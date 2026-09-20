Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi và động viên các hộ dân xã Nông Cống bị ảnh hưởng mưa lũ
Hữu Dụng - Lương Hà
20/09/2026 8:45 AM (GMT+7)
Mưa lũ do áp thấp nhiệt đới khiến hơn 1.800 hộ dân ở xã Nông Cống (Thanh Hóa) bị ảnh hưởng, hơn 115ha lúa Thu Mùa cùng hàng trăm ha hoa màu bị ngập úng. Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, trao kinh phí hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.
Ngày 19/9, đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa do ông Nguyễn Quốc Tiến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến xã Nông Cống kiểm tra tình hình, thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ do áp thấp nhiệt đới gây ra.
Tại xã Nông Cống, mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Yên dâng cao, vượt mức báo động III. Nước lũ gây ngập tại 14/19 thôn, ảnh hưởng đến hơn 1.800 hộ dân. Trong đó, hàng chục hộ bị cô lập hoàn toàn, hàng trăm hộ phải di dời đến nơi an toàn.
Mưa lũ cũng gây thiệt hại lớn đối với sản xuất nông nghiệp. Hơn 115ha lúa Thu Mùa cùng hàng trăm ha hoa màu, cây trồng hàng năm bị ngập úng.
Đoàn công tác Hội Nông dân tỉnh đã trực tiếp đến các khu vực bị ngập, thăm hỏi những hộ dân chịu thiệt hại. Ông Nguyễn Quốc Tiến chia sẻ với những khó khăn, tổn thất mà người dân đang phải đối mặt sau mưa lũ.
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục theo dõi tình hình, đồng hành cùng hội viên, nông dân và nhân dân trong quá trình khắc phục hậu quả thiên tai.
Tại xã Nông Cống, thay mặt Thường trực Hội Nông dân tỉnh, ông Nguyễn Quốc Tiến trao số tiền 10 triệu đồng hỗ trợ nhân dân địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ.
Đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng xã Nông Cống trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, ông Nguyễn Quốc Tiến đề nghị Hội Nông dân xã tiếp tục phối hợp với các ban, ngành địa phương nắm chắc tình hình đời sống của hội viên, nông dân.
Trong đó, cần đặc biệt quan tâm các hộ nghèo, hộ chính sách, hộ neo đơn và những gia đình ở vùng trũng thấp, còn bị chia cắt do nước lũ.
Khi nước rút, Hội Nông dân xã cần vận động cán bộ, hội viên hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phun khử trùng, chủ động phòng ngừa dịch bệnh sau lũ.
Đối với sản xuất nông nghiệp, Hội Nông dân xã cần phối hợp với ngành Nông nghiệp hướng dẫn nông dân kiểm tra đồng ruộng, chăm sóc và phục hồi diện tích lúa, hoa màu, thủy sản bị ảnh hưởng; đồng thời khẩn trương khôi phục sản xuất đối với những diện tích đủ điều kiện, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Hội Nông dân các cấp tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục huy động nguồn lực, đồng hành và đề xuất các chính sách phù hợp nhằm hỗ trợ hội viên, nông dân khắc phục thiệt hại, từng bước phục hồi sản xuất sau thiên tai.
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