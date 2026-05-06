Hội thảo FIFA tại Thái Nguyên: Nâng tầm năng lực quản trị, thúc đẩy bóng đá nữ phát triển chuyên nghiệp

Hội thảo thu hút gần 40 đại biểu là cán bộ chủ chốt đến từ 7 câu lạc bộ bóng đá nữ, các đội futsal nữ và các trung tâm đào tạo trên cả nước. Tại đây, học viên được tiếp cận với hệ thống kiến thức và phương pháp quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế thông qua sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia FIFA, trong đó có ông Simon Antoine Toselli – đại diện khu vực Đông Nam Á cùng bà Natcha Tarateerasarn và bà Safia Abdeldayem.

Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: B.T.N

Nội dung chương trình tập trung vào những vấn đề cốt lõi đang đặt ra đối với bóng đá nữ Việt Nam. Các chuyên đề được xây dựng bài bản, từ quản trị tài chính, xây dựng chiến lược tiếp thị và tìm kiếm nguồn tài trợ, đến tổ chức vận hành câu lạc bộ theo hướng chuyên nghiệp, đảm bảo quyền lợi cho cầu thủ. Bên cạnh đó, các lĩnh vực như y học thể thao và truyền thông cũng được đặc biệt chú trọng nhằm nâng cao thể lực vận động viên và xây dựng hình ảnh tích cực cho bóng đá nữ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Anh Tú – Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhấn mạnh, những thành công nổi bật của bóng đá nữ nước ta trong thời gian qua có sự hỗ trợ quan trọng từ FIFA. Tuy nhiên, trong bối cảnh bóng đá hiện đại ngày càng cạnh tranh, yếu tố quản trị và điều hành tại các câu lạc bộ đóng vai trò then chốt, quyết định đến sự phát triển lâu dài và bền vững.

Bà Natcha Tarateerasarn - Chuyên gia bóng đá nữ của FIFA chia sẻ tại buổi hội thảo. Ảnh: B.T.N

Việc tổ chức hội thảo ngay trước thềm các giải đấu quan trọng không chỉ giúp các câu lạc bộ củng cố nguồn nhân lực mà còn tạo điều kiện để các cơ quan quản lý địa phương như Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh chủ động chuẩn bị, sẵn sàng cho các sự kiện bóng đá sắp tới.

Theo kế hoạch, hội thảo sẽ diễn ra đến hết ngày 8/5.