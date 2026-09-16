Hơn 47 triệu m2 đất tại TP.HCM đã thu hồi chưa giao và cho thuê

Quỹ đất dành cho hoạt động kinh tế hơn 41.800 ha

Theo số liệu thống kê, kiểm kê đất đai đến ngày 31/12/2025, TP.HCM có tổng diện tích tự nhiên 679.691 ha. Trong đó, đất nông nghiệp chiếm 451.358 ha, đất phi nông nghiệp 218.941 ha và đất chưa sử dụng 9.392 ha.

Đáng chú ý, trong 9.392 ha đất chưa sử dụng, có 4.714 ha đất do Nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai nhưng chưa giao, chưa cho thuê. Diện tích này tương đương khoảng 47,14 triệu m2 và chiếm hơn 50% tổng diện tích đất chưa sử dụng của TP.HCM.

Ngoài ra, thành phố còn 1.296 ha đất bằng chưa sử dụng, 77 ha đất đồi núi chưa sử dụng và 3.304 ha đất có mặt nước chưa sử dụng. Dữ liệu mới cũng cho thấy quy mô đáng kể của quỹ đất đang phục vụ trực tiếp cho các hoạt động kinh tế tại TP.HCM.

TP.HCM có 4.714 ha đất đã được Nhà nước thu hồi nhưng chưa giao, chưa cho thuê. Ảnh: Gia Linh

Cụ thể, thành phố có 41.850 ha đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp. Trong đó, đất khu công nghiệp và cụm công nghiệp chiếm 23.777 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 12.397 ha; đất thương mại, dịch vụ khoảng 3.926 ha.

Riêng đất khu công nghiệp đạt 22.621 ha, trong khi đất cụm công nghiệp khoảng 1.156 ha. Cơ cấu này cho thấy không gian kinh tế của TP.HCM hiện không chỉ tập trung vào thương mại, dịch vụ và bất động sản đô thị mà còn sở hữu quỹ đất lớn phục vụ sản xuất công nghiệp.

Ở nhóm đất phục vụ hạ tầng, TP.HCM có 47.298 ha đất sử dụng vào mục đích công cộng, trong đó riêng đất công trình giao thông đạt 36.589 ha.

Trong khi đó, tổng diện tích đất ở của thành phố đạt 51.624 ha, gồm 35.530 ha đất ở đô thị và 16.093 ha đất ở nông thôn.

Những con số này cho thấy cấu trúc quỹ đất của TP.HCM trải rộng trên nhiều chức năng, từ nhà ở, công nghiệp, thương mại - dịch vụ đến hạ tầng. Trong bức tranh đó, hơn 4.700 ha đất đã thu hồi nhưng chưa giao, chưa cho thuê trở thành một phần nguồn lực đáng chú ý.

Hơn 47 triệu m2 đất sẽ được khai thác ra sao?

Ở góc độ kinh tế, vấn đề đáng quan tâm không chỉ nằm ở quy mô 4.714 ha, mà còn ở khả năng đưa diện tích đất này trở lại chu trình sử dụng.

Đây là nhóm đất đã được Nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai nhưng chưa chuyển sang trạng thái giao hoặc cho thuê cho chủ thể sử dụng tiếp theo. Vì vậy, tốc độ xử lý quỹ đất này có liên quan trực tiếp đến hiệu quả khai thác nguồn lực đất đai của thành phố.

Tuy nhiên, dữ liệu kiểm kê hiện mới phản ánh diện tích và phân loại đất, chưa cho biết cụ thể từng khu đất nằm ở đâu, được thu hồi từ thời điểm nào, nguyên nhân chưa giao hoặc cho thuê, tình trạng giải phóng mặt bằng cũng như các vấn đề pháp lý liên quan.

Do đó, chưa thể xem toàn bộ 4.714 ha là "đất sạch", cũng chưa có cơ sở để xác định toàn bộ diện tích này có thể ngay lập tức đưa ra đấu giá, đấu thầu dự án hay bổ sung nguồn cung cho thị trường bất động sản.

Vấn đề được quan tâm là quỹ đất đã thu hồi sẽ được đưa trở lại chu trình khai thác như thế nào và khi nào có thể tạo ra giá trị cho nền kinh tế. Ảnh: Gia Linh

Điều đáng quan tâm với thị trường là trong hơn 47 triệu m2 đất này, bao nhiêu diện tích đã đủ điều kiện đưa vào khai thác, bao nhiêu còn vướng thủ tục và những khu đất đủ điều kiện sẽ được phân bổ cho các chức năng phát triển nào.

Nếu những khu đất đã hoàn tất các điều kiện cần thiết được đưa vào sử dụng, nguồn lực đất đai có thể chuyển hóa thành mặt bằng phục vụ sản xuất, thương mại - dịch vụ, hạ tầng hoặc các chức năng đô thị phù hợp với quy hoạch.

Ngược lại, việc kéo dài trạng thái đã thu hồi nhưng chưa giao, chưa cho thuê đồng nghĩa nguồn lực đất đai chưa được chuyển hóa thành hoạt động đầu tư và giá trị kinh tế tương ứng.

Vì vậy, phía sau con số hơn 47 triệu m2, câu chuyện đáng chú ý với thị trường không chỉ là TP.HCM còn bao nhiêu đất chưa sử dụng, mà là quỹ đất đã thu hồi sẽ được đưa trở lại chu trình khai thác như thế nào và khi nào có thể tạo ra giá trị cho nền kinh tế.