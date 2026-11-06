Quảng Ninh quan tâm công tác an sinh xã hội

Chiều 6/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh tổ chức Chương trình vận động nguồn lực chung tay giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026; biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2024-2026.

Ông Vũ Quyết Tiến - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh phát biểu tại chương trình. Ảnh: N.A

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Vũ Quyết Tiến - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh khẳng định: Những năm qua, Quảng Ninh luôn quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, huy động nguồn lực chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế.

Giai đoạn 2024 - 2026, MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động 22 tỷ đồng hỗ trợ xây mới, sửa chữa 364 căn nhà; trao tặng trên 200.000 suất quà với tổng trị giá gần 150 tỷ đồng và triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ sinh kế, chăm lo đời sống người có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, khi bão Yagi (năm 2024) gây thiệt hại nặng nề, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của đồng bào, chiến sĩ cả nước và nhân dân Quảng Ninh càng được thể hiện sâu sắc hơn. Nguồn lực ủng hộ bằng tiền và hàng hóa tiếp nhận trị giá gần 200 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Các đơn vị trao hỗ trợ cho những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình. Ảnh: N.A

Theo ông Vũ Quyết Tiến, đến nay, Quảng Ninh không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Song vẫn còn đó những người có hoàn cảnh khó khăn do tai nạn, thiên tai, mất việc làm hoặc những biến cố bất ngờ và cần được quan tâm, giúp đỡ.

Điều đó đặt ra yêu cầu công tác an sinh xã hội trong giai đoạn mới phải chủ động hơn, thiết thực hơn và bền vững hơn; không chỉ hỗ trợ kịp thời khi người dân gặp khó khăn, mà còn quan tâm phòng ngừa rủi ro, đồng hành lâu dài, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống và vươn lên.



Đại biểu ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" của TP Quảng Ninh. Ảnh: N.A

Hơn 16,6 tỷ đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" ngay trong ngày phát động

Ông Vũ Quyết Tiến đề nghị: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của hoạt động hỗ trợ, cần kết hợp giúp đỡ trước mắt với tạo việc làm, phát triển sinh kế, cải thiện điều kiện sống và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Qua đó, người được giúp đỡ có điều kiện từng bước tự vươn lên, ổn định cuộc sống lâu dài.

Ngay tại chương trình, thông qua sự kết nối của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh, nhiều đơn vị đã trực tiếp trao các phần hỗ trợ ý nghĩa cho những hoàn cảnh khó khăn.

Theo Ban tổ chức chương trình, đến chiều 6/11 đã có hơn 16,6 tỷ đồng đăng ký ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" TP Quảng Ninh.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn giai đoạn 2024-2026. Ảnh: N.A

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân tiếp tục chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; đăng ký hỗ trợ thường xuyên, hỗ trợ theo địa chỉ, nhận đỡ đầu và hỗ trợ sinh kế cho những hoàn cảnh khó khăn, trọng tâm là chương trình hỗ trợ 1.000 địa chỉ nhân đạo, 2.362 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh biểu dương, vinh danh 39 tập thể và 29 cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2024 - 2026.