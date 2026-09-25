Hội Nông dân Thanh Hóa tập huấn, hướng dẫn nông dân bảo vệ môi trường

Hội nghị nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 394/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch hành động số 68/KH-UBND của UBND tỉnh về phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, giảm thiểu phát sinh, phân loại, thu gom, xử lý rác thải vì một Việt Nam sáng - xanh - sạch - đẹp.

Các đại biểu dự buổi tập huấn tại xã Hồ Vương. Ảnh: HD.

Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Quốc Tiến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện lãnh đạo UBND, các ban, ngành và đông đảo hội viên, nông dân, nhân dân xã Hồ Vương.

Hướng dẫn nông dân xử lý rác thải ngay từ hộ gia đình

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Quốc Tiến nhấn mạnh, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thiên tai diễn biến phức tạp, bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ cần được quan tâm thường xuyên.

Theo ông Tiến, một cánh đồng sạch, dòng kênh không có rác hay khu dân cư xanh - sạch - đẹp không tự nhiên hình thành mà cần sự tham gia, ý thức và trách nhiệm của từng người dân.

Giảng viên của Phòng Môi trường, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa truyền đạt các nội dung tại lớp tập huấn sản xuất nông nghiệp thân thiện với môi trường. Ảnh: TH.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị cán bộ Hội, hội viên và nông dân xã Hồ Vương tập trung thực hiện những việc thiết thực như phân loại rác ngay tại gia đình, hạn chế phát sinh rác thải; thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi quy định; xử lý chất thải trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản phù hợp; giữ vệ sinh đường làng, ngõ xóm và đồng ruộng.

Cùng với đó, nông dân cần từng bước áp dụng các phương thức sản xuất an toàn, thân thiện với môi trường, hướng tới nông nghiệp sinh thái và nông nghiệp tuần hoàn.

"Sản xuất nông nghiệp hiện đại không thể chỉ tính bằng năng suất và thu nhập, phải tính cả chất lượng sản phẩm, sức khỏe người sản xuất, an toàn cho người tiêu dùng và khả năng gìn giữ tài nguyên cho thế hệ sau", ông Nguyễn Quốc Tiến nhấn mạnh.

Toàn cảnh buổi tập huấn. Ảnh: TH.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến, quán triệt những nội dung của Nghị quyết số 394/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 68/KH-UBND của UBND tỉnh. Qua đó, làm rõ vai trò của Hội Nông dân các cấp trong tuyên truyền, vận động hội viên gắn bảo vệ môi trường với sản xuất và sinh hoạt hằng ngày.

Các nội dung thực hành được chú trọng, trong đó có hướng dẫn phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình; thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên đồng ruộng; quản lý chất thải trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

Hỗ trợ thiết bị, vật tư để nông dân sản xuất thân thiện với môi trường

Cùng với tuyên truyền, tập huấn, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa định hướng hội viên, nông dân thay đổi phương thức sản xuất theo hướng an toàn, giảm tác động đến môi trường.

Các mô hình VietGAP, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn được giới thiệu; đồng thời hướng dẫn cách xử lý, tái sử dụng phế phụ phẩm nông nghiệp để tạo thành nguồn tài nguyên phục vụ sản xuất.

Các đại biểu trao hỗ trợ thùng rác, men vi sinh, hạt giống và phân bón cho nông dân. Ảnh: HD.

Giảng viên của Phòng Môi trường, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa trực tiếp truyền đạt các nội dung tại lớp tập huấn sản xuất nông nghiệp thân thiện với môi trường.

Trong đó, bà con được hướng dẫn các quy trình kỹ thuật, sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hợp lý, hạn chế tình trạng lạm dụng các sản phẩm có nguồn gốc hóa học. Đây là một trong những giải pháp nhằm giảm tác động đến đất, nước và hệ sinh thái, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng nông sản.

Tại hội nghị, các đại biểu và hội viên nông dân cũng trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường và sản xuất nông nghiệp. Những nội dung được tập huấn được định hướng áp dụng vào thực tế sản xuất và đời sống tại địa phương.

Các đại biểu thăm hô hình tại xã Hồ Vương. Ảnh: TH.

Để duy trì hoạt động lâu dài, Hội Nông dân tỉnh thống nhất xây dựng và phát triển đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt tại cơ sở. Đây sẽ là lực lượng trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phân loại rác, thu gom rác đúng quy định và nhân rộng những mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả.

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa trao tặng, hỗ trợ xã Hồ Vương các thiết bị môi trường và vật tư nông nghiệp như: 1 bể nhựa composite ủ rác chôn dưới đất, dung tích 1,5m³, dày 4mm, có nắp kín và lỗ thoát nước rỉ; 100 thùng nhựa HDPE loại 60 lít có nắp kín để phân loại rác vô cơ và hữu cơ; 50 gói men vi sinh phục vụ xử lý rác thải hữu cơ.

Các đại biểu thăm quan mô hình kinh tế ở xã Hồ Vương. Ảnh: HD.

Hội Nông dân tỉnh cũng trao 260 gói hạt giống, trị giá 2 triệu đồng và 600kg phân bón NPK 20-10-10+MNC phục vụ bón lót, bón thúc cho cây trồng.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, tập huấn và hỗ trợ thiết bị, vật tư, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa hướng tới việc giúp hội viên, nông dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thay đổi thói quen trong sinh hoạt và sản xuất, từng bước hình thành các mô hình nông nghiệp an toàn, thân thiện với môi trường tại cơ sở.