Hơn 13,6 tỷ đồng tiếp sức học sinh khó khăn, học viên xóa mù chữ ở Lạng Sơn

Chương trình được tổ chức trực tiếp tại Trường THPT Hoàng Văn Thụ, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn và kết nối trực tuyến tới 61 điểm cầu cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Sáng 1/10, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Chương trình phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời gắn với Tháng Khuyến học năm 2026. Ảnh: Hoàng Tính

Tham dự tại điểm cầu chính có ông Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, Hội Khuyến học cùng giáo viên, học sinh trên địa bàn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai trương Cổng học tập số năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Hoàng Tính

Chương trình nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời hưởng ứng phong trào "Bình dân học vụ số", nâng cao nhận thức về học tập suốt đời.

Xuất phát từ thực tế địa phương vùng cao còn nhiều khó khăn, khả năng tiếp cận công nghệ và kỹ năng an toàn mạng của một bộ phận người dân còn hạn chế, chương trình hướng tới việc chuyển từ "học để biết" sang "học để làm, học để giải quyết vấn đề thực tiễn".

Ban Tổ chức trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và người dân vượt khó trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Hoàng Tính

Trong khuôn khổ chương trình, tỉnh Lạng Sơn ra mắt Cổng học tập số và trao học bổng cho học sinh, học viên các lớp xóa mù chữ.

Phát biểu tại chương trình, bà Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Năm 2026, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được tổ chức với chủ đề ‘Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời’. Chủ đề này đặt ra một yêu cầu rất rõ, việc học hôm nay không chỉ là học để biết, mà phải học để làm, học để thích ứng, học để làm chủ công nghệ, học để nâng cao chất lượng cuộc sống và năng lực cạnh tranh của mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị và cả địa phương”.

Là học viên từng tham gia lớp xóa mù chữ tại xã Văn Lãng, chị Nguyễn Thị Pjao cho biết: “Từ khi được tham gia lớp xóa mù chữ, tôi đã có cơ hội được học đọc, học viết, học tính toán và được mở rộng thêm nhiều kiến thức bổ ích. Bây giờ, tôi đã có thể tự mình đọc được những dòng chữ quen thuộc, viết được tên mình và thực hiện được một số công việc trước đây phải nhờ người khác”.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ hơn 13,6 tỷ đồng vào Quỹ Khuyến học tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Hoàng Tính

Hưởng ứng lời kêu gọi chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, tại chương trình, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn trao 300 triệu đồng ủng hộ Quỹ Khuyến học tỉnh.

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cũng đăng ký ủng hộ. Trong đó, Công ty Cổ phần Hữu nghị Xuân Cương ủng hộ 3 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Nguyên 2 tỷ đồng; Công an tỉnh Lạng Sơn 2 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư xây dựng Hạ tầng 568 1 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Tân Phát 89 Chi nhánh Lạng Sơn 1 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Xử lý bom, mìn, vật nổ 1 tỷ đồng...

Tổng số tiền đăng ký ủng hộ Quỹ Khuyến học tỉnh Lạng Sơn tại chương trình là hơn 13,6 tỷ đồng.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày các giải pháp chuyển đổi số, mô hình Robotics, STEM của các trường học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Hoàng Tính

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức thực hiện nghi thức bấm nút khai trương Cổng học tập số năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng thời trao nhiều suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và các học viên tiêu biểu đang tham gia lớp xóa mù chữ tại địa phương.

Sau lễ khai mạc, các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày giải pháp chuyển đổi số, mô hình Robotics, STEM của các trường học và trải nghiệm xe thư viện lưu động phục vụ người dân, học sinh.