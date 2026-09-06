Hơn 300.000 vé tàu Tết 2027 mở bán, người mua cần lưu ý gì?

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Theo kế hoạch, đợt vận tải cao điểm Tết 2027 kéo dài từ ngày 23/1/2027 đến hết ngày 25/2/2027, tức từ ngày 16 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến ngày 20 tháng Giêng năm Đinh Mùi.

Trong thời gian này, khoảng 300.000 vé được đưa ra thị trường trên các kênh bán vé toàn quốc. Hệ thống vận tải dự kiến có 57 đoàn tàu với hơn 800 toa xe, gồm các đôi tàu Thống Nhất chạy suốt tuyến Hà Nội - TP.HCM và hàng chục đôi tàu khu đoạn kết nối những tỉnh, thành phố có nhu cầu đi lại lớn.

Mỗi hành khách được đặt mua tối đa 10 vé chiều đi và 10 vé chiều về. Với những gia đình hoặc nhóm đông người, người mua cần chuẩn bị chính xác thông tin cá nhân của từng hành khách trước khi đặt vé, bởi việc đổi, trả chỉ được chấp nhận khi thông tin trên thẻ lên tàu trùng khớp hoàn toàn với giấy tờ tùy thân.

Giảm đến 20% nhưng kèm nhiều điều kiện

Mức ưu đãi cao nhất trong đợt bán vé Tết 2027 là 20%, nhưng không áp dụng đồng loạt cho mọi hành trình. Cụ thể, hành khách phải mua vé trước ngày đi tàu từ 10 ngày trở lên, đồng thời có hành trình dài trên 900 km mới được xem xét giảm từ 5% đến 20%. Mức giảm thực tế còn phụ thuộc vào từng mác tàu, tức ký hiệu chuyến tàu, và chiều chạy.

Như vậy, hành khách đã xác định chắc chắn ngày về quê hoặc ngày trở lại nơi làm việc có thể cân nhắc mua vé sớm để lựa chọn chỗ và tận dụng mức giảm giá. Ngược lại, người chưa chốt được lịch trình cần tính toán thận trọng, bởi khoản tiền mất khi trả vé trong cao điểm có thể cao hơn nhiều so với phần được giảm lúc mua.

Mức giảm từ 3% đến 5% được áp dụng cho hành khách mua vé trên các đoàn tàu Thống Nhất và một số tàu khu đoạn gồm SE21, SE22, SE25, SE26, SE29, SE30, SNT1, SNT2, SPT1 và SPT2, chạy vào một số ngày cao điểm trên các chặng ngắn.

Khách mua vé theo tập thể từ 11 người trở lên được giảm từ 2% đến 12%. Người mua vé khứ hồi được giảm 5% giá vé lượt về. Học sinh, sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở dạy nghề được giảm từ 10% đến 20%.

Các mức giảm thường xuyên dành cho đối tượng chính sách xã hội như Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, người khuyết tật, người cao tuổi và trẻ em vẫn được áp dụng. Mỗi hành khách người lớn được đi kèm một trẻ em dưới 6 tuổi miễn phí; từ trẻ em thứ hai trở đi phải mua vé trẻ em.

Người mua cần đối chiếu từng điều kiện cụ thể thay vì chỉ căn cứ vào mức giảm được công bố. Cùng một hành trình nhưng thời điểm mua, ngày chạy tàu, chiều đi, loại tàu và số lượng người trong nhóm có thể dẫn đến mức giá khác nhau.

Cân nhắc kỹ vì phí trả vé cao điểm lên tới 30%

Điểm hành khách đặc biệt lưu ý là quy định đổi, trả vé trong dịp Tết. Trong các ngày cao điểm, phí trả vé được áp dụng ở mức 30% giá vé. Đối với vé cá nhân, việc đổi hoặc trả phải được thực hiện trước giờ tàu chạy ít nhất 24 giờ.

Ngoài thời gian cao điểm, hành khách trả vé cá nhân trước giờ tàu chạy từ 24 giờ trở lên chịu phí 10% giá vé. Nếu trả từ 4 giờ đến dưới 24 giờ, mức phí tăng lên 20%. Trường hợp còn dưới 4 giờ trước khi tàu chạy sẽ không được giải quyết trả vé.

Quy định đối với vé tập thể chặt chẽ hơn vì không được đổi. Nếu trả trước giờ tàu chạy từ 72 giờ trở lên, người mua chịu phí 10%; trả từ 24 giờ đến dưới 72 giờ chịu phí 20%. Khi còn dưới 24 giờ, vé tập thể không được giải quyết trả. Mức phí trả vé tối thiểu là 20.000 đồng mỗi vé.

Để hạn chế nguy cơ mua phải vé giả hoặc vé không hợp lệ, hành khách nên giao dịch qua các website dsvn.vn, vetau.com.vn, vetauonline.vn, giare.vetau.vn; mua trực tiếp tại nhà ga, đại lý hoặc thông qua ứng dụng bán vé, ứng dụng ngân hàng và các ví điện tử MoMo, VNPay, ZaloPay, ShopeePay, ViettelPay.

Sau khi thanh toán, người mua có thể truy cập dsvn.vn, chọn mục “Kiểm tra vé”, sau đó nhập mã vé, mác tàu, ga đi, ga đến, ngày đi và số giấy tờ cá nhân để đối chiếu thông tin.