Hội thi “OCOP Thái Nguyên – Chắt lọc tinh hoa – Lan tỏa bản sắc” năm 2025: Tôn vinh giá trị bản sắc, kết nối thị trường

Khẳng định vai trò của OCOP trong phát triển kinh tế nông thôn

Hội thi diễn ra trong thời điểm Chương trình OCOP của tỉnh Thái Nguyên đã có bước tiến đáng kể, trở thành một trong những điểm sáng cả nước về số lượng và chất lượng sản phẩm.

Các doanh nhân, nghệ nhân và chủ thể OCOP tham gia hội thi. Ảnh: Ngô Huy

Phát biểu khai mạc hội thi, ông Nguyễn Mỹ Hải – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên nhấn mạnh: Việc tổ chức hội thi năm nay nhằm tiếp tục củng cố những kết quả đã đạt được, đồng thời thúc đẩy các chủ thể đổi mới tư duy phát triển sản phẩm.

Ông Nguyễn Mỹ Hải – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: Ngô Huy

Đồng thời Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên khẳng định, OCOP là chương trình mang tính dài hạn, tác động trực tiếp đến sản xuất nông thôn thông qua việc chuẩn hóa quy trình, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã và tăng khả năng tiếp cận thị trường. Theo ông Hải, mỗi sản phẩm tham gia chương trình đều phản ánh nỗ lực chuyên nghiệp hóa từ nguyên liệu đến tiêu thụ, qua đó tạo dựng niềm tin cho người tiêu dùng và khẳng định vị trí của OCOP Thái Nguyên trên thị trường rộng lớn.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan nêu rõ: Chương trình OCOP đã và đang trở thành một công cụ quan trọng giúp địa phương khai thác lợi thế bản địa, phát triển kinh tế gắn với văn hóa truyền thống. Bà Loan cho biết, tỉnh Thái Nguyên ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ về hệ thống chủ thể, với 323 đơn vị tham gia và 561 sản phẩm đã được chuẩn hóa, trong đó có 10 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao quốc gia. Những con số này phản ánh sự chuyển động tích cực của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác trong việc nâng tầm sản phẩm nông thôn.

Bà Nguyễn Thị Loan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc. Ảnh: Ngô Huy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng hệ thống phân phối hiện đại, nâng cao năng lực quản trị, đồng thời phát triển những chuỗi giá trị bền vững. Đây là cơ sở để OCOP Thái Nguyên tiếp tục nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường và tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.

Một nội dung đáng chú ý trong khuôn khổ lễ khai mạc là việc ra mắt Ban Chấp hành Hội Doanh nhân OCOP tỉnh Thái Nguyên. Đây được xem là bước đi quan trọng trong việc hình thành hệ sinh thái OCOP chuyên nghiệp, tạo đầu mối gắn kết giữa sản xuất, khoa học công nghệ và thị trường.

Ban Chấp hành Hội Doanh nhân OCOP tỉnh Thái Nguyên ra mắt tại Hội thi. Ảnh: Ngô Huy

Sự xuất hiện của hội cũng góp phần tạo cầu nối mạnh mẽ hơn giữa các chủ thể với hệ thống phân phối, từ đó cải thiện khả năng tiếp cận người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai mạc Hội thi. Ảnh: Ngô Huy

Nghi thức bấm nút khai mạc đánh dấu sự khởi động chính thức của hội thi, đồng thời thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc thúc đẩy các chương trình phát triển sản phẩm đặc trưng theo hướng chuyên nghiệp và bền vững.

Tạo diễn đàn để chủ thể OCOP hoàn thiện sản phẩm và mở rộng thị trường

Ngay sau lễ khai mạc, các nội dung thi chính thức được triển khai. Các phần thi tập trung vào việc đánh giá năng lực tư duy thị trường của các chủ thể, khả năng kể câu chuyện sản phẩm, mức độ hoàn thiện bao bì và kế hoạch kết nối tiêu thụ. Cách tổ chức chú trọng vào chất lượng trình bày của đội thi, thay vì chỉ đánh giá trên sản phẩm mẫu, giúp các chủ thể nhìn nhận rõ hơn điểm mạnh, yếu của mình trong quá trình xây dựng thương hiệu.

Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày sản phẩm OCOP. Ảnh: Ngô Huy

Bên cạnh phần thi OCOP, khu vực trưng bày sản phẩm được tổ chức xuyên suốt ba ngày (từ ngày 28 – 30/11), thu hút đông đảo đại biểu và khách tham quan. Không gian này đóng vai trò như một “sàn giao dịch mở”, nơi các chủ thể OCOP của Thái Nguyên và nhiều tỉnh bạn giới thiệu sản phẩm đặc trưng, trao đổi thông tin thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Nhiều sản phẩm OCOP góp mặt tại không gian trưng bày trong khuôn khổ hội thi. Ảnh: Ngô Huy

Việc duy trì song song khu trải nghiệm, khu trưng bày và các phiên tọa đàm chuyên đề về phát triển sản phẩm – kết nối tiêu thụ đã tạo nên một tổng thể thống nhất, giúp hội thi không chỉ là sự kiện tôn vinh mà còn là diễn đàn thực chất để các chủ thể củng cố năng lực cạnh tranh.

Khẳng định vị thế OCOP Thái Nguyên

Hội thi OCOP Thái Nguyên năm 2025 được đánh giá là hoạt động trọng điểm của ngành Nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp nông thôn và quảng bá mạnh mẽ hình ảnh vùng đất Tinh hoa Trà Việt. Đây cũng là dịp để các chủ thể chia sẻ kinh nghiệm, nắm bắt xu hướng tiêu dùng, cải tiến sản phẩm và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Với sự quan tâm của tỉnh Thái Nguyên, sự đồng hành của các cơ quan Trung ương, sự tham gia đông đảo của doanh nhân và chủ thể OCOP, Hội thi được kỳ vọng tạo ra bước chuyển mạnh mẽ, góp phần đưa Chương trình OCOP Thái Nguyên phát triển bền vững, hiện đại và lan tỏa bản sắc địa phương.