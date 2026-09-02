Hơn 4.000 người vượt núi xuyên đêm, đón bình minh và chào cờ mừng Quốc khánh trên đỉnh thiêng Yên Tử

Chương trình "Rạng rỡ Việt Nam" do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Quảng Ninh tổ chức nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Đây là hoạt động ý nghĩa kết hợp giữa trải nghiệm leo núi rèn luyện sức khỏe với các nghi thức văn hóa, tâm linh, nhằm khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc.

Đặc biệt, để kịp có mặt tại đỉnh Yên Tử ở độ cao 1.068m so với mặt nước biển trước khi mặt trời mọc, ngay từ 23h đêm 1/9 và rạng sáng 2/9, hàng nghìn người dân, Tăng Ni, Phật tử và rất đông các bạn trẻ đã nối đuôi nhau bắt đầu hành trình.

Đường lên chùa Hoa Yên và khu vực đỉnh núi nhộn nhịp những bước chân kiên trì, tay cầm cờ đỏ sao vàng chinh phục hàng ngàn bậc đá trong không khí mát lành của mùa thu lịch sử. Ảnh: Quang Sơn

Đúng 6h sáng ngày 2/9, khi ánh bình minh bắt đầu ló rạng qua từng tầng mây, không gian linh thiêng trên đỉnh chùa Đồng tràn ngập sắc đỏ của cờ Tổ quốc và trang phục của dòng người đổ về tụ hội.

Tại đây, nghi thức chào cờ và hát Quốc ca trang nghiêm đã diễn ra trong cảm xúc tự hào, trào dâng lòng yêu nước của hơn 4.000 người tham dự. Tiếng hát Quốc ca hùng tráng vang vọng giữa không gian núi rừng Yên Tử tạo nên một khoảnh khắc thiêng liêng, ấn tượng trong ngày Tết Độc lập.

Nghi thức chào cờ diễn ra trang nghiêm giữa non thiêng Yên Tử. Ảnh Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử

Ngay sau lễ chào cờ, các đại biểu, Tăng Ni, Đến 9h sáng cùng ngày, đoàn tiếp tục làm lễ dâng hương và thực hiện nghi thức rước Quốc kỳ tại Bảo tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông ở khu vực An Kỳ Sinh, khép lại chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa.

Phật tử và du khách đã thực hiện nghi thức cầu nguyện Quốc thái dân an. Ảnh Quang Sơn

Hành trình “Rạng rỡ Việt Nam” không chỉ là dịp để mỗi người dân thử sức bền thể chất mà còn mang lại trải nghiệm văn hóa - tâm linh đặc biệt, ghi dấu một kỳ nghỉ lễ Quốc khánh đáng nhớ tại vùng đất di sản.

Đông đảo các bạn trẻ hào hứng tham gia chương trình. Ảnh: Quang Sơn

Cùng với chương trình tại Yên Tử, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong dịp lễ 2/9 cũng diễn ra hết sức sôi động. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch được triển khai chặt chẽ, chu đáo, mang đến cho người dân và du khách một kỳ nghỉ trọn vẹn, an toàn.