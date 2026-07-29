Hơn 3 tháng, cơ quan chức năng Ninh Bình xử lý gần 4.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

Quyết liệt tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, bám sát chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng CSGT Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng và Công an các xã, phường triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm.

Trong đó, lực lượng chức năng huy động tối đa lực lượng, phương tiện, duy trì nghiêm túc công tác tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn.

Lực lượng chức năng Ninh Bình thực hiện tuần tra, kiểm soát trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trọng tâm của đợt cao điểm là kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về TTATGT, đặc biệt là trong lứa tuổi thanh, thiếu niên như tụ tập điều khiển phương tiện thành đoàn gây cản trở giao thông, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng.

Kết quả, sau hơn 3 tháng triển khai đợt cao điểm (bắt đầu từ ngày 8/4/2026 đến nay), lực lượng CSGT Công an toàn tỉnh Ninh Bình đã tổ chức gần 100 ca tuần tra, kiểm soát với sự tham gia của gần 2.500 lượt cán bộ, chiến sĩ.

Nhiều trường hợp vi phạm bị xử lý nghiêm theo quy định. Ảnh: Công an Ninh Bình

Qua công tác tuần tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản và xử lý gần 4.000 trường hợp vi phạm, xử phạt nộp ngân sách nhà nước hơn 8,2 tỷ đồng, đồng thời tạm giữ hơn 1.000 phương tiện các loại.

Đấu tranh hiệu quả với tội phạm, giữ vững bình yên vùng đất cố đô

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm TTATGT, lực lượng CSGT Công an Ninh Bình còn thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông.

Quyết liệt xử lý tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng CSGT đã trực tiếp phát hiện, bắt giữ 7 vụ với 12 đối tượng có hành vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng...Toàn bộ các vụ việc và đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Với quan điểm xuyên suốt được quán triệt là xử lý nghiêm minh, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", lực lượng chức năng đã nâng cao hiệu quả phòng ngừa, tạo tính răn đe mạnh mẽ đối với những người có ý định vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông.

Kết hợp chặt chẽ giữa xử lý và phòng ngừa từ sớm, từ xa

Song song với công tác tuần tra, xử lý vi phạm, Công an tỉnh Ninh Bình đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ.

Lực lượng CSGT chủ động nắm chắc tình hình, rà soát và lập danh sách các nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật để tiến hành gọi hỏi, răn đe, giáo dục; qua đó kịp thời ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ phức tạp có thể phát sinh.

Quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Ảnh: Công an Ninh Bình

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT cũng được đổi mới với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng. Nổi bật là việc phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an, nhà trường và gia đình trong việc tổ chức cho học sinh, phụ huynh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về TTATGT.

Những giải pháp đồng bộ và quyết liệt này đang từng bước lan tỏa, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân, xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.