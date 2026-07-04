Hội Nông dân Thái Nguyên đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ gần 200.000 hội viên phát triển kinh tế

Hội Nông dân Thái Nguyên đẩy mạnh chuyển đổi số, kiện toàn tổ chức sau sáp nhập

Sáng 3/7, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 (mở rộng), sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2026; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và ký kết các chương trình phối hợp hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tập thể.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hà Thanh

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Phan Thanh Hà – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Năm 2026 là năm đầu tiên tỉnh Thái Nguyên mới vận hành ổn định sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Việc mở rộng không gian phát triển vừa tạo ra nhiều cơ hội, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn đối với tổ chức Hội trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tập hợp, vận động nông dân và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ tỉnh, các cấp Hội đã chủ động kiện toàn tổ chức, ổn định hoạt động, tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố niềm tin của hội viên, nông dân, thúc đẩy phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Ông Phan Thanh Hà – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Hà Thanh

Theo báo cáo công tác Hội và phong trào nông dân, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được triển khai sâu rộng. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã tổ chức 4.806 buổi tuyên truyền với 309.115 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham gia, đạt 153,6% kế hoạch. Nội dung tuyên truyền tập trung vào Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, công tác bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các ngày lễ lớn của đất nước, Đại hội Hội Nông dân các cấp, cùng những chủ trương về phát triển nông nghiệp, nông thôn và chuyển đổi số.

Song song với đó, công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh kết nạp mới 1.929 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 199.478 người. Đáng chú ý, các cấp Hội đã hướng dẫn 129.100 cán bộ, hội viên cài đặt, kích hoạt và sử dụng nền tảng số "Nông dân Việt Nam", đạt 80,2% kế hoạch, tạo nền tảng quan trọng cho quá trình chuyển đổi số trong hoạt động Hội.

Hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật giúp nông dân phát triển sản xuất

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh cũng triển khai nhiều giải pháp đổi mới trong công tác lãnh đạo, điều hành như đẩy mạnh hội nghị trực tuyến, ứng dụng mạng xã hội trong tuyên truyền, chia cụm thi đua phù hợp với điều kiện từng khu vực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội sau sáp nhập.

Ông Nguyễn Đình Điệp - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Ảnh: Hà Thanh

Một trong những điểm sáng nổi bật của công tác Hội là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Hưởng ứng phong trào "Nông dân Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới", hội viên toàn tỉnh đã đóng góp 55.331 ngày công lao động, hiến 99.964m² đất; làm mới và sửa chữa 660,4km đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa, sửa chữa 240,2km kênh mương nội đồng; xây dựng, sửa chữa 24 cầu, cống với tổng kinh phí 7,48 tỷ đồng.

Các cấp Hội cũng tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội khi tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ 2.644 hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn bằng 7.470 ngày công và trên 1,9 tỷ đồng, góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng nông dân.

Hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Quỹ Hỗ trợ nông dân hiện quản lý tổng dư nợ 97,6 tỷ đồng, cho vay 215 dự án với 1.799 hộ vay vốn để phát triển sản xuất, chăn nuôi, trồng chè, cây ăn quả và kinh tế tập thể.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện cho 13.532 hộ vay gần 1.997 tỷ đồng thông qua 958 tổ liên kết; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác cho 35.114 hộ vay trên 2.451,7 tỷ đồng thông qua 1.099 tổ tiết kiệm và vay vốn.

Không chỉ hỗ trợ vốn, các cấp Hội còn chú trọng chuyển giao khoa học kỹ thuật, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế tập thể. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh tổ chức 787 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 26.513 lượt hội viên; xây dựng, hỗ trợ 60 mô hình trình diễn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp.

Đặc biệt, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Chương trình tôn vinh 35 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ VIII; triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, xây dựng mô hình sản xuất rừng bền vững, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời tăng cường liên kết với doanh nghiệp để cung ứng vật tư nông nghiệp, bao tiêu sản phẩm theo chuỗi giá trị.

Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp tục phát huy hiệu quả. Hội đã tổ chức thẩm định, công nhận 848 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh năm 2025; đồng thời vận động, hỗ trợ thành lập 4 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ông Nguyễn Công Lệnh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên báo cáo kết quả tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Hà Thanh

Cùng với phát triển kinh tế, Hội tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Trong 6 tháng đầu năm, Hội tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho 100 cán bộ Hội cấp tỉnh và cấp xã; phối hợp tổ chức 30 lớp bồi dưỡng cho 2.029 lượt cán bộ, hội viên; trang bị kiến thức về nông nghiệp, kinh tế nông thôn cho 6.351 lượt cán bộ Hội và kỹ năng số cho 5.809 hội viên, nông dân.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các cấp Hội tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tích cực giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Trong 6 tháng đầu năm đã có 244 hội viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Ký kết nhiều chương trình phối hợp, mở rộng nguồn lực hỗ trợ nông dân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các cấp Hội Nông dân trong thời gian qua. Đồng thời đánh giá cao việc Hội nhanh chóng thích ứng với mô hình tổ chức mới, chủ động ứng dụng công nghệ số vào hoạt động Hội, triển khai nền tảng số dành cho hội viên và ký kết các chương trình phối hợp với các sở, ngành nhằm huy động nguồn lực chăm lo cho nông dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đề nghị trong thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển mới của nông nghiệp; đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, khai thác hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân; mở rộng liên kết với doanh nghiệp, nhà khoa học, tổ chức tín dụng và các cơ sở đào tạo để hình thành hệ sinh thái hỗ trợ nông dân toàn diện hơn.

Tại hội nghị, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030". Hội cũng thông tin kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và ký kết nhiều chương trình phối hợp với các sở, ngành nhằm hỗ trợ hội viên tiếp cận vốn, khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, đào tạo nghề và tiêu thụ nông sản.