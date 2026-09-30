Hơn 2.300 tỷ đồng làm hạ tầng, chỉnh trang đô thị dọc rạch Cầu Cụt (TP.HCM)
Gia Linh
30/09/2026 7:50 AM (GMT+7)
Khoảng 1,3 km rạch Cầu Cụt sẽ được cải tạo với tổng vốn hơn 2.301 tỷ đồng. Bên cạnh nạo vét, khơi thông dòng chảy, TP.HCM sẽ đầu tư đường giao thông, thoát nước, chiếu sáng và cây xanh dọc tuyến.
Áp lực đô thị hóa cùng tình trạng ngập, ô nhiễm tại các tuyến kênh rạch đang đặt ra nhu cầu lớn về đầu tư hạ tầng tại TP.HCM. Thay vì chỉ xử lý dòng chảy, nhiều dự án hiện được triển khai theo hướng kết hợp chống ngập với cải thiện môi trường, giao thông và không gian sống của khu dân cư.
Theo quyết định mới của UBND TP.HCM, rạch Cầu Cụt tại khu vực phường An Hội Đông và An Hội Tây sẽ là một trong những tuyến được đầu tư theo hướng này.
Dự án Xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường rạch Cầu Cụt có tổng mức đầu tư 2.301,855 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị làm chủ đầu tư.
Phạm vi cải tạo kéo dài khoảng 1.300 m, từ cống Cầu Cụt 1 đến Cầu Cụt 2. Trọng tâm đầu tiên của dự án là tăng khả năng tiêu thoát nước, hạn chế ngập cục bộ tại khu dân cư ven rạch và các tuyến đường xung quanh, nhất là trong mùa mưa.
TP.HCM mở thêm dự án hạ tầng 2.300 tỷ đồng để chỉnh trang đô thị. Ảnh: Gia Linh
Cùng với đó, rạch sẽ được nạo vét, khơi thông dòng chảy và xử lý tình trạng ô nhiễm do rác sinh hoạt, nước thải chưa qua xử lý đổ trực tiếp xuống nguồn nước.
Điểm đáng chú ý là khoản đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng còn bao gồm việc hình thành hệ thống hạ tầng đồng bộ dọc tuyến. Đường giao thông, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và cây xanh ven rạch sẽ được đầu tư nhằm tăng kết nối giữa các khu dân cư hiện hữu.
Theo định hướng của thành phố, khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần giảm áp lực cho hạ tầng hiện hữu, cải thiện khả năng tiếp cận trong khu vực và tạo nền tảng cho phát triển đô thị sinh thái tại khu vực An Hội Đông, An Hội Tây và vùng lân cận.
Dự án được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2029. Trong hai năm 2026 - 2027, thành phố dự kiến hoàn tất các bước chuẩn bị đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế và dự toán; đồng thời triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đấu thầu xây lắp.
Giai đoạn 2028 - 2029 sẽ tập trung hoàn tất giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng trống và đẩy nhanh thi công. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và thực hiện quyết toán theo quy định.
Quyết định chủ trương đầu tư dự án có hiệu lực từ ngày 26/9/2026. Việc dành hơn 2.300 tỷ đồng cho 1,3 km rạch cho thấy phạm vi dự án vượt ra ngoài một công trình thoát nước đơn thuần. Nếu được triển khai đúng tiến độ, tuyến rạch này sẽ đồng thời đảm nhiệm vai trò tiêu thoát nước, cải thiện môi trường và bổ sung hạ tầng giao thông, cảnh quan cho khu dân cư hai bên.
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