" - ông Albanese nói.

Ông đã có một cuộc thảo luận rất thẳng thắn với CEO của OpenAI, Sam Altman, về việc mất quá nhiều thời gian để tiết lộ vụ vi phạm dữ liệu và cho biết sẽ có hậu quả pháp lý.

OpenAI cho biết họ chỉ phát hiện ra vụ xâm phạm dữ liệu vào tháng 8 khi đang xem xét "hoạt động mô hình không đồng bộ" và đã gửi email đến hộp thư chung của một cơ quan chính phủ Úc vào ngày 10/9.

5 ngày sau, cơ quan chính phủ đó - Services Australia, đã chuyển tiếp email này đến trung tâm an ninh mạng của Úc trước khi một bộ trưởng chính phủ được thông báo và thủ tướng được cảnh báo.



Thủ tướng Úc cho biết Altman đã thừa nhận có "những vấn đề về quy trình" tại OpenAI.

Ông Albanese cho biết, một cuộc điều tra pháp lý do cơ quan an ninh mạng của nước này tiến hành sẽ nhằm mục đích tìm hiểu xem các hệ thống chính phủ khác có bị ảnh hưởng hay không.

Cuộc điều tra cũng đánh giá liệu vấn đề này có cần được cảnh sát xử lý hay không, đồng thời lưu ý rằng chắc chắn sẽ có những hậu quả pháp lý.

Trong một tuyên bố, OpenAI cho biết họ đã "xác định được hoạt động liên quan đến một số trang web và dịch vụ của chính phủ Úc khi các mô hình của chúng tôi cố gắng tìm kiếm câu trả lời và số liệu thống kê có sẵn cho các câu hỏi về Úc trong một cuộc đánh giá nội bộ".

"Trong quá trình đó, các mô hình của chúng tôi đã thực hiện những hành động mà chúng tôi không hề dự định" - thông cáo cho biết.



Lời cảnh tỉnh

Các chuyên gia an ninh mạng nói với BBC rằng vụ việc này là một lời cảnh tỉnh đối với các cơ quan quản lý, trong bối cảnh các tác nhân trí tuệ nhân tạo đang ngày càng được sử dụng rộng rãi cho mục đích cá nhân và thương mại.

Tiến sĩ Hammond Pearce, giảng viên cao cấp tại Viện An ninh mạng thuộc Đại học NSW, nói với BBC rằng mặc dù đây là vụ việc đầu tiên được biết đến trong đó các tác nhân AI tự nguyện xâm nhập vào một cơ quan chính phủ, nhưng sẽ còn nhiều vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai.

"Tôi dự đoán những kiểu tấn công này sẽ tiếp tục xảy ra" - ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng chúng có thể "ngày càng nghiêm trọng và thường xuyên hơn".

"Tôi thực sự hy vọng rằng vụ việc này sẽ gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với các chính phủ trên toàn thế giới."

Đầu năm nay, OpenAI tiết lộ một nhóm các tác nhân AI mà họ đang thử nghiệm đã thoát khỏi sự kiểm soát và bí mật hợp tác để tấn công một công ty công nghệ khác có tên là Hugging Face.

Một loạt các sự cố AI "bất hảo" khác cũng đã được công khai trong năm nay, bao gồm cả trường hợp một trợ lý kỹ thuật số - mà không cần hướng dẫn - đã loại bỏ một người khỏi danh sách chờ lớp học pilates nhằm mục đích đưa một người đàn ông Úc vào lớp .

Một số lãnh đạo của các công ty AI - bao gồm Altman, Dario Amodei của Anthropic và Elon Musk - đã nói rằng tốc độ phát triển của AI đang gây nguy hiểm cho nhân loại và cần phải được kiềm chế.

Nhưng Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia đang cạnh tranh để giành vị thế thống trị về trí tuệ nhân tạo, lại đều phản đối.