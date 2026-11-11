Hoằng Tiến công bố quyết định công nhận 12 trưởng thôn nhiệm kỳ mới

Ngày 10/11, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố các quyết định công nhận trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031, sau khi địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng thôn.

Lãnh đạo xã Hoằng Tiến dự hội nghị công bố quyết định công nhận 12 trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: HD.

Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Lê Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; bà Nguyễn Thị Hà - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Lê Xuân Hoàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã; đại diện các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trường học; bí thư chi bộ, trưởng thôn và trưởng Ban Công tác Mặt trận các thôn.

Tại hội nghị, 12 trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031 được công bố và trao quyết định công nhận. Đây là những người được nhân dân tín nhiệm lựa chọn, trực tiếp tham gia tổ chức, triển khai các nhiệm vụ của địa phương tại khu dân cư.

Trước đó, ngày 1/11, cuộc bầu cử trưởng thôn trên địa bàn xã Hoằng Tiến được tổ chức với sự tham gia của 4.707 đại diện hộ gia đình trên tổng số 6.177 hộ trong danh sách niêm yết, đạt tỷ lệ 76,20%.

Lãnh đạo xã Hoằng Tiến (Thanh Hoá) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 12 trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: HD.

Trong đó, 7 thôn tổ chức bầu bằng hình thức biểu quyết giơ tay, 5 thôn thực hiện bỏ phiếu kín. Việc biểu quyết, kiểm phiếu và lập biên bản được thực hiện theo đúng trình tự; không phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Cũng tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoằng Tiến trao quyết định đối với các thành viên Ban Thanh tra nhân dân được bầu theo quy định.

Trưởng thôn phải gần dân, sát địa bàn, kịp thời giải quyết việc từ cơ sở

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoằng Tiến, chúc mừng các trưởng thôn và thành viên Ban Thanh tra nhân dân được nhân dân tín nhiệm. Đồng thời, ông đề nghị những người được giao nhiệm vụ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể để thực hiện tốt nhiệm vụ tại địa phương.

Ông Lê Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoằng Tiến, chúc mừng các trưởng thôn và thành viên Ban Thanh tra nhân dân được nhân dân tín nhiệm. Ảnh: HD.

Theo ông Lê Văn Phúc, trưởng thôn là cầu nối trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, có vai trò quan trọng trong việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình.

Vì vậy, trưởng thôn cần thường xuyên nắm bắt tình hình địa bàn, tâm tư, nguyện vọng của người dân; rà soát những công việc còn tồn đọng để xác định nội dung cần giải quyết ngay, nội dung cần phối hợp hoặc báo cáo xã xin ý kiến chỉ đạo. Các nhiệm vụ do UBND xã giao phải được triển khai kịp thời, đúng hướng dẫn của các phòng chuyên môn.

Trong quá trình điều hành, trưởng thôn cần phối hợp chặt chẽ với bí thư chi bộ, chi ủy, Ban Công tác Mặt trận và các chi hội, đoàn thể. Những công việc liên quan trực tiếp đến cộng đồng như vệ sinh môi trường, phát triển sản xuất, chăn nuôi và xây dựng khu dân cư cần được thông tin công khai, rõ ràng để người dân cùng bàn bạc, thống nhất và thực hiện.

Bà Đỗ Thị Hồng Quế - Trưởng thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hoá thay mặt 12 trưởng thôn phát biểu nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: HD.

Đối với các vấn đề phát sinh liên quan đến xây dựng, sử dụng đất hoặc những vụ việc vượt thẩm quyền, trưởng thôn phải chủ động phát hiện, báo cáo kịp thời để chính quyền xã xem xét, xử lý. Những vấn đề thuộc trách nhiệm của thôn cần được giải quyết từ sớm, tránh để kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.

Đối với Ban Thanh tra nhân dân, Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Tiến đề nghị sớm ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ theo địa bàn và xây dựng kế hoạch giám sát phù hợp. Nội dung giám sát cần tập trung vào việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, công khai các khoản thu, chi và thông tin liên quan đến quản lý đất đai.

Với những kiến nghị đã được tiếp nhận hoặc có cam kết xử lý, Ban Thanh tra nhân dân cần tiếp tục theo dõi tiến độ, kết quả giải quyết. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã có trách nhiệm hướng dẫn hoạt động của Ban; HĐND, UBND xã và các cơ quan liên quan phối hợp cung cấp thông tin để công tác giám sát được thực hiện hiệu quả.

Bên cạnh việc kiện toàn đội ngũ cán bộ ở thôn, lãnh đạo xã Hoằng Tiến cũng yêu cầu các địa phương tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoằng Tiến trao quyết định cho Ban Thanh tra nhân dân. Ảnh: HD.

Đối với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các thôn cần chuẩn bị theo lịch dự kiến, bảo đảm không khí đoàn kết, vui tươi, đồng thời chú trọng an toàn thực phẩm và an ninh trật tự.

Trong lĩnh vực giáo dục, các đơn vị liên quan cần rà soát, đề xuất sửa chữa những hạng mục trường học xuống cấp, thấm dột; phối hợp với phụ huynh thống nhất khu vực, phương án đưa đón học sinh. Đặc biệt, cần chấn chỉnh tình trạng ô tô đi vào sân trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho học sinh.

Công tác phòng, chống dịch bệnh trên người và vật nuôi cũng cần được các thôn quan tâm, nhất là các bệnh theo mùa, dịch bệnh trên đàn gia cầm và dịch tả lợn châu Phi. Các hộ chăn nuôi cần được tuyên truyền thực hiện vệ sinh chuồng trại, tiêu độc, khử trùng và chủ động các biện pháp phòng dịch.

Ông Lê Sỹ Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến phát biểu tại buổi lễ trao quyết định cho 12 trưởng thôn. Ảnh: HD.

Đối với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 4 thôn phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2026 cần phối hợp với cán bộ được phân công phụ trách rà soát từng tiêu chí, chỉ số, xác định những nội dung còn thiếu để hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận.

Cùng với đó, hệ thống camera an ninh trên địa bàn đã cơ bản hoàn thành lắp đặt. Các thôn và đơn vị liên quan cần phối hợp quản lý, khai thác hệ thống hiệu quả, tuyên truyền để người dân chấp hành quy định và phối hợp xử lý các vi phạm được phát hiện.

Việc công bố quyết định công nhận trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031 là bước kiện toàn đội ngũ cán bộ ở khu dân cư, tạo cơ sở để xã Hoằng Tiến tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới và nâng cao hiệu quả quản lý tại cơ sở.