Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên khảo sát nhiều mô hình kinh tế hiệu quả của nông dân xã Văn Hán

Hoạt động này nhằm nắm bắt tình hình sản xuất, đánh giá hiệu quả các mô hình kinh tế nông nghiệp, đồng thời động viên, khích lệ hội viên tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.

Điểm đến đầu tiên của đoàn là mô hình trồng chuối tiêu hồng kết hợp dứa mật tại xóm Đèo Khế. Tại đây, đoàn đã trực tiếp tìm hiểu quy trình sản xuất, chăm sóc cây trồng, nghe chủ mô hình chia sẻ kinh nghiệm đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất cũng như hiệu quả kinh tế bước đầu đạt được.

Đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên do ông Phan Thanh Hà làm Trưởng đoàn đến khảo sát mô hình trồng chuối tiêu hồng kết hợp dứa mật của hội viên, nông dân tại xóm Đèo Khế, xã Văn Hán. Ảnh: Xã Văn Hán

Theo đánh giá của đoàn công tác, việc chuyển đổi sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo nguồn thu nhập ổn định hơn cho người dân, đồng thời mở ra hướng phát triển phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Tiếp đó, đoàn tiếp tục đến thăm mô hình trồng rừng của một hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tại xóm Vân Hán. Không chỉ mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình, mô hình còn góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái và tạo sinh kế lâu dài cho người dân khu vực.

Đoàn đến thăm mô hình trồng rừng của một hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tại xóm Vân Hán, xã Văn Hán. Ảnh: Xã Văn Hán

Qua khảo sát thực tế, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên Phan Thanh Hà ghi nhận tinh thần vượt khó, chủ động đổi mới tư duy sản xuất của các hội viên nông dân. Đồng thời, ông mong muốn các hộ tiếp tục mạnh dạn ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng quy mô phù hợp, tăng cường liên kết trong tiêu thụ nông sản nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và sức cạnh tranh trên thị trường.

Theo lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên, việc phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho từng hộ gia đình mà còn tạo sức lan tỏa trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Thông qua chuyến khảo sát này cũng là dịp để Hội Nông dân tỉnh lắng nghe những tâm tư, đề xuất của hội viên trong quá trình sản xuất, từ đó có cơ sở nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ phù hợp, góp phần nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, tạo động lực để nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.