Hơn 181.000 căn nhà ở xã hội tại TP.HCM: Cơ hội nào cho doanh nghiệp bất động sản?
Gia Linh
10/10/2026 7:11 PM (GMT+7)
TP.HCM đặt mục tiêu phát triển 181.257 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030. Để đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp, thành phố đang rà soát quỹ đất, rút ngắn thủ tục và tìm giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư.
Theo Sở Xây dựng TP.HCM, trong tổng chỉ tiêu 181.257 căn, thành phố dự kiến phát triển 129.257 căn nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua và 52.000 căn nhà ở cho thuê.
Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 9.000 căn; năm 2027 tăng lên 57.657 căn. Trong giai đoạn 2028-2030, mỗi năm dự kiến hoàn thành 38.200 căn.
Từ đầu năm 2026 đến nay, TP.HCM đã đưa vào sử dụng 3 dự án với 2.283 căn, đồng thời khởi công 13 dự án với quy mô khoảng 14.000 căn. Hiện có 25 dự án đang thi công, cung cấp khoảng 22.900 căn trong tương lai. Riêng năm nay, thành phố dự kiến có 13 dự án hoàn thành, tương ứng khoảng 9.000 căn.
Để mở rộng nguồn cung, TP.HCM đã tổng hợp 191 khu đất, dự án phát triển nhà ở xã hội với tổng diện tích khoảng 740 ha. Thành phố đặt mục tiêu nâng tổng quỹ đất phát triển phân khúc này lên khoảng 1.740 ha, thông qua rà soát đất công và nghiên cứu chuyển đổi một số cơ sở sản xuất, nhà xưởng sử dụng kém hiệu quả.
TP.HCM đặt mục tiêu phát triển 181.257 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Gia Linh
Tuy nhiên, quỹ đất mới chỉ là điều kiện ban đầu. Tiến độ triển khai còn phụ thuộc vào thủ tục pháp lý, quy hoạch, khả năng huy động vốn và hiệu quả đầu tư của từng dự án.
UBND TP.HCM đã ban hành quy trình thực hiện dự án nhà ở xã hội, trong đó cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định hiện hành. Thành phố cũng nghiên cứu chính sách ưu đãi đầu tư và hỗ trợ lãi suất nhằm khuyến khích doanh nghiệp tham gia.
Đối với nhà ở cho thuê, kế hoạch của thành phố gồm 25.000 căn thông qua Quỹ Phát triển nhà ở TP.HCM, khoảng 10.000 căn thuộc chương trình của tổ chức công đoàn và 10.000 căn nhà lưu trú công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.
Việc hiện thực hóa mục tiêu hơn 181.000 căn không chỉ phụ thuộc vào tốc độ xây dựng mà còn ở khả năng đưa dự án vào sử dụng đúng tiến độ, với giá bán và giá thuê phù hợp. Đây là yếu tố quan trọng để người lao động có thêm cơ hội tiếp cận nhà ở giữa áp lực chi phí sinh hoạt tại đô thị.
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