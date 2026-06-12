Hơn 120.000 lượt du khách tham gia chuỗi sự kiện khai mạc mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2026
Hà Thanh - Kiều Hải
12/06/2026 11:43 PM (GMT+7)
Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề “Hồ trên núi - Trà trong mây” đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút trên 120.000 lượt du khách và người dân tham gia các hoạt động, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Thái Nguyên và kích cầu phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.
Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên, chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2026 được tổ chức đồng bộ, bài bản với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc. Công tác chuẩn bị được triển khai kỹ lưỡng từ xây dựng kịch bản tổng thể, phương án truyền thông, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường đến huy động các nguồn lực xã hội hóa.
Điểm nhấn của mùa du lịch năm nay là chương trình khai mạc được tổ chức quy mô, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa địa phương. Chương trình nghệ thuật kết hợp giữa các giá trị văn hóa truyền thống với công nghệ trình diễn hiện đại, giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa trà, bản sắc các dân tộc và truyền thống lịch sử cách mạng của Thái Nguyên.
Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa kết hợp drone ánh sáng lần đầu tiên xuất hiện tại sự kiện đã tạo ấn tượng mạnh với người dân và du khách. Trong đêm khai mạc, khoảng 60.000 người đã trực tiếp tham gia thưởng thức chương trình, cùng hàng chục nghìn khán giả theo dõi qua truyền hình và các nền tảng trực tuyến.
Một dấu ấn nổi bật khác là tiết mục nhảy sạp cộng đồng với sự tham gia của 2.500 học sinh, sinh viên, chiến sĩ và hàng nghìn người dân, xác lập kỷ lục “Sự kiện trình diễn nhảy sạp cộng đồng lớn nhất Việt Nam” với 1.000 đôi sạp.
Trong khuôn khổ mùa du lịch, chương trình tọa đàm gắn với hoạt động “Trà sáng cùng doanh nhân” đã thu hút trên 150 đại biểu là lãnh đạo tỉnh, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà đầu tư tham dự. Với chủ đề “Nông nghiệp xanh và định hướng phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên”, các đại biểu đã tập trung thảo luận về phát triển nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng và các cơ chế hỗ trợ phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030.
Bên cạnh đó, hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn đã tạo sức hút lớn đối với du khách. Chương trình trình diễn mô tô nước Jet Ski tại Hồ Núi Cốc quy tụ hơn 100 vận động viên đến từ 6 câu lạc bộ trong cả nước, thu hút trên 30.000 lượt du khách trong 3 ngày diễn ra sự kiện.
Chương trình nghệ thuật “Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể” cũng để lại nhiều ấn tượng với hơn 20.000 lượt người tham dự, góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa các dân tộc và định hướng phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn di sản.
Ở lĩnh vực thể thao, giải chạy “Những dấu chân trên miền hồ biếc” quy tụ 700 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Cung đường chạy quanh hồ Ba Bể đã mang đến cho các vận động viên những trải nghiệm độc đáo giữa không gian thiên nhiên xanh mát, thơ mộng.
Đáng chú ý, Gala Xiếc toàn quốc với chủ đề “Sắc màu tuổi thơ giữa miền trà biếc” diễn ra trong hai ngày đã thu hút hơn 4.300 lượt khán giả trực tiếp và trên 85.000 lượt xem, tương tác trên các nền tảng trực tuyến, góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm văn hóa phục vụ phát triển du lịch của tỉnh.
Song song với các hoạt động trải nghiệm, Cuộc thi sáng tác video clip quảng bá du lịch Thái Nguyên năm 2026 “Hành trình khám phá Thái Nguyên” đã nhận được 325 tác phẩm dự thi. Cuộc thi tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ với hàng chục triệu lượt tiếp cận, gần 10 triệu lượt xem và gần 1 triệu lượt tương tác trên các nền tảng số.
Theo đánh giá của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chương trình Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2026 đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, tạo dấu ấn tích cực trong công tác quảng bá hình ảnh du lịch địa phương. Thành công của chuỗi sự kiện không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ mà còn mở ra cơ hội thu hút đầu tư, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh Thái Nguyên trong những năm tới.
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