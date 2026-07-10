Hơn 1.200 cán bộ, hội viên Quảng Ninh học tập Nghị quyết Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam

Hơn 1.200 cán bộ, hội viên tham gia học tập Nghị quyết

Ngày 10/7, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Hội nghị trực tiếp tại Trung ương Hội kết hợp trực tuyến với các điểm cầu tại 34 tỉnh, thành Hội và các điểm cầu cấp cơ sở.

Tại Quảng Ninh, chủ trì tại điểm cầu cấp tỉnh có sự tham gia của bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh, cán bộ, chuyên viên Ban Công tác nông dân.

Ngoài ra, hội nghị được lan tỏa sâu rộng đến cơ sở thông qua các điểm cầu, với hơn 1.200 đại biểu là cán bộ Hội Nông dân xã, phường, các cán bộ Chi, tổ hội nông dân, Ban Chủ nhiệm các câu lạc bộ của nông dân, cán bộ các HTX, tổ hợp tác…

Điểm cầu trực tuyến cấp tỉnh do Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Tuyết Hạnh chủ trì. Ảnh: Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cốt lõi và điểm mới của Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhất là các chỉ tiêu, nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các chuyên đề trọng tâm gồm: Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; xây dựng người nông dân mới và giai cấp nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh; chủ động hội nhập, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và đối ngoại nhân dân.

Thông qua hội nghị, cán bộ, hội viên nông dân được nâng cao nhận thức, nắm vững những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Qua đó, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện, góp phần đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn mới.

Cán bộ, hội viên nông dân phường Móng Cái 2 tham gia học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX. Ảnh: Hội Nông dân phường Móng Cái 2

Đưa Nghị quyết Đại hội IX vào thực tiễn cơ sở

Bà Nguyễn Thị Lam Đăng, Chủ tịch Hội Nông dân phường Móng Cái 2 cho biết, để Nghị quyết không chỉ nằm trên giấy mà thực sự chuyển hóa thành hành động, hội nghị học tập, quán triệt hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là bước khởi đầu quyết định nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn hệ thống Hội.

Ngay sau hội nghị này, Hội Nông dân phường Móng Cái 2 sẽ khẩn trương đề nghị các cấp Hội phải xây dựng ngay chương trình hành động và kế hoạch thực hiện sát thực tế địa phương, tránh tình trạng sao chép văn bản một cách rập khuôn, hình thức.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân phường Móng Cái 2 sẽ đẩy mạnh tuyên truyền đến từng hội viên thông qua nền tảng mạng xã hội, ứng dụng số. Đồng thời triển khai mạnh mẽ phương châm "Nông dân biết, bàn, làm, kiểm tra, giám sát" vào các hoạt động kinh tế - xã hội địa phương.

Cán bộ, hội viên nông dân tại điểm cầu cơ sở xã Quảng Tân tham gia học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX. Ảnh: Hội Nông dân xã Quảng Tân

Bà Lương Thị Mai – Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Tân chia sẻ, Quảng Tân là xã dân tộc miền núi, với 58% là đồng bào dân tộc thiểu số và đang trên đà phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Do đó, với Quảng Tân, các chuyên đề này chính là ngọn đuốc soi đường, vừa mở ra tầm nhìn chiến lược, vừa giúp chúng tôi nhìn nhận rõ hơn những kết quả thực tiễn cũng như những nút thắt cần tháo gỡ tại địa phương.

Lời phát biểu bế mạc của đồng chí Lương Quốc Đoàn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã truyền đi một thông điệp mạnh mẽ về tinh thần hành động quyết liệt.

Sau hội nghị, Hội Nông dân xã Quảng Tân sẽ khẩn trương lồng ghép các mục tiêu của 4 chuyên đề vào kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2026. Trước mắt, Hội Nông dân xã Quảng Tân quyết tâm thực hiện thắng lợi việc thành lập Tổ hội nghề nghiệp trồng cây ăn quả tại thôn Tân Hợp. Qua đó, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu cốt lõi của năm để đưa Nghị quyết Đại hội IX đi vào cuộc sống một cách thực chất, hiệu quả, đóng góp xứng đáng vào hành trình xây dựng xã Quảng Tân giàu đẹp, văn minh.

Cán bộ, hội viên nông dân tại điểm cầu cơ sở phường Đông Triều tham gia học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX. Ảnh: Hội Nông dân phường Đông Triều

Còn bà Phùng Thị Ngọc Hà – Chủ tịch Hội Nông dân phường Đông Triều cho hay, hội nghị hôm nay có ý nghĩa rất thiết thực, giúp đội ngũ cán bộ Hội nắm vững những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện Nghị quyết trong giai đoạn mới.

Thời gian tới, Hội Nông dân phường Đông Triều sẽ khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết bằng các kế hoạch thực tế; tiếp tục đổi mới hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số và hỗ trợ hội viên ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao thu nhập.

Đồng thời, mỗi cán bộ Hội sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết đến hội viên, góp phần xây dựng đô thị văn minh, bảo đảm quốc phòng - an ninh và phát triển tổ chức Hội vững mạnh.