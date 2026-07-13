Hơn 1.500 "cánh tay nối dài" đưa chuyển đổi số đến từng ngõ phố ở Quảng Ninh
Quang Sơn
13/07/2026 4:14 PM (GMT+7)
Với 1.538 Tổ công nghệ số cộng đồng đang hoạt động tích cực trên toàn tỉnh, Quảng Ninh đã và đang biến những khái niệm công nghệ khô khan thành những tiện ích thiết thực, giúp người dân từ vùng nông thôn đến thành thị chủ động làm chủ công nghệ.
Thực hiện mục tiêu toàn dân tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng và duy trì mạng lưới 1.538 Tổ công nghệ số cộng đồng phủ rộng khắp các thôn, bản, khu phố trên địa bàn toàn tỉnh. Đây được coi là lực lượng xung kích, là "cánh tay nối dài" của chính quyền trong việc đưa nền tảng số, kỹ năng số đến gần hơn với mỗi người dân.
Không quản ngại ngày đêm hay khoảng cách địa lý, thành viên của các tổ công nghệ số cộng đồng — bao gồm cán bộ cơ sở, đoàn viên thanh niên và các hạt nhân năng nổ tại địa phương — đã tích cực triển khai phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người". Nhờ sự nhiệt tình và kiên trì này, hàng vạn người dân Quảng Ninh, từ các bạn trẻ cho đến những người cao tuổi, đã dần thay đổi thói quen, chủ động tiếp cận với các dịch vụ số.
Tại các địa phương, hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tập trung vào các nội dung rất thiết thực và gắn liền với đời sống hàng ngày. Người dân được hướng dẫn trực tiếp cách cài đặt và sử dụng ứng dụng định danh điện tử (VNeID), cổng dịch vụ công trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính mà không cần phải đến tận cơ quan công quyền.
Bên cạnh đó, các tổ công nghệ cũng tích cực phổ cập kỹ năng thanh toán không dùng tiền mặt, hướng dẫn tiểu thương tại các chợ truyền thống, chủ cửa hàng tạp hóa cài đặt mã QR. Ở các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, lực lượng này còn hỗ trợ nông dân đưa các sản phẩm OCOP, nông sản địa phương lên các sàn thương mại điện tử, mở ra kênh tiêu thụ nông sản hiện đại và bền vững.
Sự hiện diện và hoạt động hiệu quả của 1.538 Tổ công nghệ số cộng đồng đã mang lại những chuyển biến rõ rệt cho diện mạo số của tỉnh Quảng Ninh. Người dân không còn e ngại trước công nghệ mà đã xem đây là công cụ hữu ích để nâng cao chất lượng cuộc sống, tiết kiệm thời gian và chi phí sinh hoạt.
Trong thời gian tới, Quảng Ninh xác định sẽ tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng. Đồng thời, tỉnh sẽ tăng cường đổi mới phương thức hoạt động để lực lượng này không chỉ là người hướng dẫn, mà còn là cầu nối vững chắc giúp chính quyền kịp thời nắm bắt tâm tư, nhu cầu số hóa của nhân dân, hướng tới mục tiêu xây dựng một xã hội số toàn diện và bền vững.
Người tri kỷ của Nguyễn Du nơi đất Kinh Bắc: Danh sĩ Vũ Trinh và dấu ấn phía sau “Truyện Kiều”
Sinh ra từ miền quê khoa bảng thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh, danh sĩ Vũ Trinh (1759–1828) không chỉ là bậc đại khoa, đại thần triều Nguyễn mà còn được xem là một trong những “tri kỷ” sớm nhất của Nguyễn Du. Giữa thời cuộc “dâu bể”, ông để lại dấu ấn sâu đậm không chỉ trên chính trường, mà còn trong hành trình định hình giá trị bất hủ của Truyện Kiều.
Quảng Ninh phát động đợt thi đua hướng tới vị thế thành phố trực thuộc Trung ương
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức phát động Phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Quảng Ninh hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Biên phòng tỉnh Lạng Sơn Liên tiếp ngăn chặn các vụ vận chuyển thực phẩm gia cầm lậu
Lực lượng Biên phòng tỉnh Lạng Sơn vừa liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm giống và thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc từ khu vực biên giới vào nội địa tiêu thụ.
Mưa lớn kéo dài ở Quan Sơn (Thanh Hóa): Xuất hiện vết nứt dài 100m sau khu dân cư, nhiều hộ phải sơ tán khẩn cấp
Mưa lớn kéo dài từ ngày 5-7/8 khiến nhiều điểm trên địa bàn xã Quan Sơn (Thanh Hóa) xảy ra sạt lở đất đá, chia cắt giao thông và đe dọa khu dân cư. Chính quyền địa phương đã khẩn trương sơ tán người dân, di dời tài sản khỏi khu vực nguy hiểm và triển khai các phương án ứng phó nhằm bảo đảm an toàn.
Thanh Hóa siết chặt phòng ngừa lạm thu trong trường công trong năm học mới
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng vừa ký ban hành Quyết định quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học cùng danh mục, mức thu các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh và có hiệu lực từ ngày 20/8/2026.
Hải Phòng còn bao nhiêu hội quần chúng sau khi sắp xếp, tinh gọn?
Hải Phòng triển khai sắp xếp, sáp nhập các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, thống nhất còn 14 hội.
Người tri kỷ của Nguyễn Du nơi đất Kinh Bắc: Danh sĩ Vũ Trinh và dấu ấn phía sau “Truyện Kiều”
Sinh ra từ miền quê khoa bảng thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh, danh sĩ Vũ Trinh (1759–1828) không chỉ là bậc đại khoa, đại thần triều Nguyễn mà còn được xem là một trong những “tri kỷ” sớm nhất của Nguyễn Du. Giữa thời cuộc “dâu bể”, ông để lại dấu ấn sâu đậm không chỉ trên chính trường, mà còn trong hành trình định hình giá trị bất hủ của Truyện Kiều.