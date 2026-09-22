Hội Nông dân Thái Nguyên “chạy nước rút” 3 tháng cuối năm, yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ tiến độ

Không chờ đến cuối năm mới rà soát chỉ tiêu

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính của tỉnh đến 92 điểm cầu Hội Nông dân các xã, phường. Việc đổi mới hình thức tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động của Hội trong điều kiện tỉnh Thái Nguyên đang vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tạo điều kiện để các cấp Hội trao đổi, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026 tại điểm cầu chính. Ảnh: Hà Thanh

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Phan Thanh Hà - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên cho rằng, 9 tháng đầu năm 2026 diễn ra trong bối cảnh có nhiều thay đổi do quá trình sắp xếp, chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tuy vậy, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã chủ động bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, phối hợp với chính quyền, MTTQ và các ngành để triển khai nhiệm vụ.

Bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên yêu cầu hội nghị đánh giá thực chất những việc đã làm được, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, chỉ tiêu còn thấp và nhiệm vụ chưa đạt tiến độ. Việc đánh giá phải xác định rõ trách nhiệm thuộc cấp nào, khâu nào còn yếu và nội dung nào cần tập trung khắc phục trong 3 tháng cuối năm.

Ông Phan Thanh Hà nhấn mạnh, 3 tháng cuối năm là thời điểm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2026. Vì vậy, Hội Nông dân các xã, phường cần rà soát toàn bộ hệ thống chỉ tiêu, phân loại rõ những chỉ tiêu đã đạt, vượt, có khả năng hoàn thành và những chỉ tiêu còn thấp.

“Không chờ đến cuối năm mới đánh giá kết quả mà phải chủ động điều hành ngay từ bây giờ”, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, đồng thời đề nghị những chỉ tiêu còn thấp phải có giải pháp cụ thể, thời gian hoàn thành và cán bộ chịu trách nhiệm cụ thể, với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả”.

Theo ông Hà, yêu cầu này cũng đặt trong bối cảnh nông nghiệp Thái Nguyên đang đứng trước những đòi hỏi mới về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, liên kết sản xuất, chuyển đổi số, thị trường tiêu thụ và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tập trung vào sản xuất an toàn, nâng năng lực cán bộ Hội

Theo lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên, năm 2026 tỉnh Thái Nguyên xác định phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ, phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Đối với cây chè – một trong những cây trồng chủ lực, đến tháng 9, toàn tỉnh có 22.268ha chè, đạt 98,5% kế hoạch năm; sản lượng chè búp tươi 9 tháng ước đạt 239.890 tấn, bằng 86,4% kế hoạch. Trên 30% diện tích chè đã được cấp chứng nhận VietGAP, hữu cơ; hơn 6,12% diện tích được cấp mã số vùng trồng. Toàn tỉnh có 204 sản phẩm chè đạt OCOP từ 3 đến 5 sao, trong đó 6 sản phẩm OCOP cấp quốc gia.

Từ thực tế này, Hội Nông dân tỉnh xác định việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn là một nhiệm vụ trọng tâm. Ông Phan Thanh Hà lưu ý, đây không chỉ là công việc tuyên truyền mà phải tạo chuyển biến về nhận thức, hành vi và phương thức sản xuất; vận động hội viên sử dụng vật tư nông nghiệp hợp lý, bảo đảm vệ sinh trong sơ chế, chế biến và từng bước hình thành các khu vực sản xuất liên kết với hợp tác xã, cơ sở tiêu thụ.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Hà Thanh

Cùng với đó, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên cũng triển khai kế hoạch bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp, chi hội trưởng và nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc giai đoạn 2025-2030. Theo Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, trong điều kiện chuyển đổi số và phát triển kinh tế số, cán bộ Hội không chỉ cần kỹ năng tuyên truyền, vận động mà còn phải có khả năng kết nối nguồn lực, hỗ trợ hội viên tiếp cận khoa học công nghệ, thương mại điện tử, thị trường và chính sách hỗ trợ sản xuất.

Tại hội nghị đã triển khai Hướng dẫn số 299 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam liên quan đến thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đồng thời đánh giá các chương trình phối hợp giữa Hội với sở, ngành, doanh nghiệp, đơn vị.

Ông Phan Thanh Hà đề nghị việc phối hợp phải chuyển mạnh từ hình thức sang những chương trình có sản phẩm, kết quả cụ thể và mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên. Đây cũng là một trong những thước đo hiệu quả hoạt động của các cấp Hội trong thời gian tới.

Ông Phan Thanh Hà - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng là mọi hoạt động của Hội phải hướng tới lợi ích chính đáng của hội viên, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nông dân. Ảnh: Hà Thanh

Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các cấp Hội tập trung vào những vấn đề thực chất, nhất là khó khăn, vướng mắc và giải pháp thực hiện trong 3 tháng cuối năm. Mục tiêu cuối cùng là mọi hoạt động của Hội phải hướng tới lợi ích chính đáng của hội viên, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và nâng cao năng lực thích ứng của nông dân trước yêu cầu của nền sản xuất hiện đại.