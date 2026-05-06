Hội thảo FIFA tại Thái Nguyên: Nâng tầm năng lực quản trị, thúc đẩy bóng đá nữ phát triển chuyên nghiệp
PV
06/05/2026 6:00 PM (GMT+7)
Ngày 6/5, tại Khách sạn May Plaza (phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Thế giới tổ chức hội thảo nâng cao năng lực dành cho đội ngũ quản lý bóng đá nữ. Hoạt động này nhằm hoàn thiện bộ máy vận hành, hướng tới mục tiêu chuyên nghiệp hóa toàn diện bóng đá nữ Việt Nam.
Hội thảo thu hút gần 40 đại biểu là cán bộ chủ chốt đến từ 7 câu lạc bộ bóng đá nữ, các đội futsal nữ và các trung tâm đào tạo trên cả nước. Tại đây, học viên được tiếp cận với hệ thống kiến thức và phương pháp quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế thông qua sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia FIFA, trong đó có ông Simon Antoine Toselli – đại diện khu vực Đông Nam Á cùng bà Natcha Tarateerasarn và bà Safia Abdeldayem.
Nội dung chương trình tập trung vào những vấn đề cốt lõi đang đặt ra đối với bóng đá nữ Việt Nam. Các chuyên đề được xây dựng bài bản, từ quản trị tài chính, xây dựng chiến lược tiếp thị và tìm kiếm nguồn tài trợ, đến tổ chức vận hành câu lạc bộ theo hướng chuyên nghiệp, đảm bảo quyền lợi cho cầu thủ. Bên cạnh đó, các lĩnh vực như y học thể thao và truyền thông cũng được đặc biệt chú trọng nhằm nâng cao thể lực vận động viên và xây dựng hình ảnh tích cực cho bóng đá nữ.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Anh Tú – Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhấn mạnh, những thành công nổi bật của bóng đá nữ nước ta trong thời gian qua có sự hỗ trợ quan trọng từ FIFA. Tuy nhiên, trong bối cảnh bóng đá hiện đại ngày càng cạnh tranh, yếu tố quản trị và điều hành tại các câu lạc bộ đóng vai trò then chốt, quyết định đến sự phát triển lâu dài và bền vững.
Việc tổ chức hội thảo ngay trước thềm các giải đấu quan trọng không chỉ giúp các câu lạc bộ củng cố nguồn nhân lực mà còn tạo điều kiện để các cơ quan quản lý địa phương như Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh chủ động chuẩn bị, sẵn sàng cho các sự kiện bóng đá sắp tới.
Theo kế hoạch, hội thảo sẽ diễn ra đến hết ngày 8/5.
“Bảo tàng thơ trên đá” ở Ninh Bình được bảo vệ nghiêm ngặt trước thềm trình UNESCO
UBND phường Hoa Lư (Ninh Bình) vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị chủ động chỉnh trang cảnh quan, tháo dỡ công trình tạm và thắt chặt an ninh tại Di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước nhằm phục vụ đợt bảo vệ hồ sơ trình UNESCO vào giữa năm nay.
Chủ tịch xã, phường ở Ninh Bình phải chịu trách nhiệm nếu để tái diễn đốt rơm rạ
Ngày 19/5, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản số 3250/UBND-VP3 nhằm tăng cường các biện pháp giảm thiểu và xử lý dứt điểm tình trạng đốt rơm rạ, phơi lúa không đúng quy định. Đây là chỉ đạo quyết liệt nhằm chấn chỉnh kỷ cương trong thời điểm lúa vụ Xuân 2026 đang bước vào kỳ thu hoạch rộ.
Quảng Ninh "tăng tốc" du lịch Yên Tử với chuỗi hoạt động đến hết năm 2026
Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch truyền thông, quảng bá, thu hút khách du lịch đến Yên Tử năm 2026.
Ninh Bình: Tiêu hủy hơn 1,1 tỷ đồng hàng lậu, hàng giả và kém chất lượng
Chiều 19/5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình (Sở Công Thương) đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi phạm hành chính, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.
Quảng Ninh mưa lớn dồn dập, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại Quảng Ninh, đặc biệt là các huyện miền Đông, đã xảy ra tình trạng ngập úng và sạt lở. Cơ quan chức năng vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ lũ quét, sụt lún đất trên diện rộng.
Công an tỉnh Lạng Sơn: Khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng ngày 19/5
Sáng 19/5, Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên trụ sở Công an tỉnh.