Hội Nông dân Thái Nguyên đổi mới hoạt động, nâng cao hiệu quả hỗ trợ nông dân

Đổi mới tư duy, rõ việc – rõ trách nhiệm

Thời gian qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác Hội, đồng thời cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh thành chương trình hành động sát thực tiễn.

Trọng tâm là triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025–2030, gắn với các định hướng lớn về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đáng chú ý, Hội đã tham gia triển khai 10/20 đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thể hiện rõ vai trò chủ động, tích cực trong hệ thống chính trị.

Ông Đinh Quang Tuyên – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên và ông Phan Thanh Hà - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên thăm HTX Gà đồi Tân Tiến, xóm Na Ri, xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: HND Thái Nguyên

Điểm nổi bật trong cách làm là sự đổi mới trong xây dựng kế hoạch theo hướng cụ thể, dễ kiểm soát. Mỗi nhiệm vụ đều được xác định rõ nội dung, người thực hiện, tiến độ, sản phẩm đầu ra và cơ chế giám sát. Nhờ đó, việc tổ chức thực hiện không còn dàn trải mà đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.



Các phong trào do Hội phát động tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, tiêu biểu là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” và “Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Không chỉ dừng lại ở quy mô rộng, các phong trào ngày càng đi vào chiều sâu với nhiều mô hình hiệu quả, sáng tạo.

Hội đã tập trung định hướng tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong nông nghiệp. Nhiều sản phẩm nông sản được hỗ trợ xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, qua đó nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Đặc biệt, với cây chè – sản phẩm chủ lực của tỉnh, Hội Nông dân các cấp đã tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng và giá trị. Hội vận động hội viên mở rộng diện tích chè theo hướng tập trung, áp dụng quy trình sản xuất an toàn như VietGAP, hữu cơ; đồng thời hỗ trợ đăng ký mã số vùng trồng, phát triển nhãn hiệu sản phẩm.

Không dừng ở sản xuất, Hội còn chú trọng khai thác giá trị văn hóa của cây chè gắn với phát triển du lịch trải nghiệm tại các vùng nguyên liệu. Việc bảo tồn các vùng chè cổ, kết hợp xây dựng sản phẩm đặc trưng đang mở ra hướng đi mới, giúp gia tăng giá trị bền vững cho ngành chè Thái Nguyên.

Hỗ trợ toàn diện, sát nhu cầu hội viên

Song song với các phong trào thi đua, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đặc biệt quan tâm đến các hoạt động hỗ trợ hội viên theo hướng thiết thực, toàn diện.

Nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân và các chương trình tín dụng ưu đãi tiếp tục được mở rộng, tạo điều kiện cho hội viên đầu tư sản xuất. Mô hình cung ứng vật tư nông nghiệp theo hình thức trả chậm, liên kết với doanh nghiệp được nhân rộng, giúp giảm áp lực tài chính cho nông dân.

Công tác đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật được triển khai có trọng tâm, bám sát nhu cầu thực tế. Các lớp tập huấn không chỉ cung cấp kiến thức mà còn hướng dẫn trực tiếp kỹ năng sản xuất, giúp hội viên nhanh chóng áp dụng vào thực tiễn.

Bên cạnh đó, Hội còn tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội như vận động hội viên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tư vấn chăm sóc sức khỏe. Những hoạt động này góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh bền vững cho hội viên nông dân.

Ông Nguyễn Xuân Định – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Ông Phan Thanh Hà - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên; Ông Nguyễn Đình Điệp - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Ban Công tác nông dân cùng các đồng chí trong Thường trực Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tham quan gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP của tỉnh. Ảnh: HND Thái Nguyên

Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế tập thể

Xác định khoa học công nghệ và chuyển đổi số là động lực quan trọng, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã đưa nội dung này trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong toàn hệ thống.

Các cấp Hội tích cực hỗ trợ hội viên ứng dụng công nghệ trong sản xuất và quản lý, từ việc sử dụng thiết bị thông minh đến áp dụng các phần mềm quản lý sản xuất. Đồng thời, việc quảng bá, tiêu thụ nông sản trên các nền tảng số được thúc đẩy mạnh mẽ, từng bước hình thành tư duy kinh tế số trong nông nghiệp.

Lãnh đạo Ban Công tác nông dân hướng dẫn hội viên nông dân về chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Ảnh: HND Thái Nguyên

Trong lĩnh vực kinh tế tập thể, Hội đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ nông dân tham gia vào các tổ hợp tác, hợp tác xã. Nhiều mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đã được hình thành, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ, giúp nâng cao hiệu quả kinh tế.

Cùng với đó, việc phát triển nông sản an toàn được chú trọng. Hội tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi tập quán sản xuất theo hướng bền vững, nhân rộng các mô hình sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, đồng thời phát huy vai trò giám sát cộng đồng trong sử dụng vật tư nông nghiệp.

Khẳng định vai trò nòng cốt, hướng tới phát triển bền vững

Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã góp phần nâng cao vị thế của Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Tổ chức Hội ngày càng khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đồng thời là cầu nối tin cậy giữa nông dân với Đảng, Nhà nước và các nguồn lực xã hội.

Đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên cùng Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông thăm quan mô hình sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông. Ảnh: HND Thái Nguyên

Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, bám sát cơ sở, phục vụ thiết thực hội viên. Các cấp Hội sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế.

Theo ông Phan Thanh Hà – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên, để đạt được mục tiêu đề ra, mỗi cán bộ, hội viên cần phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, tham gia phát triển kinh tế tập thể, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Với quyết tâm cao cùng những giải pháp đồng bộ, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đang từng bước tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của địa phương trong giai đoạn mới.