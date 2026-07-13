Hơn 1.500 "cánh tay nối dài" đưa chuyển đổi số đến từng ngõ phố ở Quảng Ninh

Thực hiện mục tiêu toàn dân tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng và duy trì mạng lưới 1.538 Tổ công nghệ số cộng đồng phủ rộng khắp các thôn, bản, khu phố trên địa bàn toàn tỉnh. Đây được coi là lực lượng xung kích, là "cánh tay nối dài" của chính quyền trong việc đưa nền tảng số, kỹ năng số đến gần hơn với mỗi người dân.

Không quản ngại ngày đêm hay khoảng cách địa lý, thành viên của các tổ công nghệ số cộng đồng — bao gồm cán bộ cơ sở, đoàn viên thanh niên và các hạt nhân năng nổ tại địa phương — đã tích cực triển khai phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người". Nhờ sự nhiệt tình và kiên trì này, hàng vạn người dân Quảng Ninh, từ các bạn trẻ cho đến những người cao tuổi, đã dần thay đổi thói quen, chủ động tiếp cận với các dịch vụ số.

Các thành viên của tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân nộp hồ sơ tại các kios nộp hồ sơ trực tuyến. Ảnh Quang Sơn

Tại các địa phương, hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tập trung vào các nội dung rất thiết thực và gắn liền với đời sống hàng ngày. Người dân được hướng dẫn trực tiếp cách cài đặt và sử dụng ứng dụng định danh điện tử (VNeID), cổng dịch vụ công trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính mà không cần phải đến tận cơ quan công quyền.

Bên cạnh đó, các tổ công nghệ cũng tích cực phổ cập kỹ năng thanh toán không dùng tiền mặt, hướng dẫn tiểu thương tại các chợ truyền thống, chủ cửa hàng tạp hóa cài đặt mã QR. Ở các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, lực lượng này còn hỗ trợ nông dân đưa các sản phẩm OCOP, nông sản địa phương lên các sàn thương mại điện tử, mở ra kênh tiêu thụ nông sản hiện đại và bền vững.

Người dân được hướng dẫn trực tiếp cách cài đặt và sử dụng ứng dụng định danh điện tử (VNeID) để giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh Quang Sơn

Sự hiện diện và hoạt động hiệu quả của 1.538 Tổ công nghệ số cộng đồng đã mang lại những chuyển biến rõ rệt cho diện mạo số của tỉnh Quảng Ninh. Người dân không còn e ngại trước công nghệ mà đã xem đây là công cụ hữu ích để nâng cao chất lượng cuộc sống, tiết kiệm thời gian và chi phí sinh hoạt.

Trong thời gian tới, Quảng Ninh xác định sẽ tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng. Đồng thời, tỉnh sẽ tăng cường đổi mới phương thức hoạt động để lực lượng này không chỉ là người hướng dẫn, mà còn là cầu nối vững chắc giúp chính quyền kịp thời nắm bắt tâm tư, nhu cầu số hóa của nhân dân, hướng tới mục tiêu xây dựng một xã hội số toàn diện và bền vững.