Hơn 2.800 người tham gia chuỗi sự kiện lớn của ngành Công an tại Quảng Ninh
Quang Sơn
12/05/2026 5:10 PM (GMT+7)
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành kế hoạch phối hợp cùng Bộ Công an tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (1946 - 2026).
Theo kế hoạch phối hợp giữa UBND tỉnh Quảng Ninh và Bộ Công an, Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân (CAND) năm 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 21/5 đến 28/5/2026.
Lễ khai mạc được dự kiến tổ chức vào lúc 19h ngày 23/5 tại Quảng trường 30/10 (TP. Hạ Long). Người dân và du khách sẽ có cơ hội thưởng thức những màn trình diễn chuyên nghiệp cùng nhiều chương trình biểu diễn đặc sắc như: Võ thuật, quân nhạc, mô tô, kỵ binh, trống hội, diễn tập cứu nạn cứu hộ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và biểu diễn của sinh viên quốc tế.
Hội thao năm nay dự kiến thu hút 80 đội tuyển với hơn 1.900 vận động viên tham gia tranh tài ở nhiều nội dung đòi hỏi kỹ năng tinh nhuệ. Để phục vụ công tác thi đấu, tỉnh Quảng Ninh đã bố trí các địa điểm hiện đại nhất như Nhà thi đấu 5.000 chỗ (phường Đại Yên) cho môn võ thuật, hay Trung tâm huấn luyện phòng chống khủng bố quốc gia cho các nội dung quân sự và vượt vật cản. Môn bóng đá nam 7 người tổ chức tại cụm sân bóng đá cỏ nhân tạo Song Minh, phường Cao Xanh; môn pickleball diễn ra tại các cụm sân pickleball trên địa bàn phường Hạ Long.
Trước khi chính thức bắt đầu, từ ngày 18 đến 22/5, tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn sẽ trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết với các hoạt động hợp luyện, sơ duyệt của hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ, tạo nên hình ảnh uy nghiêm nhưng gần gũi của lực lượng CAND trong lòng nhân dân.
Ngay sau sức nóng của các môn thi đấu thể thao, tinh thần kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân sẽ tiếp tục được lan tỏa qua Liên hoan nghệ thuật quần chúng diễn ra từ ngày 16/6 đến 23/6/2026. Với sự tham gia của hơn 900 nghệ sĩ, diễn viên đến từ 21 đoàn nghệ thuật, Liên hoan không chỉ là nơi giao lưu văn hóa mà còn là dịp để tôn vinh những chiến công thầm lặng.
Bên cạnh các buổi biểu diễn tại Cung Văn hóa Lao động Việt - Nhật, chương trình lưu diễn phục vụ nhân dân vào tối 19/6 sẽ mang nghệ thuật đến gần hơn với công chúng. Những câu chuyện về sự hy sinh, lòng quả cảm của người chiến sĩ an ninh sẽ được tái hiện xúc động qua chương trình “Giai điệu bình yên” và “Hoa cài trên lá chắn”, dự kiến phát sóng trên kênh ANTV.
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