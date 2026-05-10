Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đưa cán bộ, hội viên học tập mô hình kinh tế hiệu quả tại các xã Tân Khánh, Quân Chu
Hà Thanh - Kiều Hải
10/05/2026 9:26 AM (GMT+7)
Trong hai ngày 8 và 9/5, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức cho 20 cán bộ, hội viên nông dân xã Yên Phong và thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Đức Bền tham quan, học tập kinh nghiệm tại một số mô hình phát triển kinh tế hiệu quả ở xã Tân Khánh và xã Quân Chu.
Đoàn đã đến tham quan mô hình nuôi lươn, cá trê lai, gà đồi của HTX gà đồi hữu cơ Tân Phú (xóm Cà, xã Tân Khánh); mô hình nuôi gà đẻ trứng và ấp trứng của HTX Tân Tiến (xóm Na Ri); mô hình trồng cây ăn quả tổng hợp tại xóm Ngò (xã Tân Khánh); mô hình trồng chuối tiêu hồng và mô hình du lịch cộng đồng tại xã Quân Chu.
Tại các mô hình, cán bộ, hội viên nông dân được trực tiếp tìm hiểu quy trình chăn nuôi, chăm sóc cây trồng, cách xử lý môi trường trong chăn nuôi, kỹ thuật ấp trứng cũng như phương thức hoạt động của các HTX. Nhiều hội viên đã trao đổi cụ thể về chi phí đầu tư, hiệu quả kinh tế, đầu ra sản phẩm và khả năng áp dụng tại địa phương.
Ông Ma Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Yên Phong cho biết, chuyến tham quan giúp cán bộ, hội viên nông dân có thêm điều kiện tiếp cận thực tế các mô hình kinh tế hiệu quả để học tập và nghiên cứu áp dụng phù hợp tại địa phương.
Theo ông Dũng, cấp ủy, chính quyền xã Yên Phong kỳ vọng sau chuyến đi sẽ có thêm nhiều mô hình sản xuất được nhân rộng, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân.
Ông Nguyễn Đình Điệp – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên thông tin, việc lựa chọn các mô hình tham quan được căn cứ vào điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội giữa các địa phương để đảm bảo khả năng ứng dụng thực tế.
“Muốn phát triển mô hình kinh tế hiệu quả phải phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu, trình độ sản xuất của người dân. Vì vậy Hội Nông dân tỉnh đã kết nối xã Yên Phong với các địa phương có điều kiện tương đồng như Tân Khánh, Quân Chu để bà con học tập kinh nghiệm”, ông Điệp nói.
Cũng theo ông Điệp, thông qua chuyến tham quan, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên mong muốn Hội Nông dân xã Yên Phong sẽ nghiên cứu, lựa chọn được những mô hình phù hợp để từng bước triển khai và nhân rộng tại địa phương.
Theo bà Nguyễn Thị Bích Thu – Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Phong, hiện nay nhiều hộ dân trên địa bàn xã Yên Phong đã phát triển kinh tế bằng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, tuy nhiên quy mô còn nhỏ lẻ, thiếu liên kết.
“Thông qua chuyến đi, Hội Nông dân xã mong muốn hội viên học tập được cách tổ chức sản xuất theo chuỗi, có liên kết tiêu thụ sản phẩm để nâng cao hiệu quả kinh tế. Đồng thời thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào thực tế”, bà Thu chia sẻ.
Cũng theo bà Thu, trong thời gian tới Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục kết nối với các đơn vị đã tham quan để hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, liên kết tiêu thụ sản phẩm và xây dựng các mô hình phù hợp với điều kiện địa phương.
Ông Hoàng Văn Đức – Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Mỹ Sơn chia sẻ, qua chuyến đi ông học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các mô hình nuôi lươn, cá trê, gà đẻ trứng và kỹ thuật xử lý môi trường trong chăn nuôi.
“Các mô hình ở đây được làm khá bài bản, khu chăn nuôi sạch sẽ, quy mô rõ ràng. Tôi đặc biệt quan tâm đến mô hình ủ phân vi sinh không sử dụng hóa chất. Sau chuyến đi tôi sẽ trao đổi lại với bà con để cùng học hỏi và áp dụng nếu phù hợp”, ông Đức nói.
Chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm lần này được kỳ vọng sẽ giúp cán bộ, hội viên nông dân xã Yên Phong có thêm kiến thức thực tế, từng bước lựa chọn và xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế tại địa phương.
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